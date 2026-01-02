  1. Privatkunden
Crans-Montana-Bar warb mit Feuerwerk für seine Partys

Sven Ziegler

2.1.2026

Crans-Montana-Bar warb mit Feuerwerk für seine Partys

Crans-Montana-Bar warb mit Feuerwerk für seine Partys

Nach dem tödlichen Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS rückt nun auch früheres Werbematerial des Lokals in den Fokus. Ein Video zeigt Feuereffekte mit Champagnerflaschen.

01.01.2026

Nach dem tödlichen Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS rückt nun auch früheres Werbematerial des Lokals in den Fokus. Ein Video zeigt Feuereffekte mit Champagnerflaschen.

Sven Ziegler

02.01.2026, 04:30

02.01.2026, 04:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Brand in der Bar «Le Constellation» kursiert ein früheres Werbevideo des Lokals.
  • Das Video zeigt Champagnerflaschen mit Feuereffekten während Partys.
  • Die Behörden betonen: Zur Brandursache gibt es bisher keine bestätigten Erkenntnisse.
Mehr anzeigen

Nach der verheerenden Brandkatastrophe in Crans-Montana, bei der mehrere Dutzend Menschen ums Leben kamen und über hundert verletzt wurden, laufen die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks weiter. In diesem Zusammenhang sorgt nun ein älteres Werbevideo der Bar «Le Constellation» für Aufmerksamkeit.

Das Video, das vor dem Unglück online veröffentlicht wurde, zeigt eine Partyszene im Inneren der Bar. Zu sehen sind unter anderem Champagnerflaschen, an denen brennende Effekte angebracht sind. Solche Inszenierungen sind aus dem Nachtleben bekannt und werden in Clubs und Bars weltweit eingesetzt.

Bilder und frühere Beschreibungen zeigen, dass der Innenraum stark von Holzelementen geprägt war. Zudem verfügte das Lokal über einen Raucher- und Shisha-Bereich. Ob und inwiefern diese Faktoren für den Brandverlauf relevant waren, ist Teil der laufenden Untersuchungen.

Rund 40 Tote und 115 Verletzte. «Bleibt stark, liebe Freunde» – die Welt blickt geschockt ins Wallis

Rund 40 Tote und 115 Verletzte«Bleibt stark, liebe Freunde» – die Welt blickt geschockt ins Wallis

Wie das Portal «Inside Paradeplatz» am Donnerstagnachmittag meldet, sollen auf früheren Bildern aus dem Inneren der Bar eine Akustikdämmung an der Decke zu sehen gewesen sein. Dabei handelt es sich laut diesen Berichten um schaumstoffartige Materialien, wie sie zur Schalldämmung eingesetzt werden. Diese könnten, so schreibt das Portal, die Ausbreitung des Brandes beschleunigt haben.

Kurz nach der Brandkatastrophe wurden die Facebook- und Instagram-Seiten der Bar «Le Constellation» offline genommen. Die Betreiber äusserten sich bislang nicht öffentlich zu diesem Schritt. Auch die Behörden machten dazu keine Angaben.

Behörden ermitteln in verschiedene Richtungen

Die Walliser Behörden halten sich zu möglichen Zusammenhängen zwischen solchen Effekten und dem Brand zurück. Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud betonte an der Medienkonferenz, dass es derzeit keine gesicherten Erkenntnisse zum Auslöser des Feuers gebe. Aussagen zu konkreten Szenarien oder zu einzelnen Gegenständen im Lokal würden zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht.

Augenzeuginnen berichten. «Die Flammen waren direkt vor uns – alle schrien nur noch»

Augenzeuginnen berichten«Die Flammen waren direkt vor uns – alle schrien nur noch»

Auch Polizeikommandant Frédéric Gisler erklärte, die Ermittlungen liefen in mehrere Richtungen. Priorität habe derzeit die Identifikation der Opfer sowie die Betreuung der Angehörigen. Spekulationen über einzelne mögliche Brandursachen seien nicht angezeigt.

Die Bar «Le Constellation» befand sich im Untergeschoss eines Gebäudes im Zentrum von Crans-Montana und galt als bekannter Treffpunkt im Skiort. Tagsüber wurde sie als Café betrieben, abends als Bar und Nachtclub. Laut öffentlich zugänglichen Angaben bot das Lokal Platz für mehrere hundert Gäste.

Mehr zum Thema

Brand-Katastrophe von Crans-Montana. Diese schweren Unglücke haben die Schweiz erschüttert

Brand-Katastrophe von Crans-MontanaDiese schweren Unglücke haben die Schweiz erschüttert

Tragödie in Crans-Montana VS. Viele Verletzte mit schwersten Verbrennungen +++ Neues Video zeigt Panik nach Feuer-Inferno

Tragödie in Crans-Montana VSViele Verletzte mit schwersten Verbrennungen +++ Neues Video zeigt Panik nach Feuer-Inferno

Was wir bislang wissen. 40 Tote, 115 Verletzte und viele Unklarheiten nach Bar-Tragödie

Was wir bislang wissen40 Tote, 115 Verletzte und viele Unklarheiten nach Bar-Tragödie

