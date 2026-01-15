Ermittlungsakten zu Crans-Montana werfen neue Fragen auf

Türen, Feuerlöscher, KerzenErmittlungsakten zu Crans-Montana werfen neue Fragen auf
Sven Ziegler
15.1.2026
Nach dem tödlichen Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana geben erste Einvernahmen von Zeugen und Betreibern Einblick in die Nacht des Unglücks. Aussagen zu Notausgängen, Brandschutz und Auslastung zeichnen ein Bild mit vielen offenen Fragen.
Wie aus Unterlagen hervorgeht, die Le Temps einsehen konnte, stehen vor allem Sicherheitsfragen im Zentrum der Ermittlungen.
Unklarheiten bezüglich Notausgängen
Gemäss Aussagen von Jacques Moretti verfügte das Lokal über zwei Notausgänge: die Haupteingangstür im Erdgeschoss sowie einen Ausgang im Untergeschoss in Richtung Treppenhaus. Diese seien mit «mindestens vier Richtungsanzeigen» signalisiert gewesen. Ein elektrischer Kontrollbericht habe lediglich ein defektes Leuchtschild festgestellt, das er selbst repariert habe.
Diese sogenannte Servicetür sei laut Moretti normalerweise offen gewesen, am Abend des Brandes jedoch verschlossen. Warum, habe er nicht erklären können. Später habe er die Tür mit Hilfe anderer Personen aufgebrochen; dahinter seien laut Zeugenaussagen mehrere Menschen in kritischem Zustand gefunden worden.
Dennoch berichten Zeugen, sie hätten keine Feuerlöscher gesehen oder benutzt. Einzig indirekt wird erwähnt, ein Löscher habe beim DJ-Pult gelegen – ob er eingesetzt wurde, blieb unklar. Auf die Frage der Polizei, ob das Personal für Notfälle geschult gewesen sei, antwortete Jacques Moretti laut Protokoll knapp: «Nein».
Strittig ist auch die Zahl der anwesenden Personen. Laut Betreiber sei die Kapazität eingehalten worden, im Untergeschoss hätten sich «rund hundert Personen, eher weniger» aufgehalten. Videoaufnahmen kurz vor dem Brand stützen diese Darstellung teilweise.
Gleichzeitig wirft die hohe Zahl der Betroffenen Fragen auf: Insgesamt wurden 156 Opfer registriert, darunter Tote und Verletzte. Wie sich diese Zahl mit der behaupteten Auslastung vereinbaren lässt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Laut Jessica Moretti waren zudem zwei Sicherheitskräfte im Einsatz – einer am Eingang, einer im Untergeschoss. Zeugen berichteten, dass während der ersten Alarmmomente ein Sicherheitsmitarbeiter nach unten eilte, worauf es im Treppenbereich zu Gedränge gekommen sei.
Besonders im Fokus steht die Akustikschaum-Verkleidung der Decke. Diese sei vor rund zehn Jahren vom Betreiber selbst montiert worden. Ob das Material zulässig war und ob es bewilligt wurde, ist offen. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob der Schaum zum schnellen Brandverlauf beigetragen hat.
Brandschutzexperte: «Das hätte nicht passieren dürfen»
