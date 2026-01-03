Kommandant spricht erstmals über Horror-Nacht nach Bar-Brand

Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer Nach dem verheerenden Brand in der Neujahrsnacht ist die Betroffenheit in Crans-Montana gross. Rund 400 Personen nahmen am Donnerstagabend an einem Gottesdienst teil. Am Unglücksort erinnern Blumen und Kerzen an die Opfer der Tragödie. 02.01.2026

Der Brand im Club «Le Constellation» hat nicht nur Opfer und Angehörige erschüttert, sondern auch die Einsatzkräfte. Feuerwehrkommandant David Vocat spricht erstmals offen über die Nacht des Infernos – und über Zweifel, die bleiben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Feuerwehrkommandant David Vocat schildert den Einsatz in Crans-Montana als traumatische Extremsituation.

Trotz funktionierender Rettungskette waren viele Helfer emotional völlig überfordert.

Mehrere freiwillige Feuerwehrleute wollen nach dem Einsatz nicht mehr weitermachen. Mehr anzeigen

Nach dem Brand im Club «Le Constellation» in Crans-Montana VS hat sich Feuerwehrkommandant David Vocat ausführlich zum Einsatz geäussert. In einem Gespräch mit der Zeitung «Le Nouvelliste» schildert er den Ablauf der Ereignisse aus Sicht der Feuerwehr.

Der Alarm sei um 1.35 Uhr eingegangen. Gemeldet worden sei ein Brand im Club, «begleitet von der Information über eine Explosion». Dieser Hinweis habe ihn veranlasst, «sofort zusätzliche Helikopter anzufordern». Parallel dazu habe er den Ausrückbefehl für die Feuerwehr organisiert.

In dieser Nacht standen laut Vocat 17 Angehörige des Centre de Secours Incendie (CSI) im Dienst. Im Verlauf des Einsatzes seien weitere freiwillige Feuerwehrleute sowie Einsatzkräfte aus Sitten, Siders und dem Vallon dazugekommen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr seien keine offenen Flammen mehr sichtbar gewesen. Vocat erklärt dies mit einem sogenannten Flashover. «Das ist die Entzündung der Rauchgase», sagt er. «Das passiert sehr schnell, sehr intensiv – und dann hört es auf.» Die Verletzungen vieler Betroffener seien durch diesen Effekt entstanden: «Die Menschen wurden durch diesen Effekt verbrannt.»

Zu diesem Zeitpunkt hätten sich weiterhin zahlreiche Personen im oder am Gebäude befunden. «Es war eine Szene von komplettem Chaos», sagt Vocat. «Ich habe Menschen gesehen, die verbrannt waren, die herumliefen und schrien, man müsse hier oder dort helfen.»

«Für so etwas war niemand bereit»

Er betont, dass niemand auf ein solches Szenario vorbereitet gewesen sei. «Für so etwas war niemand bereit», sagt der Feuerwehrkommandant. Auf die anschliessenden Abläufe hingegen habe man reagieren können. «Was vorbereitet war, war die Rettungskette.»

Eine frühere Übung habe sich dabei als entscheidend erwiesen. «Wir wussten, wo die Ambulanzen durchfahren müssen, wo die Helikopter landen können und wie der medizinische Sammelplatz organisiert wird», erklärt Vocat.

Er hebt zudem die Zusammenarbeit mit Polizei, Rettungsdiensten, Spitälern und den politischen Behörden hervor. «Die grosse Familie der Rettungskräfte hat eine enorme Arbeit geleistet», sagt er. Auch Zivilpersonen hätten geholfen: «Die Leute haben Möbel von Terrassen benutzt, um Verletzte ins Warme zu bringen.»

Mehrere Feuerwehrleute hören auf – auch er?

Nach dem Einsatz hätten weitere Feuerwehren aus dem Wallis sowie aus den Kantonen Neuenburg, Genf und Waadt Unterstützung angeboten, um die Sicherheit in der Region weiterhin zu gewährleisten.

Der Einsatz habe jedoch auch Folgen für die Einsatzkräfte selbst. «Alle, die dort im Einsatz standen, sind sehr betroffen», sagt Vocat. Viele davon seien freiwillig engagiert. «Viele glauben, wir seien alle Profis. Das ist nicht so. Die Leute machen das, um anderen zu helfen.»

Mehrere Angehörige des CSI hätten ihm mitgeteilt, «dass sie nicht mehr weitermachen wollen». Auch er selbst stellt seine Zukunft infrage. «Ich habe immer gesagt, dass dieser Beruf meine Leidenschaft war», sagt Vocat. «Aber ich weiss nicht, ob ich weitermachen kann.»