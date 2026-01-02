Erstes Opfer identifiziertItalienisches Golftalent (16) stirbt bei Brand-Katastrophe
Sven Ziegler
2.1.2026
Bei der Brandkatastrophe in einer Bar in Crans-Montana ist auch der 16-jährige Golfer Emanuele Galeppini ums Leben gekommen. Der Jugendliche lebte zuletzt in Dubai und galt als grosses Talent im internationalen Nachwuchsgolf.
Galeppini stammte ursprünglich aus Genua, lebte in den vergangenen Jahren jedoch mit seiner Familie in Dubai. Dort hatte er sich als Nachwuchsgolfer einen Namen gemacht und nahm regelmässig an Junioren- und Amateurturnieren im Nahen Osten und in Europa teil. Zu seinen jüngsten Erfolgen zählte ein Turniersieg bei einem Amateurwettbewerb in Dubai im Frühjahr 2025.
Zum Zeitpunkt der Katastrophe hielt sich der 16-Jährige mit Freunden in der Schweiz auf, um den Jahreswechsel zu feiern. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden des 1. Januar in der Bar «Le Constellation» aus. Die genauen Umstände werden weiterhin untersucht.
Grosse Betroffenheit in der Szene
Der Tod des Jugendlichen hat auch in der internationalen Golfszene grosse Betroffenheit ausgelöst. Der italienische Golfverband würdigte Galeppini als engagierten jungen Sportler, der für Fairness und Leidenschaft gestanden habe. Seine Familie, Freunde und Weggefährten trauern um einen Jugendlichen, dem eine vielversprechende sportliche Zukunft vorausgesagt worden war.
Crans-Montana ist in der Golfwelt unter anderem als Austragungsort eines traditionsreichen Turniers der European Tour bekannt. Umso grösser ist die Anteilnahme auch in Sportkreisen angesichts der Ereignisse im Wallis.
Die Identifizierung weiterer Opfer der Brandkatastrophe dauert an. Viele Familien warten weiterhin auf Gewissheit.