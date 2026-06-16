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Frau kämpft ums Leben Auto stürzt in den Comersee – ein Mann stirbt

Sven Ziegler

16.6.2026

Die Rettungskräfte suchen nach der vermissten Frau.
Die Rettungskräfte suchen nach der vermissten Frau.
Vigili de Fuoco

Ein schwerer Verkehrsunfall am Comersee hat in der Nacht auf Dienstag ein Todesopfer gefordert. Nach einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug stürzte ein Auto ins Wasser. Ein Mann starb, eine Frau wurde schwer verletzt.

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Keystone-SDA, Sven Ziegler

16.06.2026, 08:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen Brienno und Argegno ist ein Auto in den Comersee gestürzt.
  • Ein Mann kam ums Leben, eine Frau konnte sich zwar aus dem Fahrzeug retten, erlitt jedoch lebensgefährliche Verletzungen.
  • Insgesamt waren vier Personen in den Unfall verwickelt. Die Behörden untersuchen den genauen Hergang.
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Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich kurz nach Mitternacht am Westufer des Comer Sees ereignet. Auf der Uferstrasse zwischen den Gemeinden Brienno und Argegno kollidierte ein Auto mit einem anderen Fahrzeug und stürzte anschliessend in den See.

Nach Angaben italienischer Medien befanden sich zwei Personen im Fahrzeug, das im Wasser versank. Eine Frau konnte sich noch selbst aus dem Wagen befreien, bevor dieser unterging. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Ein Mann überlebte das Unglück nicht.

Laut dem Rettungsdienst AREU Lombardia waren insgesamt vier Personen in den Unfall verwickelt. Neben der schwer verletzten Frau wurden auch zwei weitere Männer verletzt. Die Identität des Todesopfers wurde zunächst nicht veröffentlicht.

Die Rettungskräfte rückten mit einem Grossaufgebot aus. Feuerwehrleute bargen den Mann mit einem Schlauchboot aus dem Wasser. Anschliessend versuchten Sanitäter noch, ihn zu reanimieren. Die Wiederbelebungsmassnahmen blieben jedoch erfolglos.

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