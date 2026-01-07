  1. Privatkunden
«Gift für die Akzeptanz» Jetzt wächst die Kritik an den Walliser Brand-Ermittlungen

Sven Ziegler

7.1.2026

Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer

Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer

Nach dem verheerenden Brand in der Neujahrsnacht ist die Betroffenheit in Crans-Montana gross. Rund 400 Personen nahmen am Donnerstagabend an einem Gottesdienst teil. Am Unglücksort erinnern Blumen und Kerzen an die Opfer der Tragödie.

02.01.2026

Nach dem tödlichen Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana steht zunehmend das Vorgehen der Walliser Staatsanwaltschaft im Fokus. Die Behörde verteidigt ihre bisherige Strategie und weist Kritik von Opferanwälten zurück.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

07.01.2026, 09:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Walliser Staatsanwaltschaft hält an ihrem bisherigen Vorgehen im Fall Crans-Montana fest.
  • Kritik von Opferanwälten betrifft vor allem den Ablauf der Ermittlungen und die frühe Kommunikation.
  • Die Behörde betont, dass alle Entscheide laufend überprüft würden und die Untersuchung mit Hochdruck voranschreite.
Mehr anzeigen

Mehrere Tage nach dem Brand in der Bar «Le Constellation» mit 40 Todesopfern und über 100 Verletzten rückt nicht nur die Ursache der Katastrophe, sondern auch die Arbeit der Ermittlungsbehörden ins Zentrum der öffentlichen Debatte. Insbesondere das Vorgehen der Walliser Staatsanwaltschaft wird von Opfervertretern kritisch hinterfragt.

Der Anwalt Sébastien Fanti erklärte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP, es sei riskant gewesen, die Betreiber der Bar auf freiem Fuss zu belassen. «Stellen Sie sich vor, diese Personen würden die Schweiz verlassen. Dann hätten die Opfer keine Möglichkeit mehr auf einen Prozess, der ihnen zusteht», sagte Fanti.

Romain Jordan geht noch weiter. Er zeigt sich gegenüber RTS schockiert darüber, dass die Anwälte der Opfer bei polizeilichen Einvernahmen ausgeschlossen wurden. Die Generalstaatsanwältin begründete dies mit dem Ziel der Verfahrensbeschleunigung und der Vermeidung von Informationslecks angesichts der hohen medialen Aufmerksamkeit.

Leben mit schweren Verbrennungen. Brandverletzter Martin Achermann: «Lebensziele verschwinden nicht»

Leben mit schweren VerbrennungenBrandverletzter Martin Achermann: «Lebensziele verschwinden nicht»

Jordan spricht von «einer erschreckenden Anzahl von Versäumnissen» und fordert, auch die Gemeinde Crans-Montana formell unter Strafuntersuchung zu stellen. Zudem hätte er sich Hausdurchsuchungen bei der Gemeinde gewünscht.

Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud weist diese Kritik zurück. Entscheide würden «laufend überprüft und an neue Erkenntnisse angepasst», erklärte sie gegenüber Medien. Es gebe derzeit keine Anzeichen dafür, dass die Ermittlungen verzögert oder unvollständig geführt würden.

Auch neutrale Beobachter üben Kritik

«Die Situation wird fortlaufend neu beurteilt», erklärte Pilloud. Auch weitere Zwangsmassnahmen seien nicht ausgeschlossen, falls sich die Sachlage ändere.

Allerdings üben nicht nur Opfer-Anwälte, sondern auch neutrale Beobachter, Kritik am Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Alain Macaluso, Direktor des Zentrums für Strafrecht an der Universität Lausanne. Er sagte gegenüber RTS, er teile viele der geäusserten Zweifel. Die Tatsache, dass Parteien von Befragungen ausgeschlossen wurden, sei «nicht vereinbar mit der Strafprozessordnung».

Macaluso geht davon aus, dass diese Einvernahmen «vollständig neu durchgeführt werden müssen», was das Verfahren erheblich verzögern könnte.

«Es war wie im Krieg». Wie haben Ärztinnen, Feuerwehr und Justiz die Brand-Katastrophe erlebt? 5 Antworten

«Es war wie im Krieg»Wie haben Ärztinnen, Feuerwehr und Justiz die Brand-Katastrophe erlebt? 5 Antworten

Die Staatsanwaltschaft hält dagegen: Für strafprozessuale Zwangsmassnahmen brauche es konkrete gesetzliche Voraussetzungen. Emotionale oder öffentliche Erwartungen dürften dabei keine Rolle spielen.

Professor warnt vor kompliziertem Verfahren

Auch aus juristischer Sicht wächst der Druck auf die Strafverfolgungsbehörden. Der auf Grossschadensfälle spezialisierte Rechtsanwalt Rolf P. Steinegger warnt im Interview mit blue News davor, dass ein formal korrektes, aber zu eng geführtes Strafverfahren am Ende weder den Opfern noch dem Rechtsstaat gerecht werde.

In Fällen mit vielen Geschädigten brauche es nicht nur strafrechtliche Abklärungen, sondern eine Gesamtstrategie, die Verfahrensrechte sichert und Vertrauen schafft. «Wenn Opfer das Gefühl haben, sie werden aus zentralen Schritten ausgeschlossen, ist das Gift für die Akzeptanz des Verfahrens», sagt Steinegger.

Rechtsanwalt erklärt. «Es gibt nur einen Weg, wie es Gerechtigkeit für die Opfer gibt»

Rechtsanwalt erklärt«Es gibt nur einen Weg, wie es Gerechtigkeit für die Opfer gibt»

Gegen das Betreiber-Paar wird aktuell wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst. Im Zentrum stehen weiterhin die Brandursache, mögliche Sicherheitsmängel sowie Umbauten im Lokal.

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass Wunderkerzen in Verbindung mit der Deckenverkleidung das Feuer ausgelöst haben könnten. Die Untersuchung der verwendeten Materialien dauert an.

Brandschutzexperte: «Das hätte nicht passieren dürfen»

Brandschutzexperte: «Das hätte nicht passieren dürfen»

Nach dem verheerenden Brand von Crans-Montana nimmt ein Brandschutzexperte Stellung. Er sagt, dass sich das Inferno hätte verhindern lassen.

02.01.2026

