Coop bewirbt ausländische Ware als Schweizer Fleisch

Coop verkaufte Hackfleisch aus dem Ausland als «Rindshackfleisch, Schweiz». (Archivbild) KEYSTONE

In der Werbung bietet Coop Schweizer Fleisch mit hohen Rabatten an. Doch beim genauen Hinsehen zeigt sich: Die Ware stammt gar nicht von hier.

zis Sven Ziegler

In einer kürzlich durchgeführten Aktionswoche bot Coop «Rindshackfleisch, Schweiz» mit einem Rabatt von 41 Prozent an. Das Fleisch wurde im Prospekt mit dem «Suisse Garantie»-Label beworben, was den Eindruck erweckte, dass es sich um Schweizer Fleisch handelt.

Tatsächlich stammte das Hackfleisch jedoch aus Deutschland und Österreich, wie SRF berichtet. Coop bezeichnete das Fleisch in der Werbung mit dem «Suisse Garantie»-Label. Doch dieses Label darf nur für Fleisch verwendet werden, das zu 100 Prozent aus der Schweiz stammt. Gemäss der Swissness-Gesetzgebung müssen Tiere, deren Fleisch als schweizerisch verkauft wird, zudem den Grossteil ihres Lebens in der Schweiz verbracht haben.

Coop will interne Abläufe überprüfen

Die Verpackung des Fleisches war im Laden korrekt beschriftet. Doch dass in der Werbung von Schweizer Fleisch gesprochen wird, ist in den Augen einer Kundin eine «Mogelpackung.»

Coop erklärte schriftlich, dass aufgrund mangelnder Verfügbarkeit kurzfristig auf ausländisches Fleisch zurückgegriffen wurde. Die fehlerhafte Auslobung in den Werbemitteln wurde jedoch nicht korrigiert. Warum die Filialen die Werbeaushänge nicht entfernt hatten, sagt Coop gegenüber SRF nicht. Das Unternehmen versprach jedoch, die internen Abläufe zu überprüfen.