Schweiz will ausgerechnet jetzt Brandschutz-Vorschriften lockern

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Längere Fluchtwege, mehr Eigenverantwortung Schweiz will ausgerechnet jetzt Brandschutz-Vorschriften lockern

Sven Ziegler

4.1.2026

Die Schweiz könnte ausgerechnet nach dem Inferno ihre Vorschriften lockern. 
Die Schweiz könnte ausgerechnet nach dem Inferno ihre Vorschriften lockern. 

Nach dem Inferno von Crans-Montana wird nicht nur über die Brandursache diskutiert, sondern auch über ein Reformprojekt, das kaum jemand auf dem Schirm hatte: Die Schweiz überarbeitet ihre Brandschutzvorschriften. 

Sven Ziegler

04.01.2026, 13:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen überarbeitet die schweizweiten Brandschutzvorschriften, die ab 2027 gelten sollen.
  • Kritisch diskutiert werden mehr Eigenverantwortung, mögliche private Gutachten statt Behördenkontrollen und in bestimmten Fällen flexiblere Vorgaben für Fluchtwege.
  • Brandschutzexperte Gregor Plett warnt bei SRF vor «mehr Markt, weniger Staat», während die Projektverantwortlichen betonen, die Sicherheit werde nicht gesenkt, sondern risikobasiert ausgestaltet.
Mehr anzeigen

Die Katastrophe von Crans-Montana hat eine Debatte entfacht, die bislang vor allem Fachleute beschäftigt hat: Die Schweiz steht mitten in einer Totalrevision ihrer Brandschutzvorschriften – und der Zeitpunkt wirkt plötzlich brisant.

Wie SRF im «Echo der Zeit» berichtet, ist die Schweiz beim Brandschutz grundsätzlich landesweit geregelt: Die Brandschutzvorschriften gelten schweizweit, koordiniert werden sie von den kantonalen Feuerversicherungen. Genau dieses Regelwerk wird derzeit überarbeitet, die neuen Bestimmungen sollen 2027 in Kraft treten.

Auch der «Blick» schreibt, die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) habe einen umfangreichen Entwurf in die Vernehmlassung geschickt, die seit Mitte September läuft. Laut der Zeitung umfasst das Paket knapp 500 Seiten; die Umsetzung liegt bei Kantonen und Gemeinden.

«Eiskalter Zynismus». Ständerat sorgt mit Äusserung zu Bar-Inferno für Empörung

«Eiskalter Zynismus»Ständerat sorgt mit Äusserung zu Bar-Inferno für Empörung

Die Revision setze auf Verhältnismässigkeit, Deregulierung und mehr Eigenverantwortung. Das klingt nach technischer Modernisierung – weckt nach einem Grossbrand aber sofort Misstrauen: Wird der Brandschutz «gelockert»?

«Massgeschneiderte Konzepte» und «flexibleres System»

Isabel Engels, Professorin für Brandschutz an der Berner Fachhochschule und Leiterin der Revision, beschreibt den Ansatz als Kurswechsel. Sie sagt laut dem Bericht: «Wir verabschieden uns vom Prinzip der Maximierung der Sicherheit.» Statt «Mehr ist mehr und sicherer» sollen Massnahmen stärker risikobasiert gewählt werden, also je nach konkreter Gefährdung.

Die Verantwortlichen bestreiten zugleich, dass dadurch die Sicherheit sinke. Engels betont laut «Blick», das System werde flexibler und ermögliche «massgeschneiderte Konzepte», die das tatsächliche Risiko abbilden – mit dem Anspruch, die Sicherheit zu erfüllen, die gesellschaftlich erwartet werde.

Einer der politisch heikelsten Punkte ist die Frage, wer künftig kontrolliert. Gregor Plett, Leiter der Fachstelle Sicherheit und Brandschutz des Kantons Basel-Stadt, formuliert bei SRF offene Skepsis. «Der Trend (…) geht in der Tat dahin, noch mehr Verantwortung auf die Eigentümer zu übertragen», sagt er.

Mehr Verantwortung bei den Betreibern?

Und er legt nach: «Wenn ich jetzt denke, dass man den Brandschutz wegnimmt und das nicht mehr behördlich regelt –, damit hätte ich grosse Schwierigkeiten.» Plett warnt in der SRF-Sendung auch vor dem Mechanismus, der dann automatisch stärker wirke: Marktdruck.

Der «Blick» schreibt ebenfalls, bei gewissen Gebäudekategorien könnten behördliche Kontrollen durch private Gutachten ersetzt werden. Plett sieht das besonders kritisch in Kantonen ohne kantonale Gebäudeversicherung und ohne Versicherungsobligatorium – genannt wird dabei auch das Wallis.

Ermittlungen laufen weiter. Neues Foto wirft noch mehr Fragen zum Bau der Inferno-Bar auf

Ermittlungen laufen weiterNeues Foto wirft noch mehr Fragen zum Bau der Inferno-Bar auf

Neben den Kontrollen geht es um einzelne technische Stellschrauben. Der «Blick» berichtet, dass die überarbeiteten Vorschriften in bestimmten Fällen längere Fluchtwege oder vereinfachte Anforderungen an brennbare Bauteile ermöglichen könnten.

Noch zugespitzter formuliert es «Inside Paradeplatz»: Dort ist von Fluchtwegen die Rede, die im Entwurf bei Umnutzungen länger ausfallen dürften – «100 statt 50 Meter». «Inside Paradeplatz» schreibt zudem, dass in gewissen Bereichen Abnahmen und Kontrollen durch die VKF entfallen könnten und stärker auf Eigenverantwortung gesetzt werde.

Ob und wie stark die VKF und die Politik den Entwurf nachschärfen, ist offen. Der Entscheid dazu soll in den kommenden Tagen fallen.

Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer

Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer

Nach dem verheerenden Brand in der Neujahrsnacht ist die Betroffenheit in Crans-Montana gross. Rund 400 Personen nahmen am Donnerstagabend an einem Gottesdienst teil. Am Unglücksort erinnern Blumen und Kerzen an die Opfer der Tragödie.

02.01.2026

Mehr aus der Schweiz

«Wir sind ständig den Tränen nah». Walliser Spitaldirektor spricht über Zustände nach Brand-Inferno

«Wir sind ständig den Tränen nah»Walliser Spitaldirektor spricht über Zustände nach Brand-Inferno

Gasel bei Köniz BE. Mann (33) stirbt bei Unfall mit Kran

Gasel bei Köniz BEMann (33) stirbt bei Unfall mit Kran

Crash bei Mumpf AG. Zwei Autos kollidieren frontal – fünf Verletzte

Crash bei Mumpf AGZwei Autos kollidieren frontal – fünf Verletzte

Meistgelesen

«Durften Notausgang nicht öffnen» – Ex-Mitarbeiterin erhebt schwere Vorwürfe gegen Brand-Bar
Neues Foto wirft noch mehr Fragen zum Bau der Inferno-Bar auf
Walliser Spitaldirektor spricht über Zustände nach Brand-Inferno
Schweiz will ausgerechnet jetzt Brandschutz-Vorschriften lockern
Rast entthront Shiffrin und gewinnt – Holdener schafft den Sprung aufs Podest