Teenagerin war wochenlang im Spital 62 Tage nach der Brand-Katastrophe darf Sofia wieder heim

Sven Ziegler

6.3.2026

Nach dem Brand in Crans-Montana dürfen weitere Brandopfer nach Hause. 
Nach dem Brand in Crans-Montana dürfen weitere Brandopfer nach Hause. 
Keystone/Jean-Christophe Bott

Mehr als zwei Monate nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana ist eine schwer verletzte Schülerin erstmals wieder zu Hause. Die 16-jährige Sofia wurde nach einem langen Spitalaufenthalt aus der Spezialklinik entlassen.

Sven Ziegler

06.03.2026, 09:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die beim Brand in Crans-Montana schwer verletzte Schülerin Sofia (16) ist nach 62 Tagen im Spital nach Hause zurückgekehrt.
  • Die Jugendliche wurde zunächst in Lausanne und später im Mailänder Spital Niguarda behandelt.
  • Trotz der Entlassung stehen weiterhin regelmässige medizinische Behandlungen und Therapien an.
Mehr anzeigen

Nach 62 Tagen im Spital ist eine der beim Brand in Crans-Montana verletzten Schülerinnen wieder zu Hause. Die 16-jährige Sofia D. konnte das Zentrum für Schwerbrandverletzte verlassen, nachdem sie mehrere Wochen in Behandlung war. Darüber berichtet unter anderem der «Corriere della Sera»

Die Jugendliche war nach dem Unglück zunächst im Universitätsspital Lausanne behandelt worden. Später wurde sie in die Spezialklinik Niguarda in Mailand verlegt. Nun ist sie die erste von vier Jugendlichen aus ihrer Schule, die aus der Klinik entlassen werden konnte.

Nach Brand-Tragödie in Crans-Montana. Moretti-Anwälte kritisieren«Lynchjustiz»

Nach Brand-Tragödie in Crans-MontanaMoretti-Anwälte kritisieren«Lynchjustiz»

Die Rückkehr in ihr Quartier wurde von Familie, Freunden und Nachbarn emotional begleitet. Unter ihrem Fenster hielten Freunde ein Transparent mit der Aufschrift «Du hast uns gefehlt» hoch, während Kinder aus der Nachbarschaft riefen: «Sofia ist zurück!»

Behandlung geht daheim weiter 

Auch für die Jugendliche selbst war der Moment besonders. «Es war unglaublich, wieder das Sonnenlicht zu sehen und die Wärme auf der Haut zu spüren», sagt sie laut «Corriere della Sera». Nach den langen Wochen im Spital fühle sich selbst das Tragen normaler Kleidung ungewohnt an. «Alles kommt mir seltsam vor», so Sofia.

Hälfte der Opfer war minderjährig. Schweizer Kartfahrer (18) bei Inferno gestorben

Hälfte der Opfer war minderjährigSchweizer Kartfahrer (18) bei Inferno gestorben

Ganz abgeschlossen ist ihre Behandlung jedoch nicht. Die 16-Jährige muss weiterhin regelmässig ins Spital. Alle zwei Tage stehen unter anderem Verbandswechsel, Physiotherapie sowie psychologische Betreuung auf dem Programm. Zusätzlich erhält sie logopädische Therapie, weil ihre Stimmbänder durch Rauchgase und die Intubation beschädigt wurden. Nach Angaben der Ärzte besteht jedoch Aussicht auf vollständige Heilung.

Zu Hause ist der Alltag deshalb vorsichtig organisiert. Die Wohnung wurde gründlich gereinigt, um das Risiko von Infektionen zu reduzieren. Auch ihr Zimmer wurde angepasst, vorerst sogar ohne Schulbücher. Wann Sofia wieder in die Schule zurückkehren kann, hängt von der medizinischen und psychologischen Freigabe ab. Die Schule stehe dazu im engen Austausch mit der Familie.

«Werden diese Unterstützung nie vergessen»

Beim ersten Abendessen zu Hause gab es Sofias Lieblingshamburger, am nächsten Morgen eine Crostata, die Freunde vorbeigebracht hatten. Den Abend verbrachte die Familie gemeinsam auf dem Sofa beim Film «Ratatouille».

Noch lange wird die 16-Jährige Kompressionskleidung tragen müssen – laut Ärzten voraussichtlich rund zwei Jahre. Für Sofia und ihre Familie stehen derzeit jedoch andere Dinge im Vordergrund: die Rückkehr nach Hause, Zeit mit der Familie und die grosse Unterstützung aus Schule, Nachbarschaft und Pfarrei.

«Diese Unterstützung werden wir nie vergessen», sagt die Familie.

Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Bei der erneuten Befragung von Jessica und Jacques Moretti in Sion ist es am Donnerstagmorgen zu hochemotionalen Szenen gekommen. Angehörige der Brandopfer stellten das Paar vor der Staatsanwaltschaft zur Rede. Die Situation eskalierte kurzzeitig.

12.02.2026

