  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Legendärer Service für Kinder Aargauer Kult-Skiverleiher (87) macht nach 50 Jahren Schluss 

Samuel Walder

27.10.2025

Das SRF berichtete schon mehrmals über den Skiverleih und Christoph Neumann.
Das SRF berichtete schon mehrmals über den Skiverleih und Christoph Neumann.
SRF

Er schleifte Ski, stellte Bindungen ein, und kannte jede Schuhgrösse im Quartier: Nun verabschiedet sich Christof Neumann, 87, altersbedingt von seinem einzigartigen Skiverleih im Schulhauskeller in Turgi AG. Eine Ära geht zu Ende – mit Kinderski für 5 Franken und ganz viel Wehmut.

Samuel Walder

27.10.2025, 21:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Christof Neumann (87), ehemaliger Lehrer und Gründer des legendären Turgemer Schüler-Skiverleihs, beendet nach 50 Jahren sein Engagement aus Altersgründen.
  • Aus einer spontanen Hilfsaktion in den 1970ern entstand in Turgi AG eine regionale Institution mit 600 Paar Ski und 800 Skischuhen, die Kinder zu Minimalpreisen ausstattete.
  • Im November und Dezember verkauft Neumann seine Ausrüstung zum Selbstkostenpreis – Ski ab 5 Franken, Schuhe ab 2 Franken, Helme gratis; der Andrang dürfte gross sein.
Mehr anzeigen

Tief im Keller des Turgemer Primarschulhauses liegt ein Schatz, der Generationen von Kindern den Weg in den Schnee ebnete: 600 Paar Ski, 800 Paar Skischuhe, Stöcke, Brillen, Helme.

Und mittendrin ein Mann, der seit 50 Jahren mit Herz, Handarbeit und unschlagbaren Preisen für winterliche Glücksmomente sorgte: Christof Neumann (87). Ein Mann mit Kultstatus weit über die Regionsgrenze. Schon das Schweizer Fernsehen berichtete über seinen Skiverleih.

Jetzt ist Schluss, berichtet die «Aargauer Zeitung». Der ehemalige Realschullehrer und leidenschaftliche Skifahrer verabschiedet sich altersbedingt von seinem Skiverleih – ein stiller Abschied mit grossem Echo.

Vom Wanderschuh-Mangel zur Ski-Institution

Angefangen hatte alles in den 1970er, als Neumann mit seinen Schülern ins Engadin wollte – und feststellen musste: «Die Unterländer hatten keine Wanderschuhe.» Also organisierte er gebrauchte Modelle aus seiner Heimat St. Gallen. Kurz darauf bekam er eine Kiste voller Skischuhe geschenkt – und gründete seinen eigenen Schüler-Skiverleih.

Was als Hilfsaktion begann, wuchs schnell zu einem regionalen Erfolgsmodell heran. Mit dem Erlös kaufte Neumann neue Ski, erhielt Ausschussware von Sportgeschäften und vermietete bald 400 Ausrüstungen pro Saison – zu Preisen, die man nur als sensationell bezeichnen kann: Komplettpakete für 30 bis 50 Franken.

Mehr als ein Verleih – eine Herzensangelegenheit

Bis zu 600 Stunden Arbeit pro Jahr steckte Neumann in sein Projekt. Lange machte er den Skiservice selbst – bis ins hohe Alter. Als 80-Jähriger übergab er das Schleifen und Wachsen an Profis, doch Verleih-Nachmittage mit bis zu 13 Stunden Arbeit blieben Alltag.

«Ich frage die Kinder immer, wie sie bremsen – dann weiss ich, wie sie fahren», sagt Neumann gegenüber der «Aargauer Zeitung». Für ihn war die richtige Bindungseinstellung keine Nebensache, sondern eine Frage des Vertrauens.

Letzter Ausverkauf – und ein erwarteter Ansturm

Nun sollen die letzten Skier das Kellerparadies verlassen: Ende November und im Dezember startet der grosse Liquidationsverkauf. Kinder-Ski ab 5 Franken, mittlere Modelle für 10 bis 15, Freestyle-Ski für 20 Franken. Skischuhe kosten 2 bis 8 Franken, Helme und Brillen gibt’s gratis. Nur beim Wanderschuhverleih will Neumann weitermachen – solange es geht.

