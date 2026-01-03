Dieses Foto soll zeigen, wie die Treppe nach oben hin verschmälert wurde. Facebook

Nach dem tödlichen Brand in Crans-Montana geraten frühere Umbauten der Bar «Le Constellation» erneut in den Fokus. Fotos aus sozialen Netzwerken könnten für die laufenden Ermittlungen von Bedeutung sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Neue Fotos legen nahe, dass die Treppe der Brandbar bei einem Umbau verschmälert wurde.

Weitere Aufnahmen zeigen eine Schaumstoffverkleidung an der Decke, die sich beim Brand entzündet haben soll.

Ob die Umbauten bei früheren Kontrollen beanstandet wurden, ist Teil der Ermittlungen. Mehr anzeigen

Beim Brand in der Bar «Le Constellation» im Walliser Ferienort Crans-Montana wurde die enge Treppe vom Untergeschoss ins Erdgeschoss für viele Menschen zur Engstelle. Überlebende berichteten von starkem Gedränge, als Gäste aus dem brennenden Raum fliehen wollten.

Nun sind neue Fotos aufgetaucht, die für die Ermittlungen relevant werden könnten, wie zunächst der «Blick» berichtete.

Aufnahmen von der Facebook-Seite des Betreibers legen nahe, dass genau diese Treppe bei Umbauarbeiten im Jahr 2015 verschmälert worden sein könnte. Die Bilder stammen aus der Zeit nach der Übernahme des Lokals und dokumentieren Renovationsarbeiten im Innern der Bar.

Der Betreiber hatte damals erklärt, das Lokal weitgehend selbst renoviert zu haben. Auf den veröffentlichten Fotos sind neben Arbeiten an der Treppe auch Montagen an der Decke zu sehen. Unter anderem zeigen die Aufnahmen, wie eine Schaumstoffverkleidung angebracht wurde – eine Konstruktion, die bereits zuvor im Zusammenhang mit dem Brand thematisiert worden war.

Auch Einbau von Deckenisolierung wird gezeigt

Zusätzlich kursiert in sozialen Netzwerken ein weiteres Foto, das den Einbau einer Deckenisolierung im Innern der Bar zeigen soll. Zu erkennen sind offenbar grossflächig montierte Schaumstoffpaneele an der Decke. Dabei handelt es sich mutmasslich um jenes Material, das auf Videos aus der Brandnacht als brennend und herabtropfend zu sehen ist.

New photos show the highly flammable sound-proofing foam being installed in the bar in Crans-Montana. pic.twitter.com/uwLTwIDfkr — Luke Brenner (@TheLukeReport) January 2, 2026

Sollte sich die Echtheit der Aufnahme bestätigen, könnte sie Hinweise darauf liefern, wann diese Konstruktion eingebaut wurde. Der genaue Zeitpunkt der Aufnahme ist derzeit jedoch unklar. Recherchen zeigen zudem, dass Bilder auf dem Bewertungsportal Tripadvisor aus dem Jahr 2016 die Bar bereits mit dieser markanten Deckenstruktur zeigen.

Damit wäre die Deckenverkleidung über mehrere Jahre in Betrieb gewesen. Ob sie bei früheren Brandschutzkontrollen beanstandet wurde, ist nach Angaben der Behörden Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es gilt die Unschuldsvermutung.