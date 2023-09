Mögliche Listerienbelastung: Coop ruft diverse Forellenprodukte zurück. Coop

Coop ruft wegen möglicher Listerienbelastung vorsorglich diverse Forellenprodukte zurück, die ab dem 23. August gekauft wurden.

Coop ruft vorsorglich diverse Forellenprodukte zurück.

Es bestehe wegen möglicher Listerienbelastung eine potenzielle Gesundheitsgefährdung.

Coop und es wird empfohlen, die Produkte nicht zu konsumieren.

Auch Produkte aus dem Denner sind betroffen. Mehr anzeigen

Coop ruft vorsorglich diverse Forellenprodukte zurück. Die Produkte können Listerien aufweisen. Es besteht eine potenzielle Gesundheitsgefährdung und es wird empfohlen, die Produkte nicht zu konsumieren.

Gemäss Medienmitteilung handelt es sich um die folgenden Produkte, und zwar solche, die zwischen dem 21. August 2023 und heute gekauft wurden:

Wie es weiter heisst, seien die betroffenen Produkte bereits für den Verkauf gesperrt. Erhältlich waren die Produkte in den Coop-Supermärkten, den Warenhäusern von Coop City, auf Coop.ch, in den Shops von Coop Pronto sowie in den Baumärkten von Jumbo. Bereits gekaufte Ware können Kunden demnach in die Verkaufsstellen zurückbringen, der Verkaufspreis wird zurückerstattet.

Auch bei Denner sind zwei Produkte betroffen. Im Rahmen einer Kontrolle wurden in den Produkten ASC Forellenfilet geräuchert, 100 Gramm für 2.40 Franken, und ASC Pfeffer Forellenfilets, 100g à 2.40 Franken, Listerien gefunden.