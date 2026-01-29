Die Ermittlungen zum tragischen Brand gehen weiter. sda

Im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana hat die Walliser Staatsanwaltschaft eine weitere Person formell beschuldigt. Es handelt sich um den Leiter des kommunalen Sicherheitsdienstes.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Walliser Staatsanwaltschaft hat eine vierte Person im Fall Crans-Montana beschuldigt.

Der Leiter des Sicherheitsdienstes soll nächste Woche als Beschuldigter einvernommen werden.

Laut RTS wurden im betroffenen Lokal seit 2019 keine vorgeschriebenen Kontrollen mehr durchgeführt. Mehr anzeigen

Die Ermittlungen zur Brandkatastrophe von Crans-Montana weiten sich weiter aus. Wie RTS berichtet, hat die Walliser Staatsanwaltschaft eine vierte Person formell beschuldigt. Dabei handelt es sich um den aktuellen Leiter des kommunalen Sicherheitsdienstes.

Der Mann soll laut Recherchen von RTS in der kommenden Woche, am 6. Februar, als Beschuldigter einvernommen werden. Seine Einvernahme steht im Zusammenhang mit möglichen Versäumnissen bei behördlichen Kontrollen.

Keine Kontrollen seit 2019

Konkret geht es um das Lokal Le Constellation, in dem es in der Silvesternacht zur tödlichen Brandkatastrophe gekommen war. So hatte die Gemeinde Crans-Montana das Lokal seit 2019 nicht mehr kontrolliert, obwohl gemäss den geltenden Vorschriften grundsätzlich jährliche Kontrollen vorgesehen sind.

Ob und in welchem Umfang der Sicherheitsdienst dafür verantwortlich war, ist nun Gegenstand der laufenden Untersuchung.

Gemeinde nicht Teil des Strafverfahrens

Ebenfalls neu ist eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft zur Rolle der Gemeinde selbst. In einer Verfügung vom 27. Januar lehnte der Kanton Wallis den Antrag der Gemeinde Crans-Montana ab, als Verfahrenspartei zugelassen zu werden.

Diese Entscheidung kann innerhalb von zehn Tagen angefochten werden.

Die Untersuchung zur Brandkatastrophe dauert an. Weitere Einvernahmen sind nicht ausgeschlossen. Die Unschuldsvermutung gilt.