Bild zeigt Paar bei AnkunftShowdown vor Gericht – Jetzt müssen die Morettis gemeinsam aussagen
SDA
5.6.2026 - 08:49
Im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana sind Jacques und Jessica Moretti am Freitag zu einer Konfrontationsbefragung erschienen. Mehrere Anwälte kritisierten vor Ort, dass eine solche Anhörung erst jetzt stattfindet.
Keystone-SDA
05.06.2026, 08:49
05.06.2026, 08:59
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Jacques und Jessica Moretti wurden am Freitag erstmals gemeinsam von den Ermittlern befragt.
Die Anhörung fand im Rahmen einer sogenannten Konfrontationsbefragung in Sitten statt.
Mehrere Anwälte kritisierten den späten Zeitpunkt der Befragung und verwiesen auf mögliche Absprachen.
Es war das erste Mal, dass die Miteigentümer der Bar «Le Constellation» gemeinsam von dem mit dem Fall betrauten Staatsanwältinnen-Pool angehört wurden. Diese Sitzung fand in Anwesenheit der Anwälte der verschiedenen Parteien statt, die das Paar ebenfalls befragen konnten.
Bei ihrer Ankunft bedauerten mehrere Anwälte die späte Durchführung einer solchen Anhörung und wiesen auf die Gefahr von Absprachen hin.
Vor Ort waren die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt worden: Absperrgitter und Banner der Walliser Kantonspolizei umgaben den Eingang zum Anhörungssaal. Rund zehn Polizisten wurden im Vorfeld der Sitzung ebenfalls in der Nähe des Universitätsgebäudes gesichtet.
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