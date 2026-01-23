Überlebende von Bar-Inferno zeigt ihre Brandwunden

Drei Wochen nach KatastropheÜberlebende von Bar-Inferno zeigt ihre Brandwunden
Sven Ziegler
23.1.2026
Knapp drei Wochen nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana hat eine Überlebende erstmals Bilder ihrer Verletzungen veröffentlicht. Die 29-jährige Italienerin wird derzeit in einem Spital in Mailand behandelt.
Nun veröffentlichte sie auf Instagram mehrere Bilder und Videos aus dem Spital. Zu sehen sind unter anderem ihr verbranntes Gesicht sowie bandagierte Arme und Hände. In ihrem Beitrag bedankt sich die junge Frau bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie beim Pflegepersonal. Sie schreibt, sie werde mit «grosser Professionalität und Menschlichkeit» betreut.
Zugleich richtet Palmieri Worte an die Angehörigen der Opfer. Sie kämpfe täglich um ihre Genesung, ihre Gedanken seien aber «bei all denen, die es nicht geschafft haben», schreibt sie in dem Beitrag.
Ermittlungen dauern weiter an
In einem Interview mit der italienischen Zeitung «La Repubblica» schilderte Palmieri zudem, wie sie der Brandnacht entkam. Sie habe es in letzter Sekunde nach draussen geschafft. Wie genau, könne sie nicht erklären: Ihr Überlebensinstinkt habe sie aus dem Lokal geführt, sagte sie.
Unterdessen dauern die Ermittlungen zur Ursache des Feuers an. So wurden bei früheren Kontrollen in der Bar bereits Brandschutzmängel festgestellt. Ob diese behoben wurden, ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen.
