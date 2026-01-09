Erstmals äussert sich der Vater des Bar-Besitzers

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ich sah ihn zum ersten Mal weinen» Erstmals äussert sich der Vater des Bar-Besitzers

Wilhelm Flemmer

9.1.2026

Nach dem verheerenden Brand in einer Bar in Crans-Montana, sitzt einer der Besitzer in Untersuchungshaft. Nun hat sich erstmals dessen Vater zur Katastrophe geäussert.

Haben sie fahrlässig gehandelt? Jacques Moretti und seine Ehefrau Jessica hatten die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana betrieben.
Haben sie fahrlässig gehandelt? Jacques Moretti und seine Ehefrau Jessica hatten die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana betrieben.
Bild: Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

Wilhelm Flemmer

09.01.2026, 19:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammenn

  • Nach der Brandkatastrophe in einer Bar in Crans-Montana wurde einer der Besitzer festgenommen.  
  • Der Franzose Jacques Moretti sitzt in Untersuchungshaft.
  • Nun hat sich erstmals der Vater des Geschäftsmannes zu den Geschehnissen geäussert.
  • Jean Matthieu Moretti verteidigt seinen Sohn als «unermüdlichen Arbeiter».
  • Ob sein Sohn wirklich Schuld an der Katastrophe trägt, soll die Justiz klären, so der Vater.
Mehr anzeigen

Nach dem verheerenden Brand in einer Bar in Crans-Montana befindet sich einer der Besitzer neuerdings in Untersuchungshaft. Ob Jacques Moretti wirklich Schuld an der Katastrophe trägt, werden Ermittlungen klären. Nun hat sich erstmals der Vater des 49-Jährigen zu den Geschehnissen geäussert. In einem Interview mit der Tageszeitung «24 heures» bemüht sich der rund 70-Jährige, das öffentliche Bild seines Sohnes geradezurücken.

Er sei angewidert über die Art und Weise, wie in der Presse mit seinem Sohn umgegangen werde, erklärt Jean Matthieu Moretti. Mehrere Medien hatten zuvor übereinstimmend berichtet, dass Jacques Moretti seit Jahren der französischen Justiz bekannt sei. Unter anderem soll der aus Korsika stammende Geschäftsmann im Jahr 2008 in Frankreich wegen Anstiftung zur Prostitution verurteilt worden sein.

Fluchtgefahr. Bar-Betreiber sitzt in Untersuchungshaft

FluchtgefahrBar-Betreiber sitzt in Untersuchungshaft

Die Frage nach der möglichen Schuld seines Sohnes an dessen Vergangenheit zu knüpfen, dagegen verwehrt sich Moretti Senior entschieden. «Was hat die Vergangenheit meines Sohnes, die Fehler seiner Jugend, für die er bis zum letzten Cent bezahlt hat, mit den 40 Toten zu tun?», sagt er. Seinen Sohn, der die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana zusammen mit seiner Ehefrau betrieben hatte, bezeichnet er als Mann mit «Ehre» und als «unermüdlichen Arbeiter».

«Wir weinen jeden Tag»

Nach dem Brand sei er sofort nach Crans-Montana gereist, um seinen Sohn und dessen Umfeld zu unterstützen, erzählt Jean Matthieu Moretti weiter. Dabei habe er seinen Sohn sehr aufgewühlt erlebt. «Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Jacques weinen sah», vertraut er der Zeitung an.

Tragödie in Crans-Montana VS. «Möchte mich entschuldigen» Bar-Betreiberin äussert sich

Tragödie in Crans-Montana VS«Möchte mich entschuldigen» Bar-Betreiberin äussert sich

Auch ihn selbst nimmt das Geschehene offenbar mit. «Wir weinen jeden Tag. Ich kann nicht mehr schlafen». Ob er seinen Sohn dennoch für schuldig hält? Die Antwort klingt  nach Unschuldsvermutung. «Wenn die Presse Jacques in Grund und Boden schreiben will, ist das ihre Sache. Letztendlich werden wir uns nur vor der Justiz verantworten müssen».

Die Schweiz trauert. Historisch traurig, historisch berührend, historisch verbindend

Die Schweiz trauertHistorisch traurig, historisch berührend, historisch verbindend

Bei dem Brand in «Le Constellation» im Ski-Gebiet Crans-Montana waren in der Silvesternacht 40 Menschen getötet worden, weitere 116 Menschen wurden teils schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die beiden Barbesitzer unter anderem wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Die Festnahme des Franzosen Jacques Morettis begründen die Ermittler mit Fluchtgefahr

Brandtragödie in Crans-Montana: Suche nach Ursache

Brandtragödie in Crans-Montana: Suche nach Ursache

Nach der Brandtragödie in der Silvesternacht im Nobel-Skiort Crans-Montana sind am Freitag viele Fragen offen. Politiker, Staatsanwältin und Polizei bringen ihre Erschütterung zum Ausdruck.

09.01.2026

Mehr zum Thema

Brandschutz in Crans-Montana. «Früher hätte die Feuerpolizei selbst mit Feuerzeug die Brandgefahr getestet»

Brandschutz in Crans-Montana«Früher hätte die Feuerpolizei selbst mit Feuerzeug die Brandgefahr getestet»

Berührender Moment im HB Zürich. So gedenkt die Schweiz den Opfern von Crans-Montana

Berührender Moment im HB ZürichSo gedenkt die Schweiz den Opfern von Crans-Montana

Medienexpertin ordnet ein. Auftritt von Gemeindepräsident mündet «im kommunikativen Super-GAU»

Medienexpertin ordnet einAuftritt von Gemeindepräsident mündet «im kommunikativen Super-GAU»

Meistgelesen

Frankreich schaltet Atomkraftwerk ab +++ «So etwas haben wir seit 20 Jahren nicht mehr erlebt»
Erstmals äussert sich der Vater des Bar-Besitzers
Historisch traurig, historisch berührend, historisch verbindend
«Möchte mich entschuldigen» Bar-Betreiberin äussert sich
George Clooney erinnert sich an seinen ersten Kuss