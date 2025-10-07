In New York steht Anfang November wohl die spannendste Politwahl des Jahres an. Der junge Sozialist Zohran Mamdani liegt in den Umfragen deutlich vor dem früheren Gouverneur Andrew Cuomo und könnte die Bürgermeisterwahl gewinnen.
Viele Beobachter werten das Duell als Richtungsentscheid für die Demokraten, die seit der Wiederwahl von Präsident Donald Trump geschwächt sind. Ein Sieg des linken Aufsteigers könnte als Absage an das Partei-Establishment gelten. Doch während die Demokraten auf Bundesebene mit Mamdani hadern, versucht sogar Trump persönlich, den Sieg von Mamdani zu verhindern.
Cuomo will sich noch nicht geschlagen geben und versucht derzeit mit einem neuen Wahlspot Boden gutzumachen. In dem Clip greift er auf künstliche Intelligenz zurück: Mehrere Szenen zeigen ihn in computergenerierten Rollen – als U-Bahn-Chaffeur, Börsenhändler oder Bühnenhelfer.
Cuomo «weiss, wie man regiert»
«Ich könnte viele Jobs vorspielen, aber ich weiss, was ich kann – und was nicht. Ich weiss aber, wie man eine Regierung zum Funktionieren bringt», sagt Cuomo. Der Spot endet mit dem Versprechen, er sei «bereit, ab Tag eins Ihr Bürgermeister zu sein».
Inhaltlich bleibt Cuomo bei altbekannten Themen. Er kündigt an, 5000 zusätzliche Polizisten einzustellen und Obdachlose von der Strasse zu holen und ihnen mehr Hilfe zukommen zu lassen. Laut seiner Kampagne handelt es sich um einen sechsstelligen Werbeeinkauf über TV, Streaming und soziale Medien. Ein eingeblendeter Hinweis stellt klar, dass die Szenen mit AI erstellt wurden.
Zohran Mamdani reagiert mit Spott
Mamdani reagierte spöttisch auf den Einsatz der Technik. «In einer Stadt voller Künstler und Produktionscrews auf Jobsuche macht Andrew Cuomo seinen Werbespot mit KI – so wie seine Wohnungspolitik», schrieb er in den sozialen Medien. Und fügte hinzu: «Vielleicht ist ein falscher Cuomo besser als der echte?»
Cuomo tritt als unabhängiger Kandidat an, neben Mamdani und dem Republikaner Curtis Sliwa. Laut den jüngsten Umfragen liegt Mamdani bei rund 47 Prozent, Cuomo bei knapp 30 Prozent, Sliwa bei gut 10 Prozent. Amtsinhaber Eric Adams hat sich am Wochenende aus dem Rennen zurückgezogen.
