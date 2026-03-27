Ein junger Mann, der sich über Wochen hinweg unter die Trauernden mischte, gab nun selbst zu, dass seine Geschichte nicht stimmte. In einer WhatsApp-Gruppe mit Angehörigen schrieb er, er habe «nichts mit dem Le Constellation zu tun».
Interviews und Auftritte – alles erfunden
Der Mann hatte wiederholt behauptet, selbst einen Freund bei der Brandkatastrophe verloren zu haben. Er trat bei Gedenkanlässen auf, begleitete Familien zu Terminen und gab mehreren Medien Interviews.
Dabei präsentierte er sich als enger Vertrauter eines Opfers – eine Rolle, die er laut eigenen Angaben vollständig erfunden hatte.
Der Fall ist kein Einzelfall. Weitere Personen sollen sich als Freunde der Opfer ausgegeben haben. In einem Fall lud eine Jugendliche Medien zu sich nach Hause ein und schilderte eine angebliche Freundschaft – Zweifel an ihren Aussagen führten jedoch dazu, dass das Interview nie veröffentlicht wurde.
Zwischen Hilfe und Irritation
Die Reaktionen der Betroffenen fallen laut «20 Minuten» unterschiedlich aus. Einige Angehörige empfanden die Unterstützung durch diese Personen als wertvoll. Ein Vater eines Opfers sagte, viele dieser Menschen seien in einer Zeit gekommen, in der «nur noch Leere und Tränen» geblieben seien. Für manche seien sie ein «Rettungsanker» gewesen.
Andere wiederum reagierten deutlich kritischer. Eine Mutter schilderte, ihr sei der junge Mann früh «suspekt» erschienen. Seine wechselnden Angaben hätten schnell Zweifel geweckt.
Der junge Mann erklärte laut der Zeitung, er habe niemandem schaden wollen und befinde sich inzwischen in Behandlung. Er habe sich bei mehreren Betroffenen persönlich entschuldigt.
Bundesrat Beat Jans zu Crans-Montana-Hilfe
Im Ständerat ist es zum politischen Showdown über die Hilfe für die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana gekommen. Trotz Widerstand aus der SVP stellte sich eine klare Mehrheit hinter den Vorschlag des Bundesrates.