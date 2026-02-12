  1. Privatkunden
Fehlende Daten im IT-System Tausende Gebäude womöglich brandgefährdet – der Kanton Wallis sagt: «Wir wissen es nicht»

Sven Ziegler

12.2.2026

Das Gedenken an die Opfer ist in Crans-Montana allgegenwärtig (Archivbild)
Das Gedenken an die Opfer ist in Crans-Montana allgegenwärtig (Archivbild)
Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa

Fehlende Daten aus dem System «VS Fire» sollen dazu geführt haben, dass Brandschutzkontrollen im Wallis jahrelang ausblieben. Der Kanton Wallis weist jede Verantwortung zurück. 

Sven Ziegler

12.02.2026, 07:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Brand in Crans-Montana mit 41 Toten und über 100 Verletzten gerät ein IT-Problem beim System «VS Fire» ins Visier der Ermittler.
  • Laut Aussagen vor der Staatsanwaltschaft fehlten zentrale Kontrolldaten, wodurch Brandschutzprüfungen teils nicht mehr nachvollzogen werden konnten.
  • Der Kanton Wallis erklärt, die Datensicherung sei Sache der Gemeinden gewesen, während Kritiker dem Kanton organisatorisches Versagen vorwerfen.
Mehr anzeigen

In der Silvesternacht forderte das Feuer in der Bar «Le Constellation» 41 Todesopfer und mehr als hundert Verletzte. Inzwischen steht fest, dass der Betrieb seit 2019 nicht mehr brandschutztechnisch kontrolliert worden war.

Wie am Sonntag bekannt wurde, erklärte der Sicherheitsverantwortliche der Gemeinde Crans-Montana bei seiner Befragung, dass eine IT-Umstellung und fehlende Daten die Überwachung massiv erschwert hätten. Wichtige Informationen zu durchgeführten und fälligen Kontrollen seien nicht mehr verfügbar gewesen.

Ein IT-System – und ein einzelner Betreiber

Im Zentrum steht die Plattform «VS Fire». Das System war ursprünglich für Walliser Feuerwehren entwickelt worden und wurde später auch von Gemeinden genutzt. So verwaltete ein Informatiker das System weitgehend eigenständig.

Der Mann soll zunehmend psychische Probleme entwickelt und Behördenvertreter mit wirren Theorien sowie Drohungen konfrontiert haben. Schliesslich leitete die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Drohung, Nötigung und Erpressung ein. Eine Verurteilung blieb aus, weil der Beschuldigte als schuldunfähig galt.

Katastrophe in Crans-Montana. Wallis lehnt Schuld an fehlenden Brandschutzkontrollen ab

Katastrophe in Crans-MontanaWallis lehnt Schuld an fehlenden Brandschutzkontrollen ab

Nach seiner Festnahme wurde die Software ausser Betrieb genommen. Laut einem Bericht des Walliser Parlaments von 2024 konnten Daten aus der alten Version von «VS Fire» nicht wiederhergestellt werden.

Kanton weist Verantwortung zurück

Marie Claude Noth-Ecoeur, Chefin der Dienststelle für zivile Sicherheit beim Kanton Wallis, erklärt jetzt gegenüber «Blick», mehrere Gemeinden hätten die IT-Lösung für Aufgaben genutzt, die in ihre Zuständigkeit fielen. «Es war daher nicht Aufgabe des Kantons, in diese Geschäftsbeziehung einzugreifen oder Daten zu pflegen oder zu verwalten, die den Gemeinden gehörten.»

Zugleich räumte sie ein: «Wir wissen nicht, welche Gemeinden betroffen sind!»

Diese Aussage sorgt für Kritik. Der frühere kantonale Datenschutzbeauftragte Sébastien Fanti erklärte gegenüber der Zeitung, er habe bereits 2022 auf strukturelle IT-Risiken hingewiesen. Aus seiner Sicht könne der Kanton durchaus in der Mitverantwortung stehen, wenn er sensible Daten einem externen Dienstleister überlasse, ohne deren Sicherung zu gewährleisten.

Gemeinden schweigen – Fragen bleiben offen

Mehrere grössere Walliser Gemeinden äusserten sich auf Anfrage nicht zu möglichen Datenverlusten. Einzelne Gemeinden erklärten, das System sei nur für feuerwehrinterne Daten genutzt worden oder verwiesen auf laufende Verfahren.

Unklar bleibt damit, ob auch in anderen Gemeinden Kontrollen ausfielen oder verzögert wurden. Laut einem SRF-Bericht wurde «VS Fire» inzwischen durch ein neues System ersetzt. Der neue Betreiber sei kein Ein-Mann-Betrieb mehr, sondern ein Unternehmen mit mehreren Angestellten.

Die strafrechtlichen Ermittlungen zur Brandkatastrophe dauern an. Neben der IT-Problematik werden auch betriebliche Sicherheitsvorkehrungen, Schulungen des Personals sowie bauliche Fragen untersucht. Für alle Beteiligten gilt bis zu einem rechtskräftigen Entscheid die Unschuldsvermutung.

Nationaler Trauertag: «Einer für alle, alle für einen»

Nationaler Trauertag: «Einer für alle, alle für einen»

Der Walliser Staatsratspräsident Matthias Reynard kämpft während seiner Rede mit den Tränen. Er beschwört die Schweizer Einheit mit den Worten: «Einer für Alle, alle für einen»

09.01.2026

