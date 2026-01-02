  1. Privatkunden
Das Protokoll der Katastrophen-Nacht Neues Video zeigt, wie sich die Decke entzündet – dann sterben 40 Menschen

Sven Ziegler

2.1.2026

Hier entzündet sich die Decke

Hier entzündet sich die Decke

Mehr als 40 Tote, 115 Verletzte: Der Brand in der Bar «Le Constellation» erschüttert die Schweiz. Augenzeugenberichte, Videos und erste Hinweise der Behörden erlauben eine Rekonstruktion jener Minuten.

02.01.2026

Mehr als 40 Tote, 115 Verletzte: Der Brand in der Bar «Le Constellation» erschüttert die Schweiz. Augenzeugenberichte, Videos und erste Hinweise der Behörden erlauben eine Rekonstruktion jener Minuten, in denen aus einer Silvesterparty eine Katastrophe wurde.

,
,

Sven Ziegler, Samuel Walder, Philipp Dahm

02.01.2026, 12:03

02.01.2026, 12:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Silvesternacht kam es in einer Bar in Crans-Montana zu einer der schwersten Brandkatastrophen der jüngeren Schweizer Geschichte.
  • Augenzeugen berichten von Wunderkerzen auf Champagnerflaschen, während CH Media von laschen Alterskontrollen spricht.
  • Die Brandursache ist offiziell noch ungeklärt, die Ermittlungen zu Hergang und Verantwortung laufen.
Mehr anzeigen

In der Silvesternacht ist es in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana zu einer der schwersten Brandkatastrophen der jüngeren Schweizer Geschichte gekommen. Mehr als 40 Menschen kamen ums Leben, 115 weitere wurden verletzt, viele davon schwer. Die Ermittlungen zur Ursache laufen noch, doch anhand offizieller Angaben sowie übereinstimmender Augenzeugenberichte lässt sich der Ablauf der Nacht in wesentlichen Zügen rekonstruieren.

Kurz nach Mitternacht feierten Hunderte Menschen im Untergeschoss der Bar den Jahreswechsel. Mehrere Gäste schildern ein dicht gefülltes Lokal, insbesondere im unteren Bereich. Musik lief, es wurde getanzt und mit Champagner angestossen. Nach übereinstimmenden Aussagen hielten sich viele junge Menschen im Club auf.

Viele Parallelen. Neues Foto zeigt Ausbruch des Feuers – es erinnert an eine andere verheerende Katastrophe

Viele ParallelenNeues Foto zeigt Ausbruch des Feuers – es erinnert an eine andere verheerende Katastrophe

Wenig später bemerkten Gäste Feuer an der Decke. Auf Fotos und Videos, die nach dem Unglück in sozialen Medien kursierten, ist zu sehen, wie Flammen im Bereich der schallabsorbierenden Deckenverkleidung auflodern. Einzelne Gäste versuchten zunächst, das Feuer mit Kleidungsstücken zu ersticken – ohne Erfolg.

Hinweise auf Wunderkerzen

Mehrere Augenzeugen berichteten gegenüber «Blick», dass zuvor mit Champagnerflaschen gefeiert worden sei, auf denen Wunderkerzen befestigt waren. Eine Frau sagte der Zeitung, sie habe gesehen, wie eine Person auf den Schultern einer anderen sass und dabei zwei Flaschen mit brennenden Wunderkerzen in die Höhe hielt. Diese seien so nahe an die Decke geraten, dass sich das Material entzündet habe. Ob dies tatsächlich der Auslöser des Brandes war, ist offiziell noch nicht bestätigt.

Augenzeugenvideo zeigt Feuer-Tragödie in Crans-Montana

Augenzeugenvideo zeigt Feuer-Tragödie in Crans-Montana

In der «Le Constellation Bar» in Crans-Montana kam es an Silvester zu einem Brand. Mehrere Menschen sind ums Leben gekommen, bestätigt die Polizei.

01.01.2026

Innert kurzer Zeit verschärfte sich die Lage dramatisch. Fachleute sprechen später von einem sogenannten «Flashover», bei dem sich ein Brand in einem geschlossenen Raum schlagartig auf sämtliche brennbaren Oberflächen ausweitet. Augenzeugen berichten, dass sich Rauch und Hitze rasch im gesamten Untergeschoss ausbreiteten und die Sicht stark eingeschränkt war.