Doch der Abschied fällt schwer. «Ich weiss nicht, worauf ich mich da einlasse. Ich fürchte, der Ansturm wird enorm sein», sagt Neumann mit einem Lächeln – und einem Hauch Wehmut.

Christof Neumann ist mehr als ein Skiverleiher. Er ist ein Stück gelebte Solidarität, ein Pionier des Wintersports im Kleinen – und ein leuchtendes Beispiel dafür, was entstehen kann, wenn Herzblut auf Engagement trifft.

Meistgelesen

Darum sind bei der Migros die Schoggi-Regale leer
FIS-Präsident Eliasch tobt wegen Olympia-Rennen: «Es ist eine Schande»
Ukraine trifft Belgorod-Staudamm – russische Soldaten abgeschnitten +++ Tusk warnt vor «ewigem Krieg»
Helene Fischer überrascht mit Geheimauftritt in TV-Show
Trump erhöht Druck auf Maduro – Kriegswahrscheinlichkeit bei über 75 Prozent?

Mehr aus dem Ressort

Umstrittene Firma PMEDA. IV-Ärzte gehen trotz Fehlern straffrei aus – dem Richter bleiben Fragezeichen

Umstrittene Firma PMEDAIV-Ärzte gehen trotz Fehlern straffrei aus – dem Richter bleiben Fragezeichen

Schlecht für Naschkatzen. Darum sind bei der Migros die Schoggi-Regale leer

Schlecht für NaschkatzenDarum sind bei der Migros die Schoggi-Regale leer

Eklat bei Sektion Ittigen BE. Vorstandsmitglied greift SVP-Präsidenten rassistisch an

Eklat bei Sektion Ittigen BEVorstandsmitglied greift SVP-Präsidenten rassistisch an

Videos aus dem Ressort

Erklärt: Das Schweizer Bio-Ei kommt vom Hybridhuhn – Und was heisst das jetzt?

Erklärt: Das Schweizer Bio-Ei kommt vom Hybridhuhn – Und was heisst das jetzt?

Die Hühnerzucht weltweit haben sich eine Handvoll Player untereinander aufgeteilt. Auch in Schweizer Ställen stehen Hochleistungssportler. Man wird ja wohl nochmal fragen dürfen: Was bedeutet das für Bio-Ei-Käufer?

17.09.2020

Brienz wird evakuiert: «Als ich die Meldung gekriegt habe, hat das schon wehgetan»

Brienz wird evakuiert: «Als ich die Meldung gekriegt habe, hat das schon wehgetan»

Die Bewohner*innen von Brienz müssen wegen Felssturz-Gefahr die Koffer packen, am Dienstagabend wurden sie über die Evakuierung informiert. Wie nehmen sie den Entscheid auf? Ein paar Stimmen von Betroffenen.

09.05.2023

Tierquälerei-Fall Hefenhofen «Es ist ein Ross, das heute noch Depressionen zeigt»

Tierquälerei-Fall Hefenhofen «Es ist ein Ross, das heute noch Depressionen zeigt»

Claudia Steiger und ihr Partner haben sich um Pferde gekümmert, die im Fall Hefenhofen beschlagnahmt worden sind. Was für Schäden die Tiere davongetragen haben – und wie man sie therapiert, erklärt sie im Video.

16.03.2023

Erklärt: Das Schweizer Bio-Ei kommt vom Hybridhuhn – Und was heisst das jetzt?

Erklärt: Das Schweizer Bio-Ei kommt vom Hybridhuhn – Und was heisst das jetzt?

Brienz wird evakuiert: «Als ich die Meldung gekriegt habe, hat das schon wehgetan»

Brienz wird evakuiert: «Als ich die Meldung gekriegt habe, hat das schon wehgetan»

Tierquälerei-Fall Hefenhofen «Es ist ein Ross, das heute noch Depressionen zeigt»

Tierquälerei-Fall Hefenhofen «Es ist ein Ross, das heute noch Depressionen zeigt»

Mehr Videos