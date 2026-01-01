  1. Privatkunden
Tragödie von nationaler Bedeutung Flaggen auf dem Bundeshaus stehen auf Halbmast

Sven Ziegler

1.1.2026

Die Flaggen über dem Bundeshaus stehen auf Halbmast. 
blue News

Nach dem tödlichen Unglück in Crans-Montana hat der Bund Trauerbeflaggung angeordnet. Am Donnerstagnachmittag weht die Schweizer Fahne auf dem Bundeshaus und weiteren Bundesgebäuden auf Halbmast.

Redaktion blue News

01.01.2026, 16:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der Tragödie von Crans-Montana wurden an Bundesgebäuden in Bern die Flaggen auf Halbmast gesetzt.
  • Der Bund stuft das Unglück als Katastrophe von nationaler Tragweite ein.
  • Bundespräsident Guy Parmelin informiert am Nachmittag in Sitten über die Lage.
Wer am Donnerstagnachmittag am Bundeshaus in Bern vorbeigeht, sieht die Schweizer Flagge gesenkt. Auch an weiteren Bundesgebäuden in der Bundesstadt wurde die Trauerbeflaggung angeordnet. Das Unglück in Crans-Montana wird von den Behörden als Tragödie von nationaler Tragweite eingestuft.

Auf Anfrage bestätigte der Sprecher von Bundespräsident Guy Parmelin, dass die Flaggen wegen der Ereignisse im Walliser Ferienort auf Halbmast gesetzt wurden. Parmelin will sich zudem am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr in Sitten vor den Medien äussern.

Wann die Schweiz offiziell trauert, ist klar geregelt. Eine Weisung des Bundes legt fest, in welchen Fällen Trauerbeflaggung gilt – etwa beim Tod eines Bundesratsmitglieds, eines ausländischen Staatsoberhaupts oder bei schweren Katastrophen. In solchen Situationen ordnet der Bundesrat an, dass an Bundesgebäuden in der Agglomeration Bern die Schweizer Fahne auf Halbmast weht.

Mehr aus der Schweiz

Dutzende Tote und 100 Verletzte«Bleibt stark, liebe Freunde» – die Welt blickt geschockt ins Wallis

Tragödie im WallisDiese Bilder und Videos zeigen das Unglück in Crans-Montana

Über 30 Brandopfer in SpezialzentrenSchweizer Spitäler nach Silvesterunglück im Wallis am Limit