Fluchtweg führte über Treppe

Viele Gäste versuchten gleichzeitig, das Untergeschoss zu verlassen. Der Fluchtweg führte über eine Treppe zu einem Ausgang, wodurch es zu einem massiven Engpass kam. Berichte schildern starkes Gedränge, bei dem die Menschen nur langsam vorankamen oder zu Boden stürzten. Mehrere Überlebende sagten, sie hätten sich nur retten können, indem sie Fenster einschlugen und so ins Freie gelangten.

«Es ist eine der schlimmsten Tragödien in der Geschichte unseres Landes»

«Sie sind nicht allein»: Bundespräsident Guy Parmelin sichert den Opfern des Brandunglücks in Crans-Montana VS und deren Angehörigen den Beistand des Bundes zu.

Guy Parmelin

Bundespräsident

Währenddessen kam es zu mehreren Explosionen, die von Zeugen beschrieben und später auch von den Behörden erwähnt wurden. Die genaue Ursache dieser Detonationen ist weiterhin unklar.

Zusätzliche Fragen werfen Berichte über die Zutrittskontrollen auf. CH Media schreibt unter Berufung auf mehrere Quellen, dass die Bar seit längerem dafür bekannt gewesen sei, Ausweise nur oberflächlich oder gar nicht zu kontrollieren. Demnach sollen auch Minderjährige Zutritt gehabt haben.

Werbevideo aufgetaucht. Crans-Montana-Bar warb mit Feuerwerk für seine Partys

Werbevideo aufgetauchtCrans-Montana-Bar warb mit Feuerwerk für seine Partys

Eine Quelle aus einem Walliser Spital sagte CH Media, dass mehrere der behandelten Opfer in pädiatrischen Abteilungen versorgt würden – was in der Regel auf ein Alter unter 16 Jahren hindeutet. Die Rega sagte gegenüber SRF, dass mehrere Personen ins Kinderspital Zürich gebracht wurden – dort werden ausschliesslich Personen unter 18 Jahren behandelt.

Offizielle Angaben zum Alter der Opfer machten die Behörden bislang nicht. Allerdings ist klar, dass mindestens ein Minderjähriger unter den Todesopfern ist

Rettungseinsatz und politische Reaktionen

Um 1.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert. In der Folge lief ein Rettungseinsatz im Grossformat an. Rund 150 Sanitäter, 70 Feuerwehrleute, 42 Ambulanzen und 13 Helikopter standen im Einsatz. Ein Teil der Verletzten wurde in spezialisierte Verbrennungszentren gebracht, andere begaben sich selbstständig in medizinische Behandlung.

Um 4.14 Uhr richteten die Behörden eine Helpline für Angehörige ein. Gegen 5 Uhr galt die akute Erstversorgung als abgeschlossen. Viele Betroffene mussten jedoch weiterhin intensivmedizinisch betreut werden.

Überlebende erzählt. «Ich lag unter brennenden Menschen» – dann eilt Laëtitia (17) «ein Schutzengel» zu Hilfe

Überlebende erzählt«Ich lag unter brennenden Menschen» – dann eilt Laëtitia (17) «ein Schutzengel» zu Hilfe

Am Vormittag des 1. Januar gaben die Behörden bekannt, dass es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe. Es gebe mehrere Brandhypothesen, jedoch weder Verdächtige noch Festnahmen. Der Fokus liege auf der Identifizierung der Todesopfer – ein Prozess, der mehrere Tage dauern könne.

Am Nachmittag reiste Bundespräsident Guy Parmelin nach Crans-Montana. Er sprach von «einer der schlimmsten Tragödien in der Geschichte dieses Landes». Die Flaggen am Bundeshaus wurden auf Halbmast gesetzt.

Die Opfer stammen aus mehreren Ländern, darunter auch aus Frankreich und Italien. Parallel zu den laufenden Ermittlungen prüfen Polizei und Justiz, ob es im Vorfeld des Unglücks Versäumnisse beim Brandschutz, bei der Bewilligung oder bei den Kontrollen gegeben haben könnte.

