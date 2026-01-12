Ermittlungsakten enthalten schwere Vorwürfe von Bar-Gästen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Überhaupt nicht wahrgenommen» Ermittlungsakten enthalten schwere Vorwürfe von Bar-Gästen

Sven Ziegler

12.1.2026

Das war der Nationale Trauertag

Das war der Nationale Trauertag

Bewegte Menschen, bewegende Worte und hoher Staatsbesuch aus Frankreich. Das war der Nationale Trauertag in Gedenken an die Opfer des Unglücks von Crans-Montana.

09.01.2026

Neue Recherchen der RTS belasten die Sicherheitslage im Bar «Le Constellation» weiter. Mehrere Gäste gaben bei Befragungen an, im Untergeschoss keine Notausgänge oder Fluchtweg-Signale wahrgenommen zu haben.

Sven Ziegler

12.01.2026, 07:56

12.01.2026, 09:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut RTS-Recherchen sahen mehrere Gäste im Untergeschoss des «Le Constellation» keine Notausgänge oder entsprechenden Hinweisschilder.
  • Die Aussagen stammen aus polizeilichen Befragungen und sind Teil der Ermittlungsakten.
  • Die Betreiber bestreiten die Vorwürfe und erklären, die Ausgänge seien korrekt gekennzeichnet gewesen.
Mehr anzeigen

Im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana rücken neue Zeugenaussagen in den Fokus. Wie RTS berichtet, enthalten die Ermittlungsakten mehrere Aussagen von Gästen, die im Untergeschoss des Bar «Le Constellation» keine Notausgänge wahrgenommen haben wollen.

Das Dossier umfasst laut RTS rund 350 Seiten und enthält die Protokolle von mehr als einem Dutzend polizeilicher Befragungen. Fast alle der Aussagen kommen von Personen, die sich in der Silvesternacht im Untergeschoss aufhielten. Dort bereitete sich das Feuer besonders rasch aus.

Eine 16-jährige Besucherin sagte gemäss Protokoll aus, viele Menschen hätten versucht, durch die einzige Eingangstür zu fliehen. «Ich bin mir nicht sicher, ob es im Untergeschoss überhaupt eine Notausgangstür gab», wird sie zitiert. Auch ein 17-Jähriger äusserte sich ähnlich. Er habe sich kurz vor dem Brand im Untergeschoss aufgehalten und sei «überrascht gewesen vom Mangel an Fluchtwegen».

Überlebende erzählt. «Ich lag unter brennenden Menschen» – dann eilt Laëtitia (17) «ein Schutzengel» zu Hilfe

Überlebende erzählt«Ich lag unter brennenden Menschen» – dann eilt Laëtitia (17) «ein Schutzengel» zu Hilfe

Eine frühere Serviceangestellte, die sich am Abend des Brandes im Lokal befand, gab an, keinerlei sichtbare Sicherheitseinrichtungen bemerkt zu haben. Auf die Frage der Ermittler, ob Feuerlöscher, Notausgangsschilder oder andere Vorrichtungen erkennbar gewesen seien, antwortete sie gemäss Akten verneinend.

Schilderungen von chaotischen Szenen bereits früher

Auch weitere Aussagen gehen in diese Richtung. Mehrere Befragte erklärten, sie hätten keine grünen Notausgangs-Schilder oder entsprechende Markierungen gesehen. Ob die Ausgänge schlecht signalisiert waren, durch Rauch verdeckt wurden oder ob andere Faktoren eine Rolle spielten, ist derzeit offen.

Die Verteidiger der beschuldigten Betreiber wollten sich auf Anfrage von RTS nicht zu den Zeugenaussagen äussern. Bereits zuvor hatten sie erklärt, der Notausgang im Untergeschoss sei offen gewesen. Auch Bar-Besitzer Jacques Moretti selbst hatte gegenüber den Ermittlern angegeben, das Lokal habe über zwei Notausgänge verfügt und sei den gesetzlichen Vorschriften entsprechend ausgerüstet gewesen.

Bereits kurz nach der Brandkatastrophe hatten Überlebende und Augenzeugen gegenüber Medien von chaotischen Szenen im Innern der Bar berichtet. Mehrere junge Gäste schilderten, dass sich dichter Rauch innert Sekunden ausgebreitet habe und die Orientierung im Kellerlokal praktisch unmöglich gewesen sei. Eine 17-jährige Überlebende sagte, sie habe kaum Luft bekommen und sei von der Menschenmenge zu Boden gedrückt worden, während andere verzweifelt nach einem Ausweg suchten.

Weitere Vergrösserung geplant. Bar-Betreiber reichte Baugesuch erst Monate nach Umbau ein

Weitere Vergrösserung geplantBar-Betreiber reichte Baugesuch erst Monate nach Umbau ein

Auch andere Besucher berichteten in den Tagen nach dem Unglück, dass sie keine klar gekennzeichneten Fluchtwege wahrgenommen hätten. Einzelne Gäste sagten, sie hätten nicht gewusst, wohin sie sich im Notfall wenden sollten. Ein junger Mann erklärte, er habe schliesslich ein Fenster eingeschlagen, um ins Freie zu gelangen, da er keinen anderen Ausgang erkannt habe. Mehrere Augenzeugen beschrieben die Situation als panisch und unübersichtlich.

Deutlich mehr Personen anwesend als erlaubt?

Zudem lagen bereits früh Hinweise vor, dass das Kellerlokal stark ausgelastet gewesen sein könnte. Ein Augenzeuge sprach davon, dass sich zeitweise deutlich mehr Personen im Untergeschoss aufgehalten hätten als offiziell zugelassen. Die zuständigen Behörden haben diese Angaben bislang weder bestätigt noch dementiert. 

Die Frage nach der tatsächlichen Sichtbarkeit und Zugänglichkeit der Fluchtwege ist nun Teil der laufenden strafrechtlichen Untersuchung. Die Betreiber des «Le Constellation» gelten bis zu einem rechtskräftigen Urteil als unschuldig.

Mehr aus der Schweiz

Alle Patienten mit Folgeschäden. Implantate zerbröseln im Körper – jetzt steht Berner Starchirurg vor Gericht

Alle Patienten mit FolgeschädenImplantate zerbröseln im Körper – jetzt steht Berner Starchirurg vor Gericht

Wegen verletztem Daumen. Streit auf Kirchenreise – Teilnehmer zerrt Pfarrerin vor Gericht

Wegen verletztem DaumenStreit auf Kirchenreise – Teilnehmer zerrt Pfarrerin vor Gericht

Tragödie in Crans-Montana VS. 80 Verletzte sind weiterhin in Spitalpflege +++ Treppe wurde zur Todesfalle

Tragödie in Crans-Montana VS80 Verletzte sind weiterhin in Spitalpflege +++ Treppe wurde zur Todesfalle

Meistgelesen

Spott und Häme für Leonardo DiCaprio – was an den Golden Globes wirklich passiert ist
Ermittlungsakten enthalten schwere Vorwürfe von Bar-Gästen
Trump krönt sich zu Venezuelas «amtierenden Präsidenten» +++ WC-Pause von Trump-Kommandant eskaliert
Streit auf Kirchenreise – Teilnehmer zerrt Pfarrerin vor Gericht
Implantate zerbröseln im Körper – jetzt steht Berner Starchirurg vor Gericht