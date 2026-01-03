«Jemand hat einen Fehler gemacht», sagt Walliser Sicherheitsdirektor

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ganzer sieht Versagen «Jemand hat einen Fehler gemacht», sagt Walliser Sicherheitsdirektor

SDA

3.1.2026 - 13:15

Staatsrat Stéphane Ganzer. 
Staatsrat Stéphane Ganzer. 
sda

Nach der tödlichen Brandkatastrophe in Crans-Montana geht der Walliser Sicherheitsdirektor Stéphane Ganzer von einem Fehler aus. Trotz bestehender Normen und Kontrollen habe «etwas nicht funktioniert», sagte er im Schweizer Radio.

Keystone-SDA

03.01.2026, 13:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sicherheitsdirektor Stéphane Ganzer ist überzeugt, dass ein Fehler zur Brandkatastrophe führte.
  • Er sieht das Hauptproblem nicht bei Partykerzen, sondern bei der Deckenverkleidung.
  • Polizei und Behörden prüfen nun alle Berichte und Umstände.
Mehr anzeigen

Der Walliser Sicherheitsdirektor Stéphane Ganzer ist sich sicher, dass jemand einen Fehler machte, der zur Brandkatastrophe in Crans-Montana VS geführt hat. Etwas habe nicht funktioniert, sagte er am Samstag zu Radio SRF.

«Ein so riesiger Unfall mit einem Feuer in der Schweiz, wo wir Normen und professionelle Kontrollen haben, bedeutet, dass etwas nicht funktioniert hat», sagte der FDP-Politiker. «Es gab einen Notausgang, es gab Kontrollen».

Angesprochen auf im Netz zirkulierende Party-Videos sagte Ganzer, dass das Problem nicht die Bengalkerzen seien. Diese seien in jeder Bar oder Diskothek in der Schweiz zu finden. «Das eigentliche Problem ist für mich nicht die Kerze allein, sondern die Decke», sagte Ganzer.

Besondere Lage dauert wohl noch mindestens eine Woche

Er sehe ein grosses Problem beim dort verbauten Material. Er vermutete, dass vielleicht zwischen zwei Kontrollen neue Renovationen ausgeführt und neues Material installiert worden sei.

Betreiber sollen Treppe verschmälert haben. Jetzt rücken neue Umbau-Fotos der Brand-Bar in den Fokus

Betreiber sollen Treppe verschmälert habenJetzt rücken neue Umbau-Fotos der Brand-Bar in den Fokus

Für Ganzer ist klar: «Jemand hat einen Fehler gemacht. Da bin ich sicher.» Die Gemeinde Crans-Montana habe auch in dieser Bar Kontrollen durchgeführt. «Uns als Kanton war kein besonderes Problem bekannt», so Ganzer.

Die Polizei werde nun alle Berichte und die genauen Umstände prüfen. Der Sicherheitsdirektor sagte weiter, dass seiner Einschätzung nach die besondere Lage im Kanton noch mindestens eine Woche andauern werde.

Meistgelesen

Delta Force holt Maduro – das sind Trumps Schattenkrieger
Rast überragt in Kranjska Gora alle und gewinnt ersten Riesenslalom ihrer Karriere
«In der Schweiz öffnen sich jetzt für viele die Gefängnistüren»
«Jemand hat einen Fehler gemacht», sagt Walliser Sicherheitsdirektor
«Volle Härte der Justiz» – Maduro wird in den USA angeklagt +++ Trump: «Brillante Operation»

Mehr aus der Schweiz

Crans-Montana-Opfer in künstlichem Koma. Schicksalsstunden im Zürcher «Kispi» – sogar OPs werden verschoben

Crans-Montana-Opfer in künstlichem KomaSchicksalsstunden im Zürcher «Kispi» – sogar OPs werden verschoben

Italiens Vize-Premier mit Rundumschlag. «In der Schweiz öffnen sich jetzt für viele die Gefängnistüren»

Italiens Vize-Premier mit Rundumschlag«In der Schweiz öffnen sich jetzt für viele die Gefängnistüren»

Herisau AR. Lernfahrerin prallt in Tafel und durchbricht Röhrenzaun – Auto kippt

Herisau ARLernfahrerin prallt in Tafel und durchbricht Röhrenzaun – Auto kippt