UBS-Mitarbeiter: «Geh doch zum ‹Kassensturz›!» – Rentner tut genau dies erfolgreich

Der UBS-Schalter am Zürcher Paradeplatz war dem Senior keine Hilfe. KEYSTONE

Als ein Streik seine Reisepläne durchkreuzte, begann für einen Zürcher Rentner ein bürokratischer Spiessrutenlauf. Dank eines Konsumentenmagazins kam es zu einem unerwarteten Ende.

Redaktion blue News

Ein Zürcher Rentner geriet in eine missliche Lage, als er sein Konto bei der Credit Suisse auflöste und zur Kantonalbank wechselte. Kurz darauf musste der 80-Jährige eine Reise nach Spanien stornieren, da ein Streik auf den Kanaren angekündigt wurde.

Dies führte zu einer Verknüpfung unglücklicher Umstände. Aber auch die Untätigkeit der beteiligten Mitarbeitenden von UBS und Reisebüro stiess dem Mann sauer auf, wie er SRF-«Espresso» schildert.

Der Online-Reiseanbieter Expedia bestätigte ihm demnach die Rückerstattung der Reisekosten abzüglich der Stornierungsgebühr. Der Rentner informierte Expedia über sein neues Konto, doch die Rückzahlung erfolgte trotzdem auf das mittlerweile geschlossene Konto bei der Credit Suisse.

Mehrere erfolglose Anläufe

Verunsichert wandte sich der 80-Jährige an die UBS am Zürcher Paradeplatz, um das Problem zu klären. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass man nichts tun könne, da das Konto nicht mehr existiere. Der Rentner solle sich an Expedia wenden. Der Reiseanbieter verwies ihn jedoch zurück an die Bank, trotz einer schriftlichen Bestätigung der Zahlung.

Nach mehreren erfolglosen Besuchen bei der Bank sei dem Rentner gemäss Bericht der Kragen geplatzt. «Da sagte der Bankangestellte, ich solle doch zum ‹Kassensturz› gehen!», sagt er zu SRF. Der Rentner nahm diesen Rat ernst und kontaktierte die Schwestersendung «Espresso», die sich mit Expedia und der UBS in Verbindung setzte.

Doppelt hält besser

Mit Erfolg: Zunächst schoben beide Unternehmen die Verantwortung zwar hin und her, doch schliesslich erklärte Expedia, dass sie aus Kulanz die Summe erneut erstatten würden.

Gleichzeitig meldete sich die UBS mit der Nachricht, dass das Geld gefunden und auf das neue Konto des Rentners überwiesen wurde. Letztlich hatte der Rentner also die doppelte Summe auf dem richtigen Konto. Er bot jedoch an, den überschüssigen Betrag an Expedia zurückzuzahlen.