Einen Monat nach dem Brand in Crans-Montana schildert der Walliser Regierungspräsident Mathias Reynard in einem Interview, wie er die Nacht des 1. Januar erlebte – und warum ihn die Begegnungen mit Familien und Rettungskräften bis heute nicht loslassen.

Der Walliser Regierungspräsident Mathias Reynard beschreibt die Stunden nach dem Brand in Crans-Montana als einen Einschnitt, der bleibt. In einem Interview mit der französischsprachigen Ausgabe vom «Blick» sagt Reynard, er habe in der Neujahrsnacht «nicht geschlafen». Er habe die ganze Nacht telefoniert, koordiniert und sich mit Spital, Einsatzkräften und Sicherheitsdirektor Stéphane Ganzer abgestimmt, bevor er «sehr schnell» entschieden habe, nach Crans-Montana zu fahren.

Reynard betont, dass das volle Ausmass erst nach und nach sichtbar geworden sei, als Teams vor Ort die Lage erfasst hätten. «Man hat Mühe, das zu realisieren, ohne es gesehen zu haben – und es ist schwierig, das aus dem Kopf zu bekommen», sagt er zu «Blick». Zugleich räumt er ein, dass er als Regierungspräsident zwar funktionieren musste, aber auch als Privatperson Angst hatte: «In einem Moment wie diesem fragt man sich auch, ob nicht eigene Angehörige betroffen sind.»

Besonders hart sei die Begegnung mit den Familien gewesen, die nach ihren Kindern suchten – und auf Antworten warteten, die es damals noch nicht gab. «Wir hatten keine Antwort auf die einzige Frage, die für sie zählt», sagt Reynard. Er sei bis heute mit vielen Angehörigen in Kontakt.

Politik soll sich nicht in Untersuchung einmischen

Der SP-Politiker spricht in dem Gespräch auch offen über psychologische Hilfe. Er habe selbst Unterstützung in Anspruch genommen – «das ist kein Tabu», sagt er. Seine Begründung: «Man muss ein Minimum auf sich selbst schauen, um für andere da sein zu können.» Und er macht klar, dass die Zeit den Bruch nicht heilt: «Wir werden nie einfach weitergehen – wir bleiben fürs Leben gezeichnet.»

Zur strafrechtlichen Aufarbeitung äussert sich Reynard vorsichtig und verweist auf die Gewaltenteilung. Er warnt davor, dass die Politik sich in die Untersuchung einmische: «Wenn die Regierung beginnen würde, sich in die Ermittlungen einzumischen, wäre das ein schwerer Fehler», sagt er. Erwartet werde aber «die volle Wahrheit» – und dass Verantwortung geklärt werde, «auch wenn öffentliche Stellen betroffen sind».

Für die Zeit danach kündigt Reynard an, dass der Kanton einen dauerhaften Erinnerungsort anstossen will. Er habe seine Teams beauftragt, an einer Gedenkstätte zu arbeiten – unter Einbezug der Familien. «Wir werden nicht vergessen», sagt er sinngemäss – denn: «Man wird nie so tun können, als wäre nichts gewesen. Die Normalität wird nie einfach zurückkehren.»