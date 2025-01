Coop gibt Body Shop in der Schweiz auf

33 Filialen von The Body Shop Schweiz schliessen Ende Mai 2025. KEYSTONE

Nach eingehender Analyse hat sich Coop dazu entschieden, den Franchisevertrag für The Body Shop Switzerland auslaufen zu lassen. 33 Läden schliessen.

Nach eingehender Analyse hat sich Coop dazu entschieden, den Franchisevertrag für The Body Shop Switzerland auslaufen zu lassen, heisst es in einer Mitteilung am Dienstagvormittag. «Die früher durch den Franchisegeber The Body Shop International Limited definierte, einzigartige Positionierung im Markt ist mittlerweile nicht mehr vorhanden.», schreibt Coop.

Das während den letzten Jahren vom Franchisegeber durchgeführte Revitalisierungsprogramm habe den angestrebten Effekt verfehlt, trotz intensiven Bemühungen und dem grossen Einsatz der Mitarbeitenden von The Body Shop Switzerland.

Sämtlichen 108 Mitarbeitenden von The Body Shop Switzerland wird eine Weiterbeschäftigung innerhalb der Coop-Gruppe angeboten. Für die frei werdenden 33 Verkaufsflächen evaluiert Coop eine Nutzung durch ihre weiteren Fachformate.

Der Franchisevertrag läuft noch bis Ende Mai 2025.