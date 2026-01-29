  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Brand-Tragödie Ermittlungen gegen weitere Person eingeleitet

Sven Ziegler

29.1.2026

Die Ermittlungen zum tragischen Brand gehen weiter. 
Die Ermittlungen zum tragischen Brand gehen weiter. 
sda

Im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana hat die Walliser Staatsanwaltschaft eine weitere Person formell beschuldigt. Es handelt sich um den Leiter des kommunalen Sicherheitsdienstes. 

Sven Ziegler

29.01.2026, 10:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Walliser Staatsanwaltschaft hat eine vierte Person im Fall Crans-Montana beschuldigt.
  • Der Leiter des Sicherheitsdienstes soll nächste Woche als Beschuldigter einvernommen werden.
  • Laut RTS wurden im betroffenen Lokal seit 2019 keine vorgeschriebenen Kontrollen mehr durchgeführt.
Mehr anzeigen

Die Ermittlungen zur Brandkatastrophe von Crans-Montana weiten sich weiter aus. Wie RTS berichtet, hat die Walliser Staatsanwaltschaft eine vierte Person formell beschuldigt. Dabei handelt es sich um den aktuellen Leiter des kommunalen Sicherheitsdienstes.

Der Mann soll laut Recherchen von RTS in der kommenden Woche, am 6. Februar, als Beschuldigter einvernommen werden. Seine Einvernahme steht im Zusammenhang mit möglichen Versäumnissen bei behördlichen Kontrollen.

Keine Kontrollen seit 2019

Konkret geht es um das Lokal Le Constellation, in dem es in der Silvesternacht zur tödlichen Brandkatastrophe gekommen war. So hatte die Gemeinde Crans-Montana das Lokal seit 2019 nicht mehr kontrolliert, obwohl gemäss den geltenden Vorschriften grundsätzlich jährliche Kontrollen vorgesehen sind.

Pressekonferenz der Gemeinde. «Wir rufen einige Wochen vor der Kontrolle an»

Pressekonferenz der Gemeinde«Wir rufen einige Wochen vor der Kontrolle an»

Ob und in welchem Umfang der Sicherheitsdienst dafür verantwortlich war, ist nun Gegenstand der laufenden Untersuchung.

Gemeinde nicht Teil des Strafverfahrens

Ebenfalls neu ist eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft zur Rolle der Gemeinde selbst. In einer Verfügung vom 27. Januar lehnte der Kanton Wallis den Antrag der Gemeinde Crans-Montana ab, als Verfahrenspartei zugelassen zu werden.

Diese Entscheidung kann innerhalb von zehn Tagen angefochten werden.

Die Untersuchung zur Brandkatastrophe dauert an. Weitere Einvernahmen sind nicht ausgeschlossen. Die Unschuldsvermutung gilt.

Mehr aus der Schweiz

Tausende Arbeitslose warten auf Geld. Kantone warnten Bund monatelang vor IT-Debakel

Tausende Arbeitslose warten auf GeldKantone warnten Bund monatelang vor IT-Debakel

Alle Mitarbeiter erhalten Kündigung. Berner Gourmet-Restaurant schliesst Knall auf Fall

Alle Mitarbeiter erhalten KündigungBerner Gourmet-Restaurant schliesst Knall auf Fall

Nur eine Reiseart wird billiger. Die Ferien in der Schweiz werden immer teurer

Nur eine Reiseart wird billigerDie Ferien in der Schweiz werden immer teurer

Meistgelesen

«Warum gerade Ulli? Sie war die einzige Mutter im Weltcup»
Obama warnt wegen Minnesota – Trump kontert mit vollkommen irrer Verschwörungstheorie
Kristoffersen weint nach Sieg – und motzt: «Es ist dumm, so ein Rennen zu fahren»
Industrie-Magant Reinhold Würth rechnet mit junger Generation ab
Berner Gourmet-Restaurant schliesst Knall auf Fall