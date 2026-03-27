  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Tragödie von Crans-Montana Fremde geben sich als enge Freunde von Todesopfern aus

Sven Ziegler

27.3.2026

Dutzende Menschen versammelten sich in Sion – darunter  auch welche, die nichts mit den Angehörigen zu tun haben. 
Dutzende Menschen versammelten sich in Sion – darunter  auch welche, die nichts mit den Angehörigen zu tun haben. 
KEYSTONE

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana tauchen im Umfeld der Opferfamilien Personen auf, die vorgaben, enge Freunde der Verstorbenen zu sein – obwohl sie diese nie kannten.

Sven Ziegler

27.03.2026, 14:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Unbeteiligte Personen gaben sich nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana als Freunde der Opfer aus.
  • Ein junger Mann räumte die Täuschung ein und entschuldigte sich bei den betroffenen Familien.
  • Die Reaktionen sind gespalten: Während einige die Unterstützung schätzten, empfanden andere sie als befremdlich.
Mehr anzeigen

Im Umfeld der Opferfamilien nach der Tragödie in Crans-Montana sind Personen aufgetaucht, die vorgaben, enge Freunde der Verstorbenen zu sein – obwohl sie keinerlei Verbindung zu ihnen hatten. Das berichtet «20 Minuten» am Freitag. 

Ein junger Mann, der sich über Wochen hinweg unter die Trauernden mischte, gab nun selbst zu, dass seine Geschichte nicht stimmte. In einer WhatsApp-Gruppe mit Angehörigen schrieb er, er habe «nichts mit dem Le Constellation zu tun».

Interviews und Auftritte – alles erfunden

Der Mann hatte wiederholt behauptet, selbst einen Freund bei der Brandkatastrophe verloren zu haben. Er trat bei Gedenkanlässen auf, begleitete Familien zu Terminen und gab mehreren Medien Interviews.

Dabei präsentierte er sich als enger Vertrauter eines Opfers – eine Rolle, die er laut eigenen Angaben vollständig erfunden hatte.

Opfer von Crans-Montana leidet weiter. «Die Menschen über mir verbrannten an meiner Stelle»

Opfer von Crans-Montana leidet weiter«Die Menschen über mir verbrannten an meiner Stelle»

Der Fall ist kein Einzelfall. Weitere Personen sollen sich als Freunde der Opfer ausgegeben haben. In einem Fall lud eine Jugendliche Medien zu sich nach Hause ein und schilderte eine angebliche Freundschaft – Zweifel an ihren Aussagen führten jedoch dazu, dass das Interview nie veröffentlicht wurde.

Zwischen Hilfe und Irritation

Die Reaktionen der Betroffenen fallen laut «20 Minuten» unterschiedlich aus. Einige Angehörige empfanden die Unterstützung durch diese Personen als wertvoll. Ein Vater eines Opfers sagte, viele dieser Menschen seien in einer Zeit gekommen, in der «nur noch Leere und Tränen» geblieben seien. Für manche seien sie ein «Rettungsanker» gewesen.

Andere wiederum reagierten deutlich kritischer. Eine Mutter schilderte, ihr sei der junge Mann früh «suspekt» erschienen. Seine wechselnden Angaben hätten schnell Zweifel geweckt.

Der junge Mann erklärte laut der Zeitung, er habe niemandem schaden wollen und befinde sich inzwischen in Behandlung. Er habe sich bei mehreren Betroffenen persönlich entschuldigt.

Bundesrat Beat Jans zu Crans-Montana-Hilfe

Bundesrat Beat Jans zu Crans-Montana-Hilfe

Im Ständerat ist es zum politischen Showdown über die Hilfe für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana gekommen. Trotz Widerstand aus der SVP stellte sich eine klare Mehrheit hinter den Vorschlag des Bundesrates.

04.03.2026

Mehr aus der Schweiz

Thusis GR. Frau (29) sticht mit Messer auf Seniorin ein – 87-Jährige im Spital

Thusis GRFrau (29) sticht mit Messer auf Seniorin ein – 87-Jährige im Spital

Eine Woche vor Ostern. Blechlawine rollt an – über 10 Kilometer Stau vor dem Gotthard

Eine Woche vor OsternBlechlawine rollt an – über 10 Kilometer Stau vor dem Gotthard

Bundesgericht spricht Machtwort. Haferdrink darf nicht «Milch» genannt werden

Bundesgericht spricht MachtwortHaferdrink darf nicht «Milch» genannt werden

Meistgelesen

Wal dreht schon wieder in die falsche Richtung ab
Diese Änderungen im April musst du jetzt kennen
Kam der Wal zum Sterben in die Ostsee?
Lkw-Anhänger kippt auf A1 – deshalb dauert Polizeieinsatz so lange
Dieser Trump-Versprecher sorgt sogar bei Hegseth für Stirnrunzeln