  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Walliser Staatsrat Reynard zu Crans-Montana «Es ist schwierig, diese Bilder jemals wieder aus dem Kopf zu bekommen»

Sven Ziegler

5.2.2026

Mathias Reynard am nationalen Trauertag zu Crans-Montana. 
Mathias Reynard am nationalen Trauertag zu Crans-Montana. 
KEYSTONE

Einen Monat nach dem Brand in Crans-Montana schildert der Walliser Regierungspräsident Mathias Reynard in einem Interview, wie er die Nacht des 1. Januar erlebte – und warum ihn die Begegnungen mit Familien und Rettungskräften bis heute nicht loslassen. 

Sven Ziegler

05.02.2026, 09:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mathias Reynard sagt im Interview mit «Blick», er habe in der Nacht des 1. Januar nicht geschlafen und erst schrittweise das Ausmass der Katastrophe begriffen.
  • Besonders belastend sei für ihn das Warten der Familien auf Antworten gewesen – «das war der schlimmste Moment», sagt er.
  • Der Kanton Wallis will die Betroffenen langfristig unterstützen, unter anderem mit einer unabhängigen Stiftung und einem geplanten Memorial in Crans-Montana.
Mehr anzeigen

Der Walliser Regierungspräsident Mathias Reynard beschreibt die Stunden nach dem Brand in Crans-Montana als einen Einschnitt, der bleibt. In einem Interview mit der französischsprachigen Ausgabe vom «Blick» sagt Reynard, er habe in der Neujahrsnacht «nicht geschlafen». Er habe die ganze Nacht telefoniert, koordiniert und sich mit Spital, Einsatzkräften und Sicherheitsdirektor Stéphane Ganzer abgestimmt, bevor er «sehr schnell» entschieden habe, nach Crans-Montana zu fahren.

Reynard betont, dass das volle Ausmass erst nach und nach sichtbar geworden sei, als Teams vor Ort die Lage erfasst hätten. «Man hat Mühe, das zu realisieren, ohne es gesehen zu haben – und es ist schwierig, das aus dem Kopf zu bekommen», sagt er zu «Blick». Zugleich räumt er ein, dass er als Regierungspräsident zwar funktionieren musste, aber auch als Privatperson Angst hatte: «In einem Moment wie diesem fragt man sich auch, ob nicht eigene Angehörige betroffen sind.»

Besonders hart sei die Begegnung mit den Familien gewesen, die nach ihren Kindern suchten – und auf Antworten warteten, die es damals noch nicht gab. «Wir hatten keine Antwort auf die einzige Frage, die für sie zählt», sagt Reynard. Er sei bis heute mit vielen Angehörigen in Kontakt.

Politik soll sich nicht in Untersuchung einmischen

Der SP-Politiker spricht in dem Gespräch auch offen über psychologische Hilfe. Er habe selbst Unterstützung in Anspruch genommen – «das ist kein Tabu», sagt er. Seine Begründung: «Man muss ein Minimum auf sich selbst schauen, um für andere da sein zu können.» Und er macht klar, dass die Zeit den Bruch nicht heilt: «Wir werden nie einfach weitergehen – wir bleiben fürs Leben gezeichnet.»

«Der Weg hat gerade erst begonnen». Brandopfer Coline (22) nach Wochen aus dem Koma erwacht

«Der Weg hat gerade erst begonnen»Brandopfer Coline (22) nach Wochen aus dem Koma erwacht

Zur strafrechtlichen Aufarbeitung äussert sich Reynard vorsichtig und verweist auf die Gewaltenteilung. Er warnt davor, dass die Politik sich in die Untersuchung einmische: «Wenn die Regierung beginnen würde, sich in die Ermittlungen einzumischen, wäre das ein schwerer Fehler», sagt er. Erwartet werde aber «die volle Wahrheit» – und dass Verantwortung geklärt werde, «auch wenn öffentliche Stellen betroffen sind».

Für die Zeit danach kündigt Reynard an, dass der Kanton einen dauerhaften Erinnerungsort anstossen will. Er habe seine Teams beauftragt, an einer Gedenkstätte zu arbeiten – unter Einbezug der Familien. «Wir werden nicht vergessen», sagt er sinngemäss – denn: «Man wird nie so tun können, als wäre nichts gewesen. Die Normalität wird nie einfach zurückkehren.» 

Nationaler Trauertag: «Einer für alle, alle für einen»

Nationaler Trauertag: «Einer für alle, alle für einen»

Der Walliser Staatsratspräsident Matthias Reynard kämpft während seiner Rede mit den Tränen. Er beschwört die Schweizer Einheit mit den Worten: «Einer für Alle, alle für einen»

09.01.2026

Mehr aus der Schweiz

Wohnen. An immer mehr Orten der Schweiz werden leere Wohnungen knapp

WohnenAn immer mehr Orten der Schweiz werden leere Wohnungen knapp

Zufälliger Fund bei Durchsuchung. Prostituierte versteuert 350'000 Franken nicht und zieht deswegen vor Gericht

Zufälliger Fund bei DurchsuchungProstituierte versteuert 350'000 Franken nicht und zieht deswegen vor Gericht

Insiderhandel vor Gericht. Kantonalbank-Banker zockt mit Geheiminfos ab und verliert alles

Insiderhandel vor GerichtKantonalbank-Banker zockt mit Geheiminfos ab und verliert alles

Meistgelesen

Hier geht ein 45-Jähriger auf Schüler los, die sich gegen ICE wenden – die schlagen zurück
So versuchte Pirmin Zurbriggen im Ziel Odermatts Vater zu trösten
Vater von getötetem Zugbegleiter erleidet Herzinfarkt
Frustrierter Shaqiri zofft sich mit Fan – Stucki verteidigt Trainerwechsel
Cassis im Kreml, Trumps grosse Show – doch die Ukraine friert weiter