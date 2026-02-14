In diesen Riegeln könnten Fremdkörper aus Metall enthalten sein. Coop.ch

Coop ruft die Produkte «Halba Maxi Branche Classic 45 Gramm» und «Halba Maxi Branches Classic 5x45 Gramm» zurück. Grund ist eine mögliche Verunreinigung mit Metall-Fremdkörpern. Kundinnen und Kunden sollen die betroffenen Schokoriegel keinesfalls konsumieren und können sie gegen Rückerstattung zurückbringen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Coop ruft die Produkte «Halba Maxi Branche Classic 45 g» und «Halba Maxi Branches Classic 5x45 g» wegen möglicher Metallfremdkörper zurück und warnt vor dem Verzehr.

Betroffen sind Artikel, die zwischen dem 9. und 13. Februar 2026 in Coop-Filialen, Coop City, Coop Pronto und online verkauft wurden.

Kundinnen und Kunden können die betroffenen Produkte zurückbringen und erhalten den Kaufpreis vollständig erstattet. Mehr anzeigen

Achtung, wenn du Schoggi gerne hast: Coop ruft die beliebten Produkte Halba Maxi Branche Classic 45 Gramm und Halba Maxi Branches Classic 5x45 Gramm zurück. Der Grund ist brisant – die Riegel könnten Fremdkörper aus Metall enthalten!

Laut Mitteilung besteht eine potenzielle Gesundheitsgefährdung, die Produkte sollten auf keinen Fall konsumiert werden.

Diese Produkte sind betroffen: Halba Maxi Branche Classic 45 Gramm Verkaufspreis: CHF 1.60 und Halba Maxi Branches Classic 5x45 Gramm Verkaufspreis: CHF 4.95.Andere Produkte, mit anderen Haltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.

Verkauf gestoppt – Geld zurück

Die betroffenen Artikel wurden bereits für den Verkauf gesperrt. Erhältlich waren sie vom 09.02.2026 bis am 13.02.2026 in Coop-Supermärkten, in den Warenhäusern von Coop City, bei Coop Pronto sowie online auf Coop.ch.

Kundinnen und Kunden, die die Schokoriegel bereits gekauft haben, können diese in jede Verkaufsstelle zurückbringen. Der Verkaufspreis wird vollständig zurückerstattet.