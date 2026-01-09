Erstmals äussert sich der Vater des Bar-Besitzers

Nach dem verheerenden Brand in einer Bar in Crans-Montana, sitzt einer der Besitzer in Untersuchungshaft. Nun hat sich erstmals dessen Vater zur Katastrophe geäussert.

Haben sie fahrlässig gehandelt? Jacques Moretti und seine Ehefrau Jessica hatten die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana betrieben. Bild: Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammenn Nach der Brandkatastrophe in einer Bar in Crans-Montana wurde einer der Besitzer festgenommen.

Der Franzose Jacques Moretti sitzt in Untersuchungshaft.

Nun hat sich erstmals der Vater des Geschäftsmannes zu den Geschehnissen geäussert.

Jean Matthieu Moretti verteidigt seinen Sohn als «unermüdlichen Arbeiter».

Ob sein Sohn wirklich Schuld an der Katastrophe trägt, soll die Justiz klären, so der Vater. Mehr anzeigen

Nach dem verheerenden Brand in einer Bar in Crans-Montana befindet sich einer der Besitzer neuerdings in Untersuchungshaft. Ob Jacques Moretti wirklich Schuld an der Katastrophe trägt, werden Ermittlungen klären. Nun hat sich erstmals der Vater des 49-Jährigen zu den Geschehnissen geäussert. In einem Interview mit der Tageszeitung «24 heures» bemüht sich der rund 70-Jährige, das öffentliche Bild seines Sohnes geradezurücken.

Er sei angewidert über die Art und Weise, wie in der Presse mit seinem Sohn umgegangen werde, erklärt Jean Matthieu Moretti. Mehrere Medien hatten zuvor übereinstimmend berichtet, dass Jacques Moretti seit Jahren der französischen Justiz bekannt sei. Unter anderem soll der aus Korsika stammende Geschäftsmann im Jahr 2008 in Frankreich wegen Anstiftung zur Prostitution verurteilt worden sein.

Die Frage nach der möglichen Schuld seines Sohnes an dessen Vergangenheit zu knüpfen, dagegen verwehrt sich Moretti Senior entschieden. «Was hat die Vergangenheit meines Sohnes, die Fehler seiner Jugend, für die er bis zum letzten Cent bezahlt hat, mit den 40 Toten zu tun?», sagt er. Seinen Sohn, der die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana zusammen mit seiner Ehefrau betrieben hatte, bezeichnet er als Mann mit «Ehre» und als «unermüdlichen Arbeiter».

«Wir weinen jeden Tag»

Nach dem Brand sei er sofort nach Crans-Montana gereist, um seinen Sohn und dessen Umfeld zu unterstützen, erzählt Jean Matthieu Moretti weiter. Dabei habe er seinen Sohn sehr aufgewühlt erlebt. «Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Jacques weinen sah», vertraut er der Zeitung an.

Auch ihn selbst nimmt das Geschehene offenbar mit. «Wir weinen jeden Tag. Ich kann nicht mehr schlafen». Ob er seinen Sohn dennoch für schuldig hält? Die Antwort klingt nach Unschuldsvermutung. «Wenn die Presse Jacques in Grund und Boden schreiben will, ist das ihre Sache. Letztendlich werden wir uns nur vor der Justiz verantworten müssen».

Bei dem Brand in «Le Constellation» im Ski-Gebiet Crans-Montana waren in der Silvesternacht 40 Menschen getötet worden, weitere 116 Menschen wurden teils schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die beiden Barbesitzer unter anderem wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Die Festnahme des Franzosen Jacques Morettis begründen die Ermittler mit Fluchtgefahr.