Die Geschichte des Winterthurer Messerangreifers bis zur Tat – eine Chronologie

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Behördenkontakt, Klinik, Tat Die Geschichte des Winterthurer Messerangreifers bis zur Tat – eine Chronologie

Philipp Dahm

28.5.2026

Bahnhof Winterthur am heutigen 28. Mai: Die Polizei sperrt den Tatort ab.
Bahnhof Winterthur am heutigen 28. Mai: Die Polizei sperrt den Tatort ab.
BRK

Der mutmassliche Messerstecher von Winterthur war den Behörden seit Jahren bekannt. blue News liefert dir den Überblick.

Philipp Dahm

28.05.2026, 16:03

28.05.2026, 16:34

Der Mann, der in Winterthur mutmasslich drei Menschen niedergestochen hat, hat einiges auf dem Kerbholz: Schon vor mehr als zehn Jahren fiel er erstmals polizeilich auf.

Nur einen Tag zuvor befand er sich noch in einer psychiatrischen Klinik, ein Arzt stufte ihn jedoch als ungefährlich ein. Die Chronologie bis zur Tat des mutmasslichen Täters:

Messerangriff in Winterthur. Justizdirektor Mario Fehr spricht von «Terrorakt» +++ Verdächtiger wurde gestern von Arzt als ungefährlich beurteilt

Messerangriff in WinterthurJustizdirektor Mario Fehr spricht von «Terrorakt» +++ Verdächtiger wurde gestern von Arzt als ungefährlich beurteilt

2015

Im Jahr 2015 macht der mutmassliche Täter von Winterthur erstmals Bekanntschaft mit der Polizei: Der 1994 geborene Mann wird wegen Verstössen gegen das IS-Verbot angezeigt, nachdem er Propaganda-Material verbreitet haben soll.

2018

Laut SRF tritt der Islamist im Rahmen von Ermittlungen gegen die An'Nur-Moschee in Winterthur erneut in Erscheinung. Demnach habe er zu einer Gruppe Jugendlicher gehört, von denen einige angeklagt und zum Teil verurteilt worden seien. Auch die Brüder des mutmasslichen Täters seien im Rahmen der Ermittlungen als radikal aufgefallen. 

August 2024 bis Mai 2026

Der mutmassliche Täter ist in diesem Zeitraum nicht in der Schweiz. Mario Fehr vermutet, dass er in der Türkei gewesen ist.

25. Mai 2026

Der Mann meldet sich unter der Notrufnummer 117 bei der Stadtpolizei Winterthur und macht «wirre Aussagen», sagt Mario Fehr. Die Beamten rücken aus: Als sie auf den 31-Jährigen treffen, veranlassen sie eine fürsorgerische Unterbringung und bringen ihn in die psychiatrische Klinik Winterthur (IPW).

26. Mai 2026

Der Mann türmt aus der psychiatrischen Klinik und wird zur Fahndung ausgeschrieben Die Polizei trifft ihn an seinem Wohnort an und bringt ihn zurück ins IPW.

27. Mai 2026

Ein Arzt attestiert dem mutmasslichen Täter, keine Gefahr für sich oder andere darzustellen. Der weitere IPW-Aufenthalt ist damit freiwillig – der Schweizer mit türkischen Wurzeln entscheidet sich, das Spital zu verlassen.

28. Mai 2026

Der mutmassliche Täter sticht am Bahnhof Winterthur zu: Um 8.28 Uhr geht der erste Notruf ein. Um 8.33 Uhr wird der Mann verhaftet.

blue-News-Leserin schildert Angriff in Winterthur. «Ich drückte die Wunde ab, bis die Sanität kam»

blue-News-Leserin schildert Angriff in Winterthur«Ich drückte die Wunde ab, bis die Sanität kam»

Meistgelesen

Justizdirektor Mario Fehr spricht von «Terrorakt» +++ Verdächtiger wurde gestern von Arzt als ungefährlich beurteilt
Ende der Self-Scanning-Kassen? Warum das System in der Krise steckt
Die Geschichte des Winterthurer Messerangreifers bis zur Tat – eine Chronologie
«Ich drückte die Wunde ab, bis die Sanität kam»
Drohnen setzen Korvette nahe St. Petersburg in Brand +++ Gripen-Deal in trockenen Tüchern