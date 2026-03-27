Dutzende Menschen versammelten sich in Sion – darunter auch welche, die nichts mit den Angehörigen zu tun haben. KEYSTONE

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana tauchen im Umfeld der Opferfamilien Personen auf, die vorgaben, enge Freunde der Verstorbenen zu sein – obwohl sie diese nie kannten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unbeteiligte Personen gaben sich nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana als Freunde der Opfer aus.

Ein junger Mann räumte die Täuschung ein und entschuldigte sich bei den betroffenen Familien.

Die Reaktionen sind gespalten: Während einige die Unterstützung schätzten, empfanden andere sie als befremdlich. Mehr anzeigen

Im Umfeld der Opferfamilien nach der Tragödie in Crans-Montana sind Personen aufgetaucht, die vorgaben, enge Freunde der Verstorbenen zu sein – obwohl sie keinerlei Verbindung zu ihnen hatten. Das berichtet «20 Minuten» am Freitag.

Ein junger Mann, der sich über Wochen hinweg unter die Trauernden mischte, gab nun selbst zu, dass seine Geschichte nicht stimmte. In einer WhatsApp-Gruppe mit Angehörigen schrieb er, er habe «nichts mit dem Le Constellation zu tun».

Interviews und Auftritte – alles erfunden

Der Mann hatte wiederholt behauptet, selbst einen Freund bei der Brandkatastrophe verloren zu haben. Er trat bei Gedenkanlässen auf, begleitete Familien zu Terminen und gab mehreren Medien Interviews.

Dabei präsentierte er sich als enger Vertrauter eines Opfers – eine Rolle, die er laut eigenen Angaben vollständig erfunden hatte.

Der Fall ist kein Einzelfall. Weitere Personen sollen sich als Freunde der Opfer ausgegeben haben. In einem Fall lud eine Jugendliche Medien zu sich nach Hause ein und schilderte eine angebliche Freundschaft – Zweifel an ihren Aussagen führten jedoch dazu, dass das Interview nie veröffentlicht wurde.

Zwischen Hilfe und Irritation

Die Reaktionen der Betroffenen fallen laut «20 Minuten» unterschiedlich aus. Einige Angehörige empfanden die Unterstützung durch diese Personen als wertvoll. Ein Vater eines Opfers sagte, viele dieser Menschen seien in einer Zeit gekommen, in der «nur noch Leere und Tränen» geblieben seien. Für manche seien sie ein «Rettungsanker» gewesen.

Andere wiederum reagierten deutlich kritischer. Eine Mutter schilderte, ihr sei der junge Mann früh «suspekt» erschienen. Seine wechselnden Angaben hätten schnell Zweifel geweckt.

Der junge Mann erklärte laut der Zeitung, er habe niemandem schaden wollen und befinde sich inzwischen in Behandlung. Er habe sich bei mehreren Betroffenen persönlich entschuldigt.