Nach Brand-Tragödie in Crans-MontanaMoretti-Anwälte kritisieren«Lynchjustiz»
27.2.2026 - 10:42
Knapp zwei Monate nach dem Drama von Crans-Montana melden sich die Anwälte von Jacques und Jessica Moretti erneut zu Wort. Sie sprechen von einer «gefährlichen Entwicklung», weisen Mordvorwürfe zurück und betonen: «Niemand wollte diese Tragödie.»
Die Verteidiger der Morettis bezeichnen das Neujahrsdrama als Unfall und wehren sich gegen Spekulationen über Vorsatz.
Sie kritisieren angebliche Falschinformationen und selektive Leaks aus der laufenden Untersuchung.
Das Strafverfahren dürfte nach Einschätzung der Anwälte mindestens fünf Jahre dauern.
«Die Emotion ist legitim, darf aber nicht zum Zentrum dieser Affäre werden und die Vernunft verdrängen», sagt Anwältin Yaël Hayat. Gemeinsam mit ihren Kollegen Nicola Meier und Patrick Michod habe man das Gespräch gesucht, um «zahlreiche Unwahrheiten richtigzustellen», ohne Inhalte aus der Akte preiszugeben.
Einige Juristen hatten nach dem Vorfall gefordert, die Morettis wegen eventualvorsätzlicher Tötung anzuklagen. Für die Verteidigung seien solche Forderungen durch «eine Serie falscher Informationen» genährt worden. Als Beispiel nennen die Anwälte Berichte, wonach Jessica Moretti mit der Kasse geflüchtet sei, ohne sich um Verletzte zu kümmern.
Die drei Verteidiger betonen, sie hätten nie Informationen aus der Untersuchung weitergegeben – obwohl sie «zahlreiche entlastende Elemente» hätten. Gleichzeitig kritisieren sie, dass aus der Untersuchung «teilweise und einseitig» Details an die Öffentlichkeit gelangt seien.
Warum habe man keinen Hinterausgang benutzt? «Gegenüber den trauernden Familien wäre das als Missachtung verstanden worden», erklärt Patrick Michod. Die Eskalation habe man so nicht vorhersehen können.
Verfahren dürfte Jahre dauern
Die Anwälte rechnen mit einer langen juristischen Aufarbeitung. Das Verfahren werde «mindestens fünf Jahre» dauern, auch wenn es derzeit mit hohem Tempo geführt werde. Bei der Vielzahl der Beteiligten sei eine schnellere Klärung kaum realistisch.
Die Morettis seien weiterhin bereit, sich mit den betroffenen Familien auszutauschen – allerdings abseits der Öffentlichkeit. Für das Ehepaar gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.
Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis
Bei der erneuten Befragung von Jessica und Jacques Moretti in Sion ist es am Donnerstagmorgen zu hochemotionalen Szenen gekommen. Angehörige der Brandopfer stellten das Paar vor der Staatsanwaltschaft zur Rede. Die Situation eskalierte kurzzeitig.