Crans-Montana-Bar warb mit Feuerwerk für seine Partys

Nach dem tödlichen Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS rückt nun auch früheres Werbematerial des Lokals in den Fokus. Ein Video zeigt Feuereffekte mit Champagnerflaschen.

Das Video zeigt Champagnerflaschen mit Feuereffekten während Partys.

Die Behörden betonen: Zur Brandursache gibt es bisher keine bestätigten Erkenntnisse. Mehr anzeigen

Nach der verheerenden Brandkatastrophe in Crans-Montana, bei der mehrere Dutzend Menschen ums Leben kamen und über hundert verletzt wurden, laufen die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks weiter. In diesem Zusammenhang sorgt nun ein älteres Werbevideo der Bar «Le Constellation» für Aufmerksamkeit.

Das Video, das vor dem Unglück online veröffentlicht wurde, zeigt eine Partyszene im Inneren der Bar. Zu sehen sind unter anderem Champagnerflaschen, an denen brennende Effekte angebracht sind. Solche Inszenierungen sind aus dem Nachtleben bekannt und werden in Clubs und Bars weltweit eingesetzt.

Bilder und frühere Beschreibungen zeigen, dass der Innenraum stark von Holzelementen geprägt war. Zudem verfügte das Lokal über einen Raucher- und Shisha-Bereich. Ob und inwiefern diese Faktoren für den Brandverlauf relevant waren, ist Teil der laufenden Untersuchungen.

Wie das Portal «Inside Paradeplatz» am Donnerstagnachmittag meldet, sollen auf früheren Bildern aus dem Inneren der Bar eine Akustikdämmung an der Decke zu sehen gewesen sein. Dabei handelt es sich laut diesen Berichten um schaumstoffartige Materialien, wie sie zur Schalldämmung eingesetzt werden. Diese könnten, so schreibt das Portal, die Ausbreitung des Brandes beschleunigt haben.

Kurz nach der Brandkatastrophe wurden die Facebook- und Instagram-Seiten der Bar «Le Constellation» offline genommen. Die Betreiber äusserten sich bislang nicht öffentlich zu diesem Schritt. Auch die Behörden machten dazu keine Angaben.

Behörden ermitteln in verschiedene Richtungen

Die Walliser Behörden halten sich zu möglichen Zusammenhängen zwischen solchen Effekten und dem Brand zurück. Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud betonte an der Medienkonferenz, dass es derzeit keine gesicherten Erkenntnisse zum Auslöser des Feuers gebe. Aussagen zu konkreten Szenarien oder zu einzelnen Gegenständen im Lokal würden zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht.

Auch Polizeikommandant Frédéric Gisler erklärte, die Ermittlungen liefen in mehrere Richtungen. Priorität habe derzeit die Identifikation der Opfer sowie die Betreuung der Angehörigen. Spekulationen über einzelne mögliche Brandursachen seien nicht angezeigt.

Die Bar «Le Constellation» befand sich im Untergeschoss eines Gebäudes im Zentrum von Crans-Montana und galt als bekannter Treffpunkt im Skiort. Tagsüber wurde sie als Café betrieben, abends als Bar und Nachtclub. Laut öffentlich zugänglichen Angaben bot das Lokal Platz für mehrere hundert Gäste.