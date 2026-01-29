Nach Brand-TragödieErmittlungen gegen weitere Person eingeleitet
Sven Ziegler
29.1.2026
Im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana hat die Walliser Staatsanwaltschaft eine weitere Person formell beschuldigt. Es handelt sich um den Leiter des kommunalen Sicherheitsdienstes.
Die Ermittlungen zur Brandkatastrophe von Crans-Montana weiten sich weiter aus. Wie RTS berichtet, hat die Walliser Staatsanwaltschaft eine vierte Person formell beschuldigt. Dabei handelt es sich um den aktuellen Leiter des kommunalen Sicherheitsdienstes.
Der Mann soll laut Recherchen von RTS in der kommenden Woche, am 6. Februar, als Beschuldigter einvernommen werden. Seine Einvernahme steht im Zusammenhang mit möglichen Versäumnissen bei behördlichen Kontrollen.
Ob und in welchem Umfang der Sicherheitsdienst dafür verantwortlich war, ist nun Gegenstand der laufenden Untersuchung.
Gemeinde nicht Teil des Strafverfahrens
Ebenfalls neu ist eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft zur Rolle der Gemeinde selbst. In einer Verfügung vom 27. Januar lehnte der Kanton Wallis den Antrag der Gemeinde Crans-Montana ab, als Verfahrenspartei zugelassen zu werden.
Diese Entscheidung kann innerhalb von zehn Tagen angefochten werden.
Die Untersuchung zur Brandkatastrophe dauert an. Weitere Einvernahmen sind nicht ausgeschlossen. Die Unschuldsvermutung gilt.