Schweiz will ausgerechnet jetzt Brandschutz-Vorschriften lockern

Längere Fluchtwege, mehr EigenverantwortungSchweiz will ausgerechnet jetzt Brandschutz-Vorschriften lockern
Sven Ziegler
4.1.2026
Nach dem Inferno von Crans-Montana wird nicht nur über die Brandursache diskutiert, sondern auch über ein Reformprojekt, das kaum jemand auf dem Schirm hatte: Die Schweiz überarbeitet ihre Brandschutzvorschriften.
Die Katastrophe von Crans-Montana hat eine Debatte entfacht, die bislang vor allem Fachleute beschäftigt hat: Die Schweiz steht mitten in einer Totalrevision ihrer Brandschutzvorschriften – und der Zeitpunkt wirkt plötzlich brisant.
Wie SRF im «Echo der Zeit» berichtet, ist die Schweiz beim Brandschutz grundsätzlich landesweit geregelt: Die Brandschutzvorschriften gelten schweizweit, koordiniert werden sie von den kantonalen Feuerversicherungen. Genau dieses Regelwerk wird derzeit überarbeitet, die neuen Bestimmungen sollen 2027 in Kraft treten.
Auch der «Blick» schreibt, die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) habe einen umfangreichen Entwurf in die Vernehmlassung geschickt, die seit Mitte September läuft. Laut der Zeitung umfasst das Paket knapp 500 Seiten; die Umsetzung liegt bei Kantonen und Gemeinden.
Die Revision setze auf Verhältnismässigkeit, Deregulierung und mehr Eigenverantwortung. Das klingt nach technischer Modernisierung – weckt nach einem Grossbrand aber sofort Misstrauen: Wird der Brandschutz «gelockert»?
«Massgeschneiderte Konzepte» und «flexibleres System»
Isabel Engels, Professorin für Brandschutz an der Berner Fachhochschule und Leiterin der Revision, beschreibt den Ansatz als Kurswechsel. Sie sagt laut dem Bericht: «Wir verabschieden uns vom Prinzip der Maximierung der Sicherheit.» Statt «Mehr ist mehr und sicherer» sollen Massnahmen stärker risikobasiert gewählt werden, also je nach konkreter Gefährdung.
Die Verantwortlichen bestreiten zugleich, dass dadurch die Sicherheit sinke. Engels betont laut «Blick», das System werde flexibler und ermögliche «massgeschneiderte Konzepte», die das tatsächliche Risiko abbilden – mit dem Anspruch, die Sicherheit zu erfüllen, die gesellschaftlich erwartet werde.
Einer der politisch heikelsten Punkte ist die Frage, wer künftig kontrolliert. Gregor Plett, Leiter der Fachstelle Sicherheit und Brandschutz des Kantons Basel-Stadt, formuliert bei SRF offene Skepsis. «Der Trend (…) geht in der Tat dahin, noch mehr Verantwortung auf die Eigentümer zu übertragen», sagt er.
Der «Blick» schreibt ebenfalls, bei gewissen Gebäudekategorien könnten behördliche Kontrollen durch private Gutachten ersetzt werden. Plett sieht das besonders kritisch in Kantonen ohne kantonale Gebäudeversicherung und ohne Versicherungsobligatorium – genannt wird dabei auch das Wallis.
Noch zugespitzter formuliert es «Inside Paradeplatz»: Dort ist von Fluchtwegen die Rede, die im Entwurf bei Umnutzungen länger ausfallen dürften – «100 statt 50 Meter». «Inside Paradeplatz» schreibt zudem, dass in gewissen Bereichen Abnahmen und Kontrollen durch die VKF entfallen könnten und stärker auf Eigenverantwortung gesetzt werde.
Ob und wie stark die VKF und die Politik den Entwurf nachschärfen, ist offen. Der Entscheid dazu soll in den kommenden Tagen fallen.
Stille nach der Katastrophe: Tränen, Blumen und Schock – Crans-Montana gedenkt der Opfer
Nach dem verheerenden Brand in der Neujahrsnacht ist die Betroffenheit in Crans-Montana gross. Rund 400 Personen nahmen am Donnerstagabend an einem Gottesdienst teil. Am Unglücksort erinnern Blumen und Kerzen an die Opfer der Tragödie.