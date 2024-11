TikTok-Hype: Kennst du schon die virale Dubai-Schokolade? Die sogenannte Dubai-Schokolade fasziniert Menschen weltweit. Nicht nur wegen dem Geschmack, sondern auch wegen ihrer Optik und der Konsistenz. In der Schweiz gibt es sie noch nicht. 01.10.2024

Am Montag teilt Lindt & Sprüngli mit, dass die Dubai-Schokolade nach Deutschland kommt. Später dann die Korrektur: Die Schoggi wird's auch in der Schweiz geben. Was ist da falsch gelaufen in der Kommunikation?

Samuel Walder Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lindt & Sprüngli teilte zunächst mit, dass die limitierte Dubai-Schokolade nur in Deutschland erhältlich sein werde, bevor das Unternehmen später korrigierte, dass auch Schweizer Filialen sie anbieten werden.

Aufgrund einer schnellen internen Entscheidung und agiler Kommunikation wurde die Information noch am selben Tag angepasst.

Die Dubai-Schokolade wird ab dem 9. November in Deutschland und voraussichtlich Mitte November in der Schweiz für 14.95 CHF erhältlich sein. Mehr anzeigen

Was ist bei Lindt & Sprüngli am Montag falsch gelaufen? «20 Minuten» publiziert am Montag um 12.30 Uhr einen Artikel zur hochgejubelten Dubai-Schokolade. Diese soll nämlich in Deutschland in diversen Lindt-Filialen ab dem 9. November in limitierter Auflage erhältlich sein.

Als «20 Minuten» bei Lindt & Sprüngli nachhakt und wissen will, ob die Schoggi auch in die Schweiz kommt, verneint das Unternehmen.

Das Skurrile: Fünf Stunden später publiziert der «Blick» einen Artikel mit einer 180-Grad-Wendung. Denn bei «Blick» sagt eine Sprecherin von Sprüngli: «Die 150-Gramm-Tafel wird in ausgewählten Lindt Shops in der Schweiz für CHF 14.95 angeboten.»

blue News will wissen, wieso Lindt & Sprüngli zwei Medien mit der gleichen Anfrage zwei verschiedene Antworten liefert.

Bald ist die Dubai-Schokolade in der Schweiz erhältlich. Lindt & Sprüngli

Am Montag habe man agil kommuniziert

Ein Sprecher von Lindt & Sprüngli sorgt für Klarheit. Er bestätigt, dass beide Medienhäuser am Montag sich zur Dubai-Schoggi erkundigt hatten. «Wenn man solchen Trends gerecht werden will, geht es oft sehr schnell. Das war gestern der Fall.»

Am Montagmittag sei die Kommunikationsabteilung von Lindt & Sprüngli noch auf dem Stand gewesen, dass die Hype-Schokolade nur nach Deutschland kommen wird. «Am Abend wurde die Kommunikationsabteilung dann informiert, dass auch die Schweiz eine kleine, stark limitierte Auflage der Dubai-Schokolade in ausgewählten Filialen in der Schweiz vertreiben wird», erklärt der Sprecher.

Die Medienstelle des Unternehmens hätte dann die Korrektur an «20 Minuten» geschickt. So seien alle auf dem neuesten Stand.

In der Kommunikation könne es manchmal schnell gehen. «Gestern hatten wir eine sehr agile Kommunikation. Intern wie auch extern», verrät der Sprecher mit einem Lachen.

Dubai-Schoggi wird Mitte November auch in der Schweiz erhältlich sein

Die Dubai-Schokolade wird am 9. November in Deutschland in gewissen Lindt-Filialen erhältlich sein. In der Schweiz wird die berühmte Schokolade Mitte November kommen. Ein genaues Datum könne man aber noch nicht kommunizieren.

Die Schokolade wird 150 Gramm wiegen und 14.95 Franken kosten.