Neues Foto wirft noch mehr Fragen zum Bau der Inferno-Bar auf

Ermittlungen laufen weiterNeues Foto wirft noch mehr Fragen zum Bau der Inferno-Bar auf
Sven Ziegler
4.1.2026
Neue Bilder aus dem Innern der Bar «Le Constellation» könnten für die Ermittlungen nach dem Brand von Crans-Montana relevant werden. Die Aufnahmen legen nahe, dass brennbares Dämmmaterial nicht nur an der Decke, sondern auch in den Wänden verbaut war.
Nach dem tödlichen Brand in der Bar «Le Constellation» im Walliser Ferienort Crans-Montana sind neue Bilder aufgetaucht, die für die laufenden Ermittlungen von Bedeutung sein könnten. Die Aufnahmen stammen aus sozialen Netzwerken und dokumentieren frühere Umbauarbeiten im Untergeschoss des Lokals. Zuerst berichtete der «Blick» über die neuen Fotos.
Wie aus den Bildern hervorgeht, war mutmasslich brennbarer Dämm-Schaumstoff nicht nur an der Decke, sondern auch in den Wänden verbaut. Die Aufnahmen zeigen, wie das Material grossflächig an den Seitenwänden befestigt wurde, teils bis in den Übergangsbereich zur Decke. Darüber wurde offenbar eine Holzverkleidung angebracht.
Die Fotos stammen von einer Facebook-Seite, auf der die Umbauarbeiten der Bar ausführlich dokumentiert wurden. Veröffentlicht wurden sie demnach im Jahr 2015, im Zusammenhang mit der Renovation und Wiedereröffnung des Lokals. Auch Bilder von der Einweihungsfeier sind dort zu sehen.
Die Umbauten vor rund zehn Jahren standen bereits zuvor im Fokus der Berichterstattung. Unter anderem war bekannt geworden, dass die Treppe im Untergeschoss im Zuge der Renovation verschmälert worden sein soll. Ob und in welchem Umfang dies sicherheitsrelevant war, prüfen die Ermittlungsbehörden.
Gegen die Betreiber des Lokals wurde inzwischen eine Strafuntersuchung eröffnet. Zudem hat die Gemeinde Crans-Montana Zivilklage eingereicht. Sowohl die Betreiber als auch die Gemeinde erklärten, mit den Behörden zu kooperieren. Es gilt die Unschuldsvermutung.