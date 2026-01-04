Schweiz will ausgerechnet jetzt Brandschutz-Vorschriften lockern

Die Schweiz könnte ausgerechnet nach dem Inferno ihre Vorschriften lockern.

Nach dem Inferno von Crans-Montana wird nicht nur über die Brandursache diskutiert, sondern auch über ein Reformprojekt, das kaum jemand auf dem Schirm hatte: Die Schweiz überarbeitet ihre Brandschutzvorschriften.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen überarbeitet die schweizweiten Brandschutzvorschriften, die ab 2027 gelten sollen.

Kritisch diskutiert werden mehr Eigenverantwortung, mögliche private Gutachten statt Behördenkontrollen und in bestimmten Fällen flexiblere Vorgaben für Fluchtwege.

Brandschutzexperte Gregor Plett warnt bei SRF vor «mehr Markt, weniger Staat», während die Projektverantwortlichen betonen, die Sicherheit werde nicht gesenkt, sondern risikobasiert ausgestaltet. Mehr anzeigen

Die Katastrophe von Crans-Montana hat eine Debatte entfacht, die bislang vor allem Fachleute beschäftigt hat: Die Schweiz steht mitten in einer Totalrevision ihrer Brandschutzvorschriften – und der Zeitpunkt wirkt plötzlich brisant.

Wie SRF im «Echo der Zeit» berichtet, ist die Schweiz beim Brandschutz grundsätzlich landesweit geregelt: Die Brandschutzvorschriften gelten schweizweit, koordiniert werden sie von den kantonalen Feuerversicherungen. Genau dieses Regelwerk wird derzeit überarbeitet, die neuen Bestimmungen sollen 2027 in Kraft treten.

Auch der «Blick» schreibt, die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) habe einen umfangreichen Entwurf in die Vernehmlassung geschickt, die seit Mitte September läuft. Laut der Zeitung umfasst das Paket knapp 500 Seiten; die Umsetzung liegt bei Kantonen und Gemeinden.

Die Revision setze auf Verhältnismässigkeit, Deregulierung und mehr Eigenverantwortung. Das klingt nach technischer Modernisierung – weckt nach einem Grossbrand aber sofort Misstrauen: Wird der Brandschutz «gelockert»?

«Massgeschneiderte Konzepte» und «flexibleres System»

Isabel Engels, Professorin für Brandschutz an der Berner Fachhochschule und Leiterin der Revision, beschreibt den Ansatz als Kurswechsel. Sie sagt laut dem Bericht: «Wir verabschieden uns vom Prinzip der Maximierung der Sicherheit.» Statt «Mehr ist mehr und sicherer» sollen Massnahmen stärker risikobasiert gewählt werden, also je nach konkreter Gefährdung.

Die Verantwortlichen bestreiten zugleich, dass dadurch die Sicherheit sinke. Engels betont laut «Blick», das System werde flexibler und ermögliche «massgeschneiderte Konzepte», die das tatsächliche Risiko abbilden – mit dem Anspruch, die Sicherheit zu erfüllen, die gesellschaftlich erwartet werde.

Einer der politisch heikelsten Punkte ist die Frage, wer künftig kontrolliert. Gregor Plett, Leiter der Fachstelle Sicherheit und Brandschutz des Kantons Basel-Stadt, formuliert bei SRF offene Skepsis. «Der Trend (…) geht in der Tat dahin, noch mehr Verantwortung auf die Eigentümer zu übertragen», sagt er.

Mehr Verantwortung bei den Betreibern?

Und er legt nach: «Wenn ich jetzt denke, dass man den Brandschutz wegnimmt und das nicht mehr behördlich regelt –, damit hätte ich grosse Schwierigkeiten.» Plett warnt in der SRF-Sendung auch vor dem Mechanismus, der dann automatisch stärker wirke: Marktdruck.

Der «Blick» schreibt ebenfalls, bei gewissen Gebäudekategorien könnten behördliche Kontrollen durch private Gutachten ersetzt werden. Plett sieht das besonders kritisch in Kantonen ohne kantonale Gebäudeversicherung und ohne Versicherungsobligatorium – genannt wird dabei auch das Wallis.

Neben den Kontrollen geht es um einzelne technische Stellschrauben. Der «Blick» berichtet, dass die überarbeiteten Vorschriften in bestimmten Fällen längere Fluchtwege oder vereinfachte Anforderungen an brennbare Bauteile ermöglichen könnten.

Noch zugespitzter formuliert es «Inside Paradeplatz»: Dort ist von Fluchtwegen die Rede, die im Entwurf bei Umnutzungen länger ausfallen dürften – «100 statt 50 Meter». «Inside Paradeplatz» schreibt zudem, dass in gewissen Bereichen Abnahmen und Kontrollen durch die VKF entfallen könnten und stärker auf Eigenverantwortung gesetzt werde.

Ob und wie stark die VKF und die Politik den Entwurf nachschärfen, ist offen. Der Entscheid dazu soll in den kommenden Tagen fallen.