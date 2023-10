Ägypten zieht im Herbst besonders viele Tourist*innen aus der Schweiz an. Im Bild die Stadt Neu-El-Alamein an der Mittelmeerküste. Keystone

Die Herbstferien haben bereits in vielen Kantonen begonnen. Bei Schweizer Tourist*innen sind besonders Reisen an Strände, in die Berge und Städtetrips beliebt.

Bei Schweizer*innen sind besonders Strände, Städtetrips und Ferien in den Bergen beliebt.

Zu den populärsten Reisezielen zählen Städte wie Rom und Paris oder die Strände Ägyptens und der Kanaren. Mehr anzeigen

Sonnen am Strand oder Wandern in den Bergen? Diese Frage, wo die Herbstferien verbringen, stellen sich dieser Tage zahlreiche Schweizer*innen. In einigen Kantonen haben sie schon begonnen – in Zürich, Graubünden oder Thurgau starten die Herbstschulferien heute Montag.

Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer fährt oder fliegt diesen Herbst in die Ferien und hat das Reisebudget im Vergleich zum Vorjahr nicht gekürzt. Das hat eine kürzlich veröffentlichte Umfrage im Auftrag des Reiseveranstalters DER Touristik Suisse, zu dem unter anderem die Marke Kuoni gehört, ergeben.

Schönes Wetter macht Lust auf Reisen

Beliebt sind demnach Reisen an Strände, Städtetrips und Ferien in den Bergen. Das sonnige und warme Oktoberwetter scheint die Reiselust von Herr und Frau Schweizer zusätzlich zu beflügeln: «Die kurzfristige Nachfrage nach Städtereisen und Ferien in den Bergen ist sicher auch auf das aktuelle Wetter zurückzuführen», sagt Markus Flick, Mediensprecher von DER Touristik Suisse.

Gemäss Umfrage hätten 42 Prozent der Schweizer Bevölkerung eine Ferienreise in diesem Herbst geplant. Weitere 28 Prozent entscheiden in diesen Tagen, ob sie spontan verreisen, und nur 31 Prozent der Schweizer*innen bleiben definitiv zuhause.

Auch in die Berge wie beispielsweise auf den Säntis zieht es die Schweizer*innen in den Herbstferien. Imago

Als beliebteste Destinationen im Oktober und November würden sich die Städte Paris, Hamburg und Rom sowie die Strände Ägyptens, von Mauritius, Zypern sowie der Malediven, Kanaren und Südtürkei herauskristallisieren.

Aufgrund der hohen Nachfrage müssen Kurzentschlossene einiges an Flexibilität mitbringen, viele Angebote sind bereits ausgebucht. Und wer nicht an Schulferien gebunden ist, kommt laut DER Touristik Suisse im November ohnehin günstiger weg.