Coronavirus-Variante BA.2.86 in der Schweiz nachgewiesen

Die Mutation des Corona-Virus ist im Kanton Schaffhausen nachgewiesen worden. KEYSTONE/DPA/TOM WELLER (Symbolbild)

Jetzt ist sie auch in der Schweiz. Die sich derzeit weltweit verbreitende Coronavirus-Variante BA.2.86 ist bei Abwasseranallysen hierzulande nachgewiesen worden.

Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beobachtete Coronavirus-Variante BA.2.86 ist auch in Schweizer Abwässern nachgewiesen worden. Somit wurden Fälle in sieben Ländern entdeckt.

Diese Variante weist mehr als 30 Mutationen an ihrem Spike-Gen auf. Deshalb hatte die WHO vor einer Woche beschlossen, sie zusammen mit sechs anderen als «Variante unter Beobachtung» einzustufen.

Bisher wurde BA.2.86 aus den USA, Dänemark, Grossbritannien, Südafrika und Israel gemeldet. Nun wurden auch Viren in der Schweiz und in Thailand entdeckt, wie die WHO am Freitag in Genf mitteilte.

Die Variante werde zur Zeit nicht als besorgniserregend eingestuft. Doch die möglichen Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen seien noch unklar. Die Epidemiologin Maria Van Kerkhove sagte vor den Medien, alles hänge von der weiteren Verbreitung in den verschiedenen Ländern ab.

sda/toko