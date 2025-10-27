Das SRF berichtete schon mehrmals über den Skiverleih und Christoph Neumann. SRF

Er schleifte Ski, stellte Bindungen ein, und kannte jede Schuhgrösse im Quartier: Nun verabschiedet sich Christof Neumann, 87, altersbedingt von seinem einzigartigen Skiverleih im Schulhauskeller in Turgi AG. Eine Ära geht zu Ende – mit Kinderski für 5 Franken und ganz viel Wehmut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christof Neumann (87), ehemaliger Lehrer und Gründer des legendären Turgemer Schüler-Skiverleihs, beendet nach 50 Jahren sein Engagement aus Altersgründen.

Aus einer spontanen Hilfsaktion in den 1970ern entstand in Turgi AG eine regionale Institution mit 600 Paar Ski und 800 Skischuhen, die Kinder zu Minimalpreisen ausstattete.

Im November und Dezember verkauft Neumann seine Ausrüstung zum Selbstkostenpreis – Ski ab 5 Franken, Schuhe ab 2 Franken, Helme gratis; der Andrang dürfte gross sein. Mehr anzeigen

Tief im Keller des Turgemer Primarschulhauses liegt ein Schatz, der Generationen von Kindern den Weg in den Schnee ebnete: 600 Paar Ski, 800 Paar Skischuhe, Stöcke, Brillen, Helme.

Und mittendrin ein Mann, der seit 50 Jahren mit Herz, Handarbeit und unschlagbaren Preisen für winterliche Glücksmomente sorgte: Christof Neumann (87). Ein Mann mit Kultstatus weit über die Regionsgrenze. Schon das Schweizer Fernsehen berichtete über seinen Skiverleih.

Jetzt ist Schluss, berichtet die «Aargauer Zeitung». Der ehemalige Realschullehrer und leidenschaftliche Skifahrer verabschiedet sich altersbedingt von seinem Skiverleih – ein stiller Abschied mit grossem Echo.

Vom Wanderschuh-Mangel zur Ski-Institution

Angefangen hatte alles in den 1970er, als Neumann mit seinen Schülern ins Engadin wollte – und feststellen musste: «Die Unterländer hatten keine Wanderschuhe.» Also organisierte er gebrauchte Modelle aus seiner Heimat St. Gallen. Kurz darauf bekam er eine Kiste voller Skischuhe geschenkt – und gründete seinen eigenen Schüler-Skiverleih.

Was als Hilfsaktion begann, wuchs schnell zu einem regionalen Erfolgsmodell heran. Mit dem Erlös kaufte Neumann neue Ski, erhielt Ausschussware von Sportgeschäften und vermietete bald 400 Ausrüstungen pro Saison – zu Preisen, die man nur als sensationell bezeichnen kann: Komplettpakete für 30 bis 50 Franken.

Mehr als ein Verleih – eine Herzensangelegenheit

Bis zu 600 Stunden Arbeit pro Jahr steckte Neumann in sein Projekt. Lange machte er den Skiservice selbst – bis ins hohe Alter. Als 80-Jähriger übergab er das Schleifen und Wachsen an Profis, doch Verleih-Nachmittage mit bis zu 13 Stunden Arbeit blieben Alltag.

«Ich frage die Kinder immer, wie sie bremsen – dann weiss ich, wie sie fahren», sagt Neumann gegenüber der «Aargauer Zeitung». Für ihn war die richtige Bindungseinstellung keine Nebensache, sondern eine Frage des Vertrauens.

Letzter Ausverkauf – und ein erwarteter Ansturm

Nun sollen die letzten Skier das Kellerparadies verlassen: Ende November und im Dezember startet der grosse Liquidationsverkauf. Kinder-Ski ab 5 Franken, mittlere Modelle für 10 bis 15, Freestyle-Ski für 20 Franken. Skischuhe kosten 2 bis 8 Franken, Helme und Brillen gibt’s gratis. Nur beim Wanderschuhverleih will Neumann weitermachen – solange es geht.

Doch der Abschied fällt schwer. «Ich weiss nicht, worauf ich mich da einlasse. Ich fürchte, der Ansturm wird enorm sein», sagt Neumann mit einem Lächeln – und einem Hauch Wehmut.

Christof Neumann ist mehr als ein Skiverleiher. Er ist ein Stück gelebte Solidarität, ein Pionier des Wintersports im Kleinen – und ein leuchtendes Beispiel dafür, was entstehen kann, wenn Herzblut auf Engagement trifft.