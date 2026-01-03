«In der Schweiz öffnen sich jetzt für viele die Gefängnistüren»

Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer Nach dem verheerenden Brand in der Neujahrsnacht ist die Betroffenheit in Crans-Montana gross. Rund 400 Personen nahmen am Donnerstagabend an einem Gottesdienst teil. Am Unglücksort erinnern Blumen und Kerzen an die Opfer der Tragödie. 02.01.2026

Nach dem tödlichen Brand in Crans-Montana hat Italiens Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini harte Konsequenzen gefordert. In einem Beitrag in sozialen Medien greift er mögliche Verantwortliche scharf an und verlangt Gefängnisstrafen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Italiens Vize-Premier Matteo Salvini fordert nach dem Brand in Crans-Montana Haftstrafen für Verantwortliche.

Der Lega-Politiker nimmt in einem Social-Media-Beitrag Betreiber und Behörden ins Visier.

Die Schweizer Politik zeigt Anteilnahme, hält sich mit Schuldzuweisungen aber zurück. Mehr anzeigen

Nach der Brandkatastrophe im Walliser Ferienort Crans-Montana, bei der mindestens 40 Menschen ums Leben kamen und 119 verletzt wurden, ist die Anteilnahme in Italien gross. Viele der Opfer stammen aus dem Nachbarland.

Am Freitag reiste Italiens Aussenminister Antonio Tajani in den Walliser Skiort. Er dankte den Einsatzkräften und wählte in seinen Stellungnahmen zurückhaltende Worte.

Deutlich schärfer äusserte sich hingegen Italiens Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini. Der Chef der rechtsnationalen Lega-Partei veröffentlichte einen Instagram-Post, in dem er harte Konsequenzen für die aus seiner Sicht Verantwortlichen forderte.

«Schmutziges Gewissen»

Zunächst wandte sich Salvini gegen Kritik an Jugendlichen, die sich während des Brandes angeblich falsch oder zu zögerlich verhalten hätten. Solche Vorwürfe bezeichnete er als «oberflächlich, zynisch und boshaft», während Familien «noch verzweifelt nach ihren Kindern suchen».

Anschliessend griff der Politiker Betreiber und Behörden direkt an. Wörtlich schrieb Salvini: «Die einzigen Verantwortlichen, die einzigen mit einem schmutzigen Gewissen, die einzigen Verbrecher sind jene, die in diesem Kellerraum die Sicherheit nicht gewährleistet haben, jene, die nicht kontrolliert haben, jene, die Genehmigungen erteilt haben, jene, die aus Geldgier Hunderte von Jugendlichen in einem Untergeschoss zusammengepfercht haben – mit offenen Feuern und versagenden Notfallsystemen.»

Daraus leitet Salvini seine Forderung nach strafrechtlichen Konsequenzen ab. «In der zivilisierten Schweiz werden sich für viele Menschen die Gefängnistüren öffnen müssen», schrieb er weiter.

Die Walliser Behörden betonen derweil, dass die Untersuchungen noch laufen. Staatsanwältin Beatrice Pilloud betont, man habe bereits zahlreiche Personen einvernommen, darunter auch das Betreiber-Paar der Bar. Strafrechliche Konsequenzen seien nicht ausgeschlossen, die Untersuchung seien aber noch in vollem Gange.

Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung.