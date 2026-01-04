Neues Foto wirft noch mehr Fragen zum Bau der Inferno-Bar auf

Dieses neue Bild soll zeigen, dass auch in den Wänden Schaumstoff verbaut wurde. Facebook

Neue Bilder aus dem Innern der Bar «Le Constellation» könnten für die Ermittlungen nach dem Brand von Crans-Montana relevant werden. Die Aufnahmen legen nahe, dass brennbares Dämmmaterial nicht nur an der Decke, sondern auch in den Wänden verbaut war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Neue Bilder zeigen mutmasslich brennbaren Dämmstoff auch in den Wänden der Brandbar.

Die Aufnahmen stammen aus der Umbauphase des Lokals vor rund zehn Jahren.

Gegen die Betreiber läuft eine Strafuntersuchung, die Gemeinde hat Zivilklage eingereicht. Mehr anzeigen

Nach dem tödlichen Brand in der Bar «Le Constellation» im Walliser Ferienort Crans-Montana sind neue Bilder aufgetaucht, die für die laufenden Ermittlungen von Bedeutung sein könnten. Die Aufnahmen stammen aus sozialen Netzwerken und dokumentieren frühere Umbauarbeiten im Untergeschoss des Lokals. Zuerst berichtete der «Blick» über die neuen Fotos.

Wie aus den Bildern hervorgeht, war mutmasslich brennbarer Dämm-Schaumstoff nicht nur an der Decke, sondern auch in den Wänden verbaut. Die Aufnahmen zeigen, wie das Material grossflächig an den Seitenwänden befestigt wurde, teils bis in den Übergangsbereich zur Decke. Darüber wurde offenbar eine Holzverkleidung angebracht.

Sollten sich diese Darstellungen bestätigen, könnte dies eine zusätzliche Erklärung dafür liefern, weshalb sich das Feuer in der Brandnacht besonders rasch im Untergeschoss ausbreitete. Die Echtheit und Einordnung der Bilder sind nun Teil der Ermittlungen.

Strafuntersuchung gegen Bar-Betreiber eröffnet

Die Fotos stammen von einer Facebook-Seite, auf der die Umbauarbeiten der Bar ausführlich dokumentiert wurden. Veröffentlicht wurden sie demnach im Jahr 2015, im Zusammenhang mit der Renovation und Wiedereröffnung des Lokals. Auch Bilder von der Einweihungsfeier sind dort zu sehen.

Die Umbauten vor rund zehn Jahren standen bereits zuvor im Fokus der Berichterstattung. Unter anderem war bekannt geworden, dass die Treppe im Untergeschoss im Zuge der Renovation verschmälert worden sein soll. Ob und in welchem Umfang dies sicherheitsrelevant war, prüfen die Ermittlungsbehörden.

Gegen die Betreiber des Lokals wurde inzwischen eine Strafuntersuchung eröffnet. Zudem hat die Gemeinde Crans-Montana Zivilklage eingereicht. Sowohl die Betreiber als auch die Gemeinde erklärten, mit den Behörden zu kooperieren. Es gilt die Unschuldsvermutung.