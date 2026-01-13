«Menschen haben gebrannt»Jetzt spricht der Ziehsohn der Morettis über die Inferno-Nacht
Sven Ziegler
13.1.2026
Er war mitten im Rauch, als drinnen Panik ausbrach: Jean-Marc, der im Umfeld des Betreiberpaars Moretti als eine Art Ziehsohn gilt, erzählt nun in einem TV-Interview, wie er in Crans-Montana Menschen herauszog – und warum er die Wut im Netz «nicht fair» findet.
In der Brandnacht von Crans-Montana stand Jean-Marc nach eigenen Angaben nur wenige Meter vom Eingang des «Le Constellation», als die ersten Gäste schreiend nach draussen drängten. In einem Interview mit BFMTV beschreibt er, wie sich plötzlich eine Massenbewegung Richtung Veranda gebildet habe – und wie Jessica Moretti ihn mit den Worten gewarnt habe: «Es brennt.»
Besonders schwer wiegt seine Schilderung zur 24-jährigen Kellnerin Cyane P. Jean-Marc sagt, man habe sie im hinteren Bereich gefunden – leblos, hinter einer Tür. In den Stunden danach habe man vergeblich versucht, sie wiederzubeleben. Laut Medienberichten sollen P. und Jean-Marc ein Paar gewesen sein, er selbst will im Interview darauf nicht näher eingehen.
Untersuchung läuft weiter
Gleichzeitig verteidigt Jean-Marc, der seinen Nachnamen im Interview nicht nennen möchte, das Betreiberpaar. Die Empörung in sozialen Medien sei aus seiner Sicht teils «fehl am Platz». Auch bei der Frage nach Feuerlöschern widerspricht er der Kritik: Es habe im Betrieb Feuerlöscher gegeben – das werde man noch beweisen können, sagt er sinngemäss.