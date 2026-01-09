  1. Privatkunden
Bar-Betreiber prostituierte auch Frauen in der Schweiz

Sven Ziegler

9.1.2026

Jessica und Jacques M. betrieben die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana.
Jessica und Jacques M. betrieben die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana.
X

Neue Einblicke in französische Gerichtsakten werfen ein weiteres Schlaglicht auf den Betreiber der Brandbar «Le Constellation» in Crans-Montana. Demnach wurde Jacques Moretti in Frankreich wegen Zuhälterei verurteilt – die Ermittlungen führten auch in die Schweiz.

Sven Ziegler

09.01.2026, 12:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Betreiber der Brandbar «Le Constellation» wurde in Frankreich wegen Zuhälterei schuldig gesprochen.
  • Laut Gerichtsakten rekrutierte er junge Frauen in Frankreich und brachte sie zur Prostitution.
  • Die Vorwürfe betreffen auch Massagesalons in der Schweiz, strafbar war dort jedoch nichts.
Mehr anzeigen

Die Vergangenheit von Jacques M., dem Betreiber der Brandbar «Le Constellation» in Crans-Montana, rückt erneut in den Fokus. Wie die französische Tageszeitung «Le Figaro» berichtet, geben Gerichtsakten aus Frankreich detaillierte Einblicke in einen früheren Strafprozess gegen Moretti.

Demnach wurde der Franzose in Frankreich wegen Zuhälterei verurteilt. Das Urteil betrifft, wie bereits früher bekannt wurde, einen Zeitraum zwischen Sommer 2004 und Herbst 2005. Laut den Akten soll Moretti in der Region Haute-Savoie mehrere junge Frauen gezielt rekrutiert, angeworben und zur Prostitution gebracht haben. Das Gericht kam zum Schluss, dass er dabei Teil einer organisierten Gruppe war.

Spur führt auch in die Schweiz

Neu sind jedoch Details. Die Ermittlungen endeten nicht an der französischen Grenze. Laut den Gerichtsunterlagen wurden die Frauen auch in der Schweiz eingesetzt – unter anderem in Massagesalons in Genf, Bern und Solothurn. Einen Salon in Genf soll Moretti gemäss den Akten selbst geführt haben, weitere Betriebe seien von Schweizer Zuhältern betrieben worden, mit denen er zusammengearbeitet habe.

Bar-Betreiber ist schon polizeibekannt

Zuhälterei, Entführung, BetrugBar-Betreiber ist schon polizeibekannt

Strafrechtliche Konsequenzen in der Schweiz hatte dieser Teil der Vorwürfe jedoch nicht. Prostitution unter Erwachsenen ist hierzulande legal, weshalb Moretti in den Anklagepunkten mit Schweiz-Bezug freigesprochen wurde.

Verurteilung in Frankreich

In Frankreich fiel das Urteil hingegen klar aus: Moretti wurde schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt, davon acht Monate auf Bewährung. Die restliche Zeit musste er nicht absitzen.

Die nun publik gewordenen Details stammen aus den damaligen Gerichtsakten, die Le Figaro ausgewertet hat. Sie stehen in keinem direkten Zusammenhang mit der laufenden strafrechtlichen Aufarbeitung der Brandkatastrophe von Crans-Montana. Für diese gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Diese Gäste werden an der Trauerzeremonie erwartet

Zug erfasst Auto – Fahrer rettet sich in letzter Sekunde

Macron in Genf gelandet +++ In Crans-Montana wird Trauermusik gespielt

