DDoS-Attacken setzten die Website des eidgenössischen Parlaments diese Woche Schachmatt. Wer hinter den Angriffen steht, ist unklar.

Die Website des eidgenössischen Parlaments (parlament.ch) ist diese Woche wiederholt von Störungen betroffen. Auf dem Portal werden jeweils die neuesten Beschlüsse von National- und Ständerat sowie deren Organen publiziert. Bereits am Dienstag kam es zu Unterbrechungen; auch am Mittwoch erschien regelmässig die Meldung, die Seite befinde sich in Wartung.

Auf Anfrage teilten die Parlamentsdienste mit, man könne derzeit nicht abschätzen, wann die Website wieder uneingeschränkt erreichbar sein werde. Für die Ausfälle vom Vortag sei aber eine Cyberattacke – sogenannte DDoS-Angriffe – verantwortlich gewesen.

DDoS-Attacken überfluten Websites

Bei einem «Distributed Denial of Service» (DDoS) überfluten Angreifer*innen einen Server mit einer grossen Zahl gleichzeitiger Anfragen – oft mehreren Tausend pro Sekunde –, bis legitime Zugriffe blockiert sind. Wer hinter den Attacken steckt, ist bisher unklar.

DDoS-Attacken lassen sich eigentlich gut durch vorgelagerte Schutzschilde bremsen: spezielle Filter oder zusätzliche Serveranlagen sortieren verdächtigen Datenverkehr aus oder verteilen die Anfragen. Das Problem: Je grösser das Botnetz der Angreifer*innen, desto teurer wird es, genügend Bandbreite und Abwehrtechnik bereitzustellen. Einen absoluten Schutz gibt es deshalb nur gegen viel Geld.

Schweizer Behörden sind wiederholt Ziel solcher Angriffe. Anfang Mai waren etwa die Websites des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und des Verteidigungsdepartements zeitweise nicht erreichbar. Im Januar erlebte die Schweiz sogar eine DDoS-Welle: Eine pro-russische Gruppierung bekannte sich damals zu Attacken im Umfeld des Weltwirtschaftsforums.

Seit April 2025 gilt in der Schweiz eine Meldepflicht für Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen. Betroffene Organisationen – dazu gehören neben Unternehmen auch Behörden von Bund, Kantonen und Gemeinden – müssen Vorfälle innerhalb von 24 Stunden dem Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) melden.