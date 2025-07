In Iseltwald BE zahlen Touristen fünf Franken Gebühr für Zugang zum Pier am Brienzersee. (Archivbild) sda

Der Erfolg einer koreanischen Serie auf Netflix bringt zahlreiche asiatische Besucher nach Iseltwald BE. Ein Drehkreuz am See reguliert den Zugang und erweist sich als effektiv.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Netflix-Serie «Crash Landing on You» macht Iseltwald am Brienzersee zu einem beliebten Ziel für asiatische Touristen.

Seit 2023 reguliert ein Drehkreuz mit Gebühr den Zugang zum Bootssteg und bringt der Gemeinde hohe Einnahmen.

Trotz Besucherandrang gibt es gelegentlich Engpässe bei Parkplätzen und öffentlichem Verkehr. Mehr anzeigen

Der koreanische Netflix-Erfolg «Crash Landing on You» zieht weiterhin viele asiatische Touristen nach Iseltwald BR. Eine Szene der Serie, in der die Hauptfiguren auf einem Bootssteg am Brienzersee Klavier spielen, hat diesen Ort zu einem beliebten Ziel für Fans gemacht. Seit 2022 strömen Besucher in Scharen zu diesem Schauplatz, um Fotos zu machen.

Um den Ansturm zu bewältigen, hat die Gemeinde Iseltwald im Frühjahr 2023 ein Drehkreuz installiert, das den Zugang zum Steg gegen eine Gebühr von 5 Franken ermöglicht.

Eine freundliche, virtuelle Stimme begrüsst die Besucher nach dem Scannen ihrer Kreditkarte und öffnet das Drehkreuz. Diese Massnahme hat sich als erfolgreich erwiesen, da der Zustrom von Touristen weiterhin hoch bleibt.

244'000 Franken durch Drehkreuz eingenommen

Gabriela Blatter, die Gemeindeschreiberin von Iseltwald, sagt der «Berner Zeitung», dass die Besucherzahlen stabil geblieben sind. Obwohl genaue Zahlen fehlen, zeigen die Einnahmen von rund 244’000 Franken im Jahr 2024, dass das Drehkreuz fast 50’000 Mal genutzt wurde. Da mehrere Personen mit einem einzigen Ticket passieren können, liegt die tatsächliche Besucherzahl wahrscheinlich höher.

Die Einnahmen fliessen in die Instandhaltung der Anlage und die Reinigung der öffentlichen Toiletten, die ebenfalls mit einem Drehkreuz ausgestattet sind.

Die Massnahmen zur Besucherlenkung scheinen erfolgreich zu sein, da die Touristen, die hauptsächlich aus Südkorea, Thailand, Malaysia, Indonesien, China, Japan und den Philippinen kommen, die Regeln respektieren.

Gabriela Blatter ist der Ansicht, dass der starke Zustrom an Touristen dem Image von Iseltwald nicht geschadet hat. Sie gesteht jedoch ein, dass es während der Hochsaison an ausreichend Parkplätzen für Personenwagen mangelt, der öffentliche Verkehr zeitweise überlastet ist und sich gelegentlich sehr viele Besucher gleichzeitig im Dorf aufhalten.