  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Pilloud in Erklärungsnot Walliser Staatsanwältin ist in gleicher Zunft wie Nicolas Féraud

Sven Ziegler

18.2.2026

Beatrice Pilloud, Generalstaatsanwältin im Wallis. 
Beatrice Pilloud, Generalstaatsanwältin im Wallis. 
KEYSTONE

Die Walliser Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud sollte an einer Gala einer Weinbruderschaft auftreten. Wegen möglicher Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Brandkatastrophe von Crans-Montana verzichtet sie nun.

Sven Ziegler

18.02.2026, 11:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beatrice Pilloud war als Schirmherrin einer Walliser Weinbruderschaft vorgesehen.
  • In der Bruderschaft sind zahlreiche Walliser Politiker Mitglied, darunter der Gemeindepräsident von Crans-Montana.
  • Nach Medienanfragen reagierte Pilloud zunächst salopp – und zog sich später von der Veranstaltung zurück.
Mehr anzeigen

Die Walliser Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud sollte Ende März als Schirmherrin an der Generalversammlung der Weinbruderschaft «Ordre de la Channe» auftreten. Der traditionsreiche Orden zählt nach Angaben seines Vorsitzenden Patrick Bérod zahlreiche Mitglieder aus Politik und Wirtschaft, darunter mehrere Regierungsräte sowie Nicolas Féraud, den Gemeindepräsidenten von Crans-Montana. Zunächst berichtete die NZZ

Pilloud ist gemäss Bérod seit mehreren Jahren Mitglied des Ordens, damals noch als Anwältin. Ihre Schirmherrschaft sei bereits im Dezember vereinbart worden – also vor der Brandkatastrophe von Crans-Montana in der Silvesternacht, bei der 40 Menschen ums Leben kamen.

Ermittlungen laufen – mögliche Verbindungen werfen Fragen auf

Die Staatsanwaltschaft Wallis führt Ermittlungen zur Brandkatastrophe. Zwei Gemeindevertreter wurden inzwischen als Beschuldigte einvernommen. Für den Brandschutz sind im Wallis sowohl die Gemeinden als auch der Kanton zuständig. Das Walliser Kantonsgericht hat die Staatsanwaltschaft kürzlich verpflichtet, in einem parallelen Fall auch eine mögliche Verantwortung des Kantons vertieft zu prüfen.

Pilloud gehört dem vierköpfigen Staatsanwaltsteam im Fall Crans-Montana an. Nach eigenen Angaben ist sie innerhalb des Teams primär für Kommunikation und internationale Kooperation zuständig.

Dass die Generalstaatsanwältin als Schirmherrin einer Organisation auftreten sollte, der potenziell von Ermittlungen betroffene politische Akteure angehören, löste Kritik aus. Der Opferanwalt Christophe de Galembert erklärte auf Anfrage der NZZ, eine solche Verbindung «könnte die Unparteilichkeit der Walliser Staatsanwaltschaft infrage stellen».

Auf entsprechende Fragen reagierte Pilloud zunächst ungehalten. «Ganz ehrlich, was wollen Sie mit diesen Informationen erreichen? Ist es für Sie wichtig zu wissen, dass ich dieses Wochenende nach Zermatt fahre? Oder dass ich gestern in Siders zu Abend gegessen habe?», schrieb sie am Dienstag. 

Als sie von der NZZ darauf hingewiesen wurde, dass auch Gemeindepräsident Féraud Mitglied des Ordens ist, zeigte sie sich überrascht. «Das habe ich nicht gewusst, das wird für mich problematisch», antwortete sie. Wenig später teilte Pilloud mit, sie werde nicht an der Gala-Veranstaltung teilnehmen. Zur Begründung verwies sie darauf, ihre Familie schützen zu wollen.

Mehr aus der Schweiz

29 Personen evakuiert. Zug entgleist nach Lawinenniedergang im Wallis – Strecke bis Samstag gesperrt

29 Personen evakuiertZug entgleist nach Lawinenniedergang im Wallis – Strecke bis Samstag gesperrt

St. Moritz Dorf. Auto rutscht in Hausmauer und verletzt zwei Kinder

St. Moritz DorfAuto rutscht in Hausmauer und verletzt zwei Kinder

Ikone in der Krise. Ferien-Frust im Alpamare – Kult-Rutschen plötzlich dicht

Ikone in der KriseFerien-Frust im Alpamare – Kult-Rutschen plötzlich dicht

 Meistgelesen

Trump sieht sich im Fall Epstein entlastet – ein neues FBI-Dokument erzählt anderes
Hund überrascht auf der Zielgeraden ++ Silber im Team-Sprint ++ Cologna neu in der IOC-Athletenkommission?
Shiffrin in eigener Liga – Rast und Holdener dürfen von Medaillen träumen
Migros-Dienst stellt Betrieb ein – 400 Stellen betroffen
Wie Trump Kanada vor den Bug schiesst – und wie Kapitän Carney ihn kontert