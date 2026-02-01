  1. Privatkunden
Verletzt wurde niemand Dachstockbrand an der Zürcher Forchstrasse löst Grossaufgebot aus

Petar Marjanović

1.2.2026

Zürich: Flammen aus Dach im Kreis 8 – Feuerwehr im Grosseinsatz

Zürich: Flammen aus Dach im Kreis 8 – Feuerwehr im Grosseinsatz

Flammen schlugen am frühen Samstagabend aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses im Zürcher Kreis 8 und lösten einen Grossalarm aus. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an die Forchstrasse aus, verletzt wurde niemand.﻿

01.02.2026

Flammen schlugen am frühen Samstagabend aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses im Zürcher Kreis 8 und lösten einen Grossalarm aus. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an die Forchstrasse aus, verletzt wurde niemand.

Petar Marjanović

01.02.2026, 08:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kurz vor 18 Uhr brach an der Forchstrasse im Zürcher Kreis 8 ein Dachstockbrand in einem Mehrfamilienhaus aus, worauf die Berufs- und Milizfeuerwehr mit einem Grossaufgebot ausrückten.
  • Das Gebäude befand sich im Umbau, weshalb sich keine Personen im Haus aufhielten. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte jedoch beträchtlich sein.
  • Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig, der öffentliche Verkehr wurde zeitweise unterbrochen, die Brandursache ist noch unklar.
Mehr anzeigen

Kurz vor 18 Uhr wurde bei der Einsatzleitzentrale von Schutz & Rettung Zürich ein Dachstockbrand an der Forchstrasse im Zürcher Kreis 8 gemeldet. Anwohnerinnen und Anwohner meldeten Flammen aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses. Die Berufs- und Milizfeuerwehr rückten mit einem Grossaufgebot aus. Beim Eintreffen stand der Dachbereich in Vollbrand.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig, weil sich der Brand im Dachbereich ausgebreitet hatte. Zur Bekämpfung des Feuers standen unter anderem zwei Autodrehleitern im Einsatz. Zusätzlich überwachte Schutz & Rettung Zürich das Brandobjekt mit einer Einsatzdrohne aus der Luft, wie der Dienst mitteilte.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig, der öffentliche Verkehr wurde zeitweise unterbrochen, die Brandursache ist noch unklar.
Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig, der öffentliche Verkehr wurde zeitweise unterbrochen, die Brandursache ist noch unklar.
BRK News

Das Gebäude befand sich im Umbau. Deshalb hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen im Haus auf. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Ein Rettungswagen wurde vorsorglich an die Einsatzstelle beordert. Der Sachschaden dürfte beträchtlich sein.

Um an den Brandherd zu gelangen, öffnete die Feuerwehr das Dach. In einem weiteren Schritt trugen die Einsatzkräfte mit einem Greifer Teile des Dachs und des Dämmmaterials ab und lagerten diese in einem Container. Eine zusätzliche Herausforderung stellte eine Antenne auf dem Dach dar. Der Einsatz dauerte am Abend weiter an.

Für die Löscharbeiten musste der öffentliche Verkehr auf einem Abschnitt der Forchstrasse unterbrochen werden. Die Brandursache war zunächst unklar. Spezialistinnen und Spezialisten der Stadt- und Kantonspolizei nahmen die Ermittlungen auf. Bereits in der Nacht auf Montag war am Lindenhof ein historisches Gebäude vollständig ausgebrannt. Damit handelte es sich innert kurzer Zeit um den zweiten grösseren Brandeinsatz im Stadtgebiet.

