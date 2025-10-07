  1. Privatkunden
Bürgermeister-Wahlkampf in New York Mamdani verspottet Cuomo und sein KI-Wahlvideo

Petar Marjanović

7.10.2025

New Yorks Wahlkampf: Cuomo setzt auf künstliche Intelligenz, Mamdani auf Spott

New Yorks Wahlkampf: Cuomo setzt auf künstliche Intelligenz, Mamdani auf Spott

02.10.2025

Virtueller Wahlkampf in New York: Andrew Cuomo zeigt sich per KI in seinem ersten Spot – und liefert Zohran Mamdani eine Steilvorlage.

Petar Marjanović

07.10.2025, 17:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In New York tritt der frühere Gouverneur Andrew Cuomo als unabhängiger Kandidat zur Bürgermeisterwahl an und setzt in seinem neuen Wahlspot auf künstliche Intelligenz.
  • Sein Gegner, der demokratische Favorit Zohran Mamdani, macht sich über das Video lustig.
  • Die Wahl findet am 4. November 2025 statt.
Mehr anzeigen

In New York steht Anfang November wohl die spannendste Politwahl des Jahres an. Der junge Sozialist Zohran Mamdani liegt in den Umfragen deutlich vor dem früheren Gouverneur Andrew Cuomo und könnte die Bürgermeisterwahl gewinnen. 

Viele Beobachter werten das Duell als Richtungsentscheid für die Demokraten, die seit der Wiederwahl von Präsident Donald Trump geschwächt sind. Ein Sieg des linken Aufsteigers könnte als Absage an das Partei-Establishment gelten. Doch während die Demokraten auf Bundesebene mit Mamdani hadern, versucht sogar Trump persönlich, den Sieg von Mamdani zu verhindern.

Cuomo will sich noch nicht geschlagen geben und versucht derzeit mit einem neuen Wahlspot Boden gutzumachen. In dem Clip greift er auf künstliche Intelligenz zurück: Mehrere Szenen zeigen ihn in computergenerierten Rollen – als U-Bahn-Chaffeur, Börsenhändler oder Bühnenhelfer.

Andrew Cuomo hat – kaum leserlich – den Einsatz von KI deklariert.
Andrew Cuomo hat – kaum leserlich – den Einsatz von KI deklariert.
Youtube

Cuomo «weiss, wie man regiert»

«Ich könnte viele Jobs vorspielen, aber ich weiss, was ich kann – und was nicht. Ich weiss aber, wie man eine Regierung zum Funktionieren bringt», sagt Cuomo. Der Spot endet mit dem Versprechen, er sei «bereit, ab Tag eins Ihr Bürgermeister zu sein».

Inhaltlich bleibt Cuomo bei altbekannten Themen. Er kündigt an, 5000 zusätzliche Polizisten einzustellen und Obdachlose von der Strasse zu holen und ihnen mehr Hilfe zukommen zu lassen. Laut seiner Kampagne handelt es sich um einen sechsstelligen Werbeeinkauf über TV, Streaming und soziale Medien. Ein eingeblendeter Hinweis stellt klar, dass die Szenen mit AI erstellt wurden.

Zohran Mamdani reagiert mit Spott

Mamdani reagierte spöttisch auf den Einsatz der Technik. «In einer Stadt voller Künstler und Produktionscrews auf Jobsuche macht Andrew Cuomo seinen Werbespot mit KI – so wie seine Wohnungspolitik», schrieb er in den sozialen Medien. Und fügte hinzu: «Vielleicht ist ein falscher Cuomo besser als der echte?»

In a city of world-class artists and production crew hunting for the next gig, Andrew Cuomo made a TV ad the same way he wrote his housing policy: with AI. Then again, maybe a fake Cuomo is better than the real one?

[image or embed]

— Zohran Kwame Mamdani (@zohrankmamdani.bsky.social) 1. Oktober 2025 um 18:03

Cuomo tritt als unabhängiger Kandidat an, neben Mamdani und dem Republikaner Curtis Sliwa. Laut den jüngsten Umfragen liegt Mamdani bei rund 47 Prozent, Cuomo bei knapp 30 Prozent, Sliwa bei gut 10 Prozent. Amtsinhaber Eric Adams hat sich am Wochenende aus dem Rennen zurückgezogen.

Zohran Mamdani rechnet mit Andrew Cuomo ab – «Ich bin nicht Sie, Herr Cuomo»

Zohran Mamdani rechnet mit Andrew Cuomo ab – «Ich bin nicht Sie, Herr Cuomo»

Im TV-Duell zur Bürgermeisterwahl in New York attackiert Zohran Mamdani seinen Rivalen Andrew Cuomo frontal. Der Sozialist spricht über Skandale, Verantwortung – und fordert Respekt für seinen Namen.

14.06.2025

