«Frankenstein» ist da – und breitet sich rasend schnell aus

In der Schweiz und Europa zirkuliert seit Wochen die Omikron-Variante XFG. Wegen ihrer Zusammensetzung aus zwei Linien wird sie «Frankenstein» genannt. Fachleute sehen keinen Grund zur Beunruhigung.

Mit der kalten Jahreszeit kehrt auch das Coronavirus zurück. In Europa und der Schweiz breitet sich die Omikron-Variante XFG aus.

Der Name «Frankenstein» bezieht sich auf das von der Schriftstellerin Mary Shelley erdachte Monster. In ihrem Roman erschafft ein Schweizer Wissenschaftler ein Lebewesen aus Teilen von totem Fleisch. Da die Variante XFG eine Rekombination aus den früheren Varianten LF.7 und LP.8.1.2 ist, war dieser Spitzname naheliegend.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO führt XFG seit Ende Juni auf ihrer Liste der beobachteten Varianten. Grund dafür ist ihre als höher eingeschätzte Ansteckungsfähigkeit. Nach Einschätzung von Experten zeigt die Variante aber bislang keinen schwereren Krankheitsverlauf im Vergleich zu früheren Omikron-Versionen.

Auch das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) beobachtet in Europa eine zunehmende Verbreitung des Virus. Gleichzeitig weist es darauf hin, dass die Belastung der Krankenhäuser bisher gering geblieben ist.

Die Schweiz bildet keine Ausnahme. Auch hier zirkuliert die Variante XFG. Sie verbreitet sich schneller als frühere Varianten, gilt jedoch nicht als gefährlicher. «Die Viruslast von SARS-CoV-2 im Abwasser hat sich nach einem leichten Anstieg in den letzten Wochen stabilisiert. Derzeit wird vor allem die Variante XFG im Abwasser nachgewiesen», heisst es auf dem Informationsportal des BAG zu übertragbaren Krankheiten.

Welche Symptome treten auf?

Zu den Symptomen zählen Fieber, Kopfschmerzen, Muskelkater, Husten und Halsschmerzen. Der Infektiologe Alessandro Diana sagte gegenüber RTS, Patienten hätten sich mit Schnupfen, Halsschmerzen sowie Muskel- oder Rückenschmerzen vorgestellt.

Mehrere wissenschaftliche Medien beschreiben zudem ein typisches Symptom: eine raue, heisere oder schwache Stimme in Verbindung mit starken Halsschmerzen. Die plötzliche Veränderung der Stimme könne ein frühes Warnsignal sein, so etwa das Fachportal «Sciencepost».

Dies ist jedoch kein Grund zur Beunruhigung: In den Schweizer Krankenhäusern gibt es derzeit keine Überlastung und Covid wird sich wahrscheinlich zu einer saisonalen Atemwegserkrankung wie die Grippe entwickeln.

Sollte man sich impfen lassen?

Die bestehenden Impfstoffe wirken laut Alessandro Diana auch gegen die Variante XFG. Eine Impfung wird vor allem Risikopersonen empfohlen. Dazu gehören Menschen ab 65 Jahren, um das altersbedingt höhere Risiko schwerer Verläufe zu verringern. Ebenfalls empfohlen ist sie für Personen ab 16 Jahren mit bestimmten chronischen Krankheiten oder Trisomie 21.

Auch schwangeren Frauen wird die Impfung nahegelegt. Damit sollen sie selbst und ihre Kinder besser vor dem leicht erhöhten Risiko schwerer Verläufe sowie möglichen Schwangerschaftskomplikationen geschützt werden.