Morettis wollen wieder wirten – jetzt wächst der Widerstand

Botschafter will PetitionMorettis wollen wieder wirten – jetzt wächst der Widerstand
Sven Ziegler
12.6.2026
Rund ein halbes Jahr nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana stehen die Morettis erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Ehepaar möchte zwei Gastrobetriebe wieder eröffnen. In Italien stösst dieses Vorhaben auf heftigen Widerstand.
Die Debatte hat inzwischen auch eine politische Dimension erhalten. Italiens Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado, sprach sich im italienischen Staatssender RAI für eine Petition aus. Diese solle die Wiedereröffnung des «Vieux Chalet» verhindern.
Nach seinen Vorstellungen könnten sich nicht nur Angehörige der Opfer, sondern auch Schweizer und französische Familien sowie Einwohner von Lens daran beteiligen. Bislang gibt es allerdings keine Hinweise darauf, dass eine solche Petition tatsächlich lanciert wurde.
Morettis stehen ohne Einkommen da
Öffentlich äussern wollten sich die Morettis gegenüber RTS nicht. Fest steht jedoch, dass das Ehepaar seit der Brandkatastrophe ohne Einkommen ist und zwei kleine Kinder hat. Beobachter sehen darin einen wesentlichen Grund für den Versuch, die Betriebe wieder zu eröffnen. Gerade dieses Argument überzeugt jedoch viele Kritiker nicht.
Die intensive Berichterstattung in Italien überrascht Beobachter nicht. Kriminal- und Gerichtsfälle stossen dort traditionell auf grosses Interesse. Gleichzeitig dient die öffentliche Aufmerksamkeit auch dazu, Druck auf die Ermittlungsbehörden aufrechtzuerhalten.
Botschafter Cornado sagte gegenüber RAI, die Medien müssten das Thema weiterhin begleiten. Nur so könne letztlich Gerechtigkeit erreicht werden.
Die zuständige Gemeinde Lens hält sich derzeit bedeckt. Man könne sich zu laufenden Verfahren nicht äussern. Die eingereichten Gesuche würden wie jedes andere Dossier behandelt und geprüft. Ob die beiden Lokale tatsächlich wieder öffnen dürfen, ist deshalb weiterhin offen.