Die Morettis bei ihrer Ankunft vor Gericht in Sitten. Keystone

Im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana sind Jacques und Jessica Moretti am Freitag zu einer Konfrontationsbefragung erschienen. Mehrere Anwälte kritisierten vor Ort, dass eine solche Anhörung erst jetzt stattfindet.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jacques und Jessica Moretti wurden am Freitag erstmals gemeinsam von den Ermittlern befragt.

Die Anhörung fand im Rahmen einer sogenannten Konfrontationsbefragung in Sitten statt.

Mehrere Anwälte kritisierten den späten Zeitpunkt der Befragung und verwiesen auf mögliche Absprachen. Mehr anzeigen

Jacques und Jessica Moretti sind am Freitag im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana für eine sogenannte Konfrontationsbefragung vor Gericht erschienen. Das Paar kam gegen 8 Uhr im gleichen Auto auf dem Energypolis-Campus in Sitten an.

Es war das erste Mal, dass die Miteigentümer der Bar «Le Constellation» gemeinsam von dem mit dem Fall betrauten Staatsanwältinnen-Pool angehört wurden. Diese Sitzung fand in Anwesenheit der Anwälte der verschiedenen Parteien statt, die das Paar ebenfalls befragen konnten.

Bei ihrer Ankunft bedauerten mehrere Anwälte die späte Durchführung einer solchen Anhörung und wiesen auf die Gefahr von Absprachen hin.

Vor Ort waren die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt worden: Absperrgitter und Banner der Walliser Kantonspolizei umgaben den Eingang zum Anhörungssaal. Rund zehn Polizisten wurden im Vorfeld der Sitzung ebenfalls in der Nähe des Universitätsgebäudes gesichtet.