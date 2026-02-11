Laetitia Brodard-Sitre verlor beim Brand ihren Sohn. Screenshot SRF

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana fordern Anwälte der Betroffenen einen Staatsfonds. Die Gesamtkosten könnten laut Experten in die Hunderte Millionen gehen. Der Bund signalisiert Unterstützung – prüft aber noch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anwälte von Opferfamilien verlangen einen Staatsfonds, um schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten.

Der Bund prüft laut EJPD, wo im bestehenden Hilfsangebot Lücken bestehen.

Versicherer und Opferhilfe wollen ungedeckte Kosten koordinieren und Familien administrativ entlasten. Mehr anzeigen

Mehr als einen Monat nach dem Inferno von Crans-Montana mit 41 Todesopfern und 115 Verletzten steht zunehmend die Frage im Raum, wer für die enormen Folgekosten aufkommt. Pflege, Rehabilitationsmassnahmen, psychologische Betreuung und Entschädigungen könnten sich nach Einschätzung von Fachleuten auf einen dreistelligen Millionenbetrag summieren.

Im SRF-«Club» forderten mehrere Opferanwälte deshalb die rasche Schaffung eines Staatsfonds. Der Walliser Rechtsanwalt Sébastien Fanti sagte wörtlich: «Der Bundesrat muss das nun mit anderen Ländern zusammen organisieren.» Die Familien könnten nicht «zehn Jahre warten», bis allfällige strafrechtliche Verantwortlichkeiten geklärt seien. Es gehe auch «um die Ehre der Schweiz».

Ein Staatsfonds würde öffentliche Mittel bündeln und klar definiert einsetzen – etwa für ungedeckte Kosten, die weder Versicherungen noch bestehende Opferhilfeprogramme übernehmen können.

Familien von Katastrophe tief getroffen

Der Bund verweist auf eine Mitteilung vom Januar. Darin heisst es, Opfer und Angehörige könnten auf Unterstützung zählen. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) prüfe bis Februar 2026, wo bestehende Angebote nicht ausreichen und in welcher Form der Bund zusätzliche Hilfe leisten könne.

Eine konkrete Zusage für einen Staatsfonds gibt es bislang nicht. Der Bundesrat halte jedoch fest, dass «niemand durch das Netz der bestehenden Hilfsangebote fallen» solle.

Wie tief die Katastrophe Familien getroffen hat, zeigen Aussagen zweier Mütter, die ebenfalls im «Club» zu Gast waren.

Laetitia Brodard-Sitre verlor ihren 16-jährigen Sohn Arthur. Sie schildert den Moment der Gewissheit: «Am 3. Januar um 9 Uhr abends […] habe ich den gefürchteten Anruf von der Walliser Kantonspolizei erhalten.» Ihr Sohn wurde später in Lutry beerdigt. «Wir wollen Antworten», sagt sie. «Jeder muss seine Verantwortung übernehmen.»

Auch Leila Micheloud kämpft um ihre Töchter, die schwer verletzt überlebten. Eine von ihnen habe «alles gesehen», berichtet die Mutter. Menschen seien gestorben, sie selbst habe unter Leichen gelegen. Die ältere Tochter Farah erlitt laut Micheloud 35 Prozent Verbrennungen. «Sie ist am rechten Arm, am Rücken vollkommen transplantiert», sagt die Mutter. Hauttransplantationen müssten täglich kontrolliert werden. «Das ist keine Operation, nach der alles vorbei ist.»

Beide Frauen engagieren sich inzwischen in Opfervereinen – nicht aus Wut, wie sie betonen. «Aber es geht darum, Wahrheit und Gerechtigkeit zu erreichen.»