Christina und Luca Hänni lernten sich 2020 bei «Let's Dance» kennen. IMAGO/Bildagentur Monn

Christina Hänni ist nach der Babypause wieder bei «Let's Dance» zu sehen. Während den Probetagen schaut Ehemann Luca Hänni auf die Tochter. Deshalb gehen die beiden nun auch in eine Podcast-Pause.

Lea Oetiker

Christina Hänni kehrt nach der Babypause auf die Bühne der beliebten RTL-Show «Let's Dance» zurück. Am 21. Februar beginnt die neue Staffel. Dort lernte sie auch ihren Ehemann, Luca Hänni, während der Sendung im Jahr 2020 kenne.

Während sie in Köln für die Show probt, kümmert sich Luca zu Hause um die gemeinsame Tochter. «Luca hält mir mit unserem Baby den Rücken frei», sagt Christina. «Wir werden sehen, wie alles funktioniert, es ist eine spannende Premiere für uns.»

«Jetzt beginnt Lucas Papi-Tochter-Zeit»

Die kommenden Monate bedeuten für Christina eine Pendelzeit zwischen ihrem Zuhause in Thun und Köln, wo sie vier Tage pro Woche für die Liveshows und das Training sein wird. Die räumliche Trennung von ihrer Tochter ist eine neue Herausforderung für sie. «Ich war noch keine Nacht ohne sie», gesteht Christina. «Jetzt beginnt Lucas Papi-Tochter-Zeit.»

Doch einen Nachteil hat das Ganze für die Fans: Die Hännis müssen ihren Podcast «Don't Worry be Hänni» vorübergehend pausieren.

Durch die zeitintensiven Tanztrainings bleibt für die 34-Jährige keine Zeit mehr für Aufnahmen. Und eine Solo-Moderation durch Luca oder eine Ersatzlösung mit Gästen war keine Option.

Die Pause kündigt Christina in der aktuellen Podcast-Folge an. Am 13. Februar erscheint vorerst die letzte Folge. Dann wird es für mehrere Wochen still. «Wir machen eine ‹Let's Dance›-Podcast-Pause, weil Papi sich um Mausi kümmert und Mami sich um Tanzi kümmert», sagte sie mit einem Augenzwinkern.