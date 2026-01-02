  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Walliser Regierung liefert Update Spitäler kommen an die Grenze – Familien bleiben wohl noch Tage im Ungewissen

SDA

2.1.2026 - 07:41

Hunderte Kräfte stehen noch immer im Einsatz. 
Hunderte Kräfte stehen noch immer im Einsatz. 
AP

Die Identifizierung der Opfer von Crans-Montana dürfte noch einige Zeit beanspruchen, erklärte der Walliser Regierungspräsident am Freitagmorgen. Mathias Reynard betonte, dass die Situation in den Spitälern weiterhin sehr angespannt sei.

Keystone-SDA

02.01.2026, 07:41

02.01.2026, 08:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Identifizierung der Opfer des Brandes von Crans-Montana ist noch nicht abgeschlossen und könnte mehrere Tage dauern.
  • Die Spitäler sind weiterhin stark belastet, zusätzliches Fachpersonal unterstützt die Versorgung der Schwerverletzten.
  • Zur Brandursache machen die Behörden weiterhin keine Angaben, bestätigt ist jedoch eine sehr rasche Brandausbreitung.
Mehr anzeigen

Die Identifizierung der Todesopfer nach dem Brandunglück in Crans-Montana dürfte noch einige Zeit beanspruchen. Das sagte der Walliser Regierungspräsident Mathias Reynard am Freitagmorgen. Gleichzeitig bleibe die Situation in den Spitälern weiterhin sehr angespannt.

Die Opferbilanz bleibt demnach unverändert. «Unsere Teams stehen weiterhin an vorderster Front», fasste der Reynard im Programm des Westschweizer Radios RTS zusammen. Der aus Savièse VS stammende Regierungspräsident präzisierte, dass die Identifizierung der Opfer «noch Zeit in Anspruch nehmen wird» und dass zahlreiche Verletzte weiterhin behandelt würden.

Auch der Sprecher das Walliser Kantonspolizei sagte am Freitagmorgen zu Keystone-SDA, dass die Identifizierung der Opfer des verheerenden Brandunglücks möglicherweise Tage dauern wird. Nach wie vor sind viele Familien im Ungewissen.

Angespannte Lage in Spitälern

Reynard sprach von einer «äusserst angespannten» Lage in den Spitälern. «Einige Personen, die eigentlich frei gehabt hätten, sind zur Arbeit gekommen, um ihre Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen», sagte er. Zudem laufen Gespräche über den Transfer von Fachkompetenzen im medizinischen Bereich. Dabei geht es insbesondere um französische Spezialisten für Schwerbrandverletzte, die ins Wallis kommen könnten.

Der Regierungspräsident würdigte zudem «die Bürgerinnen und Bürger sowie junge Menschen, die in den ersten Minuten in der Umgebung der Bar Leben gerettet haben».

Werbevideo aufgetaucht. Crans-Montana-Bar warb mit Feuerwerk für seine Partys

Werbevideo aufgetauchtCrans-Montana-Bar warb mit Feuerwerk für seine Partys

Zu den Ursachen des Dramas wollte Reynard keine weiteren Angaben machen. Er erklärte jedoch, dass die ersten Hinweise – insbesondere auf eine rasche, allgemeine Brandausbreitung – bestätigt seien. Eine neue Opferbilanz wurde nicht bekannt gegeben.

Meistgelesen

Neues Foto zeigt Ausbruch des Feuers – es erinnert an eine andere verheerende Katastrophe
«Ich lag unter brennenden Menschen» – dann eilt Laëtitia (17) «ein Schutzengel» zu Hilfe
Viele Verletzte mit schwersten Verbrennungen +++ Mindestens 80 Personen in kritischem Zustand
Das gilt seit dem 1. Januar für Autofahrer
Diese schweren Unglücke haben die Schweiz erschüttert

Mehr aus der Schweiz

Neue Regeln und Gesetze. Das gilt seit dem 1. Januar für Autofahrer

Neue Regeln und GesetzeDas gilt seit dem 1. Januar für Autofahrer

Viele Parallelen. Neues Foto zeigt Ausbruch des Feuers – es erinnert an eine andere verheerende Katastrophe

Viele ParallelenNeues Foto zeigt Ausbruch des Feuers – es erinnert an eine andere verheerende Katastrophe

Schwierige Identifizierung der Opfer. Angehörige suchen verzweifelt nach ihren Kindern

Schwierige Identifizierung der OpferAngehörige suchen verzweifelt nach ihren Kindern