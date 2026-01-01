Was wir zur Tragödie wissen – und was nicht

Augenzeugenvideo zeigt Feuer-Tragödie in Crans-Montana In der «Le Constellation Bar» in Crans-Montana kam es an Silvester zu einem Brand. Mehrere Menschen sind ums Leben gekommen, bestätigt die Polizei. 01.01.2026

Nach dem verheerenden Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS mit vielen Toten und Verletzten bleiben zentrale Fragen offen. Was ist gesichert – und wo ermitteln die Behörden noch? Ein Überblick zum aktuellen Stand.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Bar «Le Constellation» brach in der Silvesternacht ein Feuer aus.

Die Behörden bestätigen mehrere Dutzend Tote und rund 100 teils schwer Verletzte, genaue Zahlen fehlen.

Ursache, Brandherd und sicherheitsrelevante Fragen sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Mehr anzeigen

Was ist passiert?

In der Silvesternacht gegen 1.30 Uhr kam es in der Bar Le Constellation im Zentrum von Crans-Montana VS zu einem schweren Unglück. In dem Lokal brach ein Brand aus, der das Gebäude weitgehend zerstörte.

Mehrere Augenzeugen berichteten von lauten Detonationen, die sie aus dem Schlaf rissen. Die Behörden bestätigten später, dass es im Verlauf des Brandes zu Explosionen gekommen sei.

Nach Angaben des Walliser Staatsrats stand nicht eine Explosion am Anfang, sondern ein Feuer, das sich in der Bar entwickelte. Die genaue Abfolge der Ereignisse ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wie viele Menschen sind betroffen?

Die Behörden bestätigen mehrere Dutzend Tote sowie rund 100 Verletzte, viele davon schwer. Konkrete Zahlen nennen sie bislang nicht.

Die Verletzten wurden in der Nacht auf Spitäler im Wallis und in anderen Kantonen verteilt. Aufgrund der hohen Zahl an Schwerverletzten waren die Kapazitäten im Wallis rasch ausgeschöpft.

Mehrere Patienten mussten in Universitätsspitäler ausserhalb des Kantons, unter anderem nach Zürich, verlegt werden. Der medizinische Einsatz dauert weiterhin an.

Wer sind die Opfer?

Zur Identität der Toten und Verletzten machen die Behörden derzeit keine Angaben. Die Identifizierung läuft.

Crans-Montana ist ein internationaler Ferienort, insbesondere rund um den Jahreswechsel. Die Polizei bestätigt, dass sich zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland in der Bar aufhielten.

Bevor Namen oder Nationalitäten kommuniziert werden, wollen die Behörden zuerst die Angehörigen informieren. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen.

Was wissen wir zur Ursache – und was nicht?

Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Die Walliser Generalstaatsanwaltschaft betont, dass es für Aussagen zum Brandherd oder zu technischen Details noch zu früh sei.

Zwar kursierten früh Berichte über eine Explosion als Auslöser, doch die Behörden stellen klar: Die Explosionen waren eine Folge des Feuers, nicht dessen Ursprung.

Medienberichte über einen möglichen Zusammenhang mit Pyrotechnik sind bislang nicht bestätigt. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.

Wie lief der Einsatz der Rettungskräfte ab?

In der Nacht standen rund 10 Helikopter, 40 Ambulanzen und etwa 150 Sanitäterinnen und Sanitäter im Einsatz. Zusätzlich wurden Feuerwehr, Polizei und Spezialkräfte mobilisiert.

Der Walliser Staatsrat rief am Morgen die besondere Lage aus. Damit können Einsatzmittel schneller und unbürokratischer eingesetzt werden.

Für Angehörige wurde eine Helpline (084 811 21 17) eingerichtet. Die Behörden riefen zudem dazu auf, das betroffene Gebiet zu meiden und den Einsatz nicht zu behindern.

Welche Fragen sind offen?

Unklar ist weiterhin, wo genau das Feuer ausbrach und wie es sich innerhalb der Bar ausbreitete. Auch bauliche und organisatorische Aspekte werden geprüft.

Noch offen sind zudem Fragen zu Fluchtwegen, Sicherheitskonzepten und Betriebsabläufen. Die Staatsanwaltschaft macht hierzu derzeit keine Angaben.

Die Behörden kündigten an, erst nach Abschluss der ersten Untersuchungen weitere Details zu veröffentlichen. Neue Informationen sollen folgen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.