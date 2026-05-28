Die Geschichte des Winterthurer Messerangreifers bis zur Tat – eine Chronologie

Bahnhof Winterthur am heutigen 28. Mai: Die Polizei sperrt den Tatort ab. BRK

Der mutmassliche Messerstecher von Winterthur war den Behörden seit Jahren bekannt. blue News liefert dir den Überblick.

Der Mann, der in Winterthur mutmasslich drei Menschen niedergestochen hat, hat einiges auf dem Kerbholz: Schon vor mehr als zehn Jahren fiel er erstmals polizeilich auf.

Nur einen Tag zuvor befand er sich noch in einer psychiatrischen Klinik, ein Arzt stufte ihn jedoch als ungefährlich ein. Die Chronologie bis zur Tat des mutmasslichen Täters:

2015

Im Jahr 2015 macht der mutmassliche Täter von Winterthur erstmals Bekanntschaft mit der Polizei: Der 1994 geborene Mann wird wegen Verstössen gegen das IS-Verbot angezeigt, nachdem er Propaganda-Material verbreitet haben soll.

2018

Laut SRF tritt der Islamist im Rahmen von Ermittlungen gegen die An'Nur-Moschee in Winterthur erneut in Erscheinung. Demnach habe er zu einer Gruppe Jugendlicher gehört, von denen einige angeklagt und zum Teil verurteilt worden seien. Auch die Brüder des mutmasslichen Täters seien im Rahmen der Ermittlungen als radikal aufgefallen.

August 2024 bis Mai 2026

Der mutmassliche Täter ist in diesem Zeitraum nicht in der Schweiz. Mario Fehr vermutet, dass er in der Türkei gewesen ist.

25. Mai 2026

Der Mann meldet sich unter der Notrufnummer 117 bei der Stadtpolizei Winterthur und macht «wirre Aussagen», sagt Mario Fehr. Die Beamten rücken aus: Als sie auf den 31-Jährigen treffen, veranlassen sie eine fürsorgerische Unterbringung und bringen ihn in die psychiatrische Klinik Winterthur (IPW).

26. Mai 2026

Der Mann türmt aus der psychiatrischen Klinik und wird zur Fahndung ausgeschrieben Die Polizei trifft ihn an seinem Wohnort an und bringt ihn zurück ins IPW.

27. Mai 2026

Ein Arzt attestiert dem mutmasslichen Täter, keine Gefahr für sich oder andere darzustellen. Der weitere IPW-Aufenthalt ist damit freiwillig – der Schweizer mit türkischen Wurzeln entscheidet sich, das Spital zu verlassen.

28. Mai 2026

Der mutmassliche Täter sticht am Bahnhof Winterthur zu: Um 8.28 Uhr geht der erste Notruf ein. Um 8.33 Uhr wird der Mann verhaftet.