Erstes Opfer identifiziert Italienisches Golftalent (16) stirbt bei Brand-Katastrophe

Sven Ziegler

2.1.2026

Emanuele Galeppini starb beim tödlichen Feuer in Crans-Montana.
Emanuele Galeppini starb beim tödlichen Feuer in Crans-Montana.
Instagram/@federazioneitalianagolf

Bei der Brandkatastrophe in einer Bar in Crans-Montana ist auch der 16-jährige Golfer Emanuele Galeppini ums Leben gekommen. Der Jugendliche lebte zuletzt in Dubai und galt als grosses Talent im internationalen Nachwuchsgolf.

Sven Ziegler

02.01.2026, 09:36

02.01.2026, 09:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der 16-jährige Golfer Emanuele Galeppini ist nach dem Brand in Crans-Montana gestorben.
  • Der Jugendliche lebte mit seiner Familie in Dubai und war im internationalen Nachwuchsgolf aktiv.
  • Die Brandkatastrophe forderte mindestens 40 Todesopfer und über 100 Verletzte.
Mehr anzeigen

Zu den Todesopfern der Brandkatastrophe in Crans-Montana gehört auch der 16-jährige Golfer Emanuele Galeppini. Der Jugendliche starb infolge des Feuers, das in der Silvesternacht in einer Bar des Walliser Ferienorts ausgebrochen war. Insgesamt kamen dabei mindestens 40 Menschen ums Leben, mehr als 100 weitere wurden verletzt.

Galeppini stammte ursprünglich aus Genua, lebte in den vergangenen Jahren jedoch mit seiner Familie in Dubai. Dort hatte er sich als Nachwuchsgolfer einen Namen gemacht und nahm regelmässig an Junioren- und Amateurturnieren im Nahen Osten und in Europa teil. Zu seinen jüngsten Erfolgen zählte ein Turniersieg bei einem Amateurwettbewerb in Dubai im Frühjahr 2025.

Zum Zeitpunkt der Katastrophe hielt sich der 16-Jährige mit Freunden in der Schweiz auf, um den Jahreswechsel zu feiern. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden des 1. Januar in der Bar «Le Constellation» aus. Die genauen Umstände werden weiterhin untersucht.

Grosse Betroffenheit in der Szene

Der Tod des Jugendlichen hat auch in der internationalen Golfszene grosse Betroffenheit ausgelöst. Der italienische Golfverband würdigte Galeppini als engagierten jungen Sportler, der für Fairness und Leidenschaft gestanden habe. Seine Familie, Freunde und Weggefährten trauern um einen Jugendlichen, dem eine vielversprechende sportliche Zukunft vorausgesagt worden war.

Viele Parallelen. Neues Foto zeigt Ausbruch des Feuers – es erinnert an eine andere verheerende Katastrophe

Viele ParallelenNeues Foto zeigt Ausbruch des Feuers – es erinnert an eine andere verheerende Katastrophe

Crans-Montana ist in der Golfwelt unter anderem als Austragungsort eines traditionsreichen Turniers der European Tour bekannt. Umso grösser ist die Anteilnahme auch in Sportkreisen angesichts der Ereignisse im Wallis.

Die Identifizierung weiterer Opfer der Brandkatastrophe dauert an. Viele Familien warten weiterhin auf Gewissheit.

