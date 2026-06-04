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«Die SP ist zu weit links» Daniel Jositsch gibt Mario Fehr in einem Punkt recht

Lea Oetiker

4.6.2026

Daniel Jositsch gibt Mario Fehr recht

Daniel Jositsch gibt Mario Fehr recht

Mario Fehr trat 2021 aus der SP aus, weil er ihr vorwarf, sie sei ideologischer geworden und nach links gedriftet. Daniel Jositsch hielt diesen Schritt damals für falsch – heute bestätigt er Fehrs Kritik im Kern.

04.06.2026

Nach seinem SP-Austritt relativiert Daniel Jositsch frühere Aussagen und zeigt sich überraschend selbstkritisch. Dabei gibt er ausgerechnet Ex-Parteikollege Mario Fehr in einem zentralen Punkt recht.

Lea Oetiker

04.06.2026, 15:44

04.06.2026, 15:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ständerat Daniel Jositsch stellt nach seinem SP-Austritt klar, seine frühere Aussage, er sei «kein zweiter Mario Fehr», habe sich nicht auf einen Parteiaustritt bezogen.
  • Gleichzeitig räumt er ein, dass Fehr mit seiner Kritik an einer zu weit nach links gerückten SP wohl recht gehabt habe.
  • Mario Fehr war bereits 2021 wegen unüberbrückbarer Differenzen aus der SP ausgetreten und ist seither parteilos im Zürcher Regierungsrat.
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Nach seinem Austritt aus der SP wird Ständerat Daniel Jositsch mit einer früheren Aussage konfrontiert: Er sei «kein zweiter Mario Fehr». Diese Einordnung habe sich damals jedoch nicht auf einen möglichen Parteiaustritt bezogen, stellt Jositsch nun klar.

Gleichzeitig zeigt sich der Zürcher Politiker in einem zentralen Punkt selbstkritisch – und kommt dabei ausgerechnet auf Mario Fehr zurück. «In einem Punkt gebe ich Mario Fehr recht», sagt Jositsch. «Er sagte damals, die SP sei zu links oder nach links gerückt. Ich entgegnete: Das stimmt nicht, schau uns an. Jetzt muss ich sagen: Ja, er hatte wahrscheinlich recht.»

Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr ist am 18. Juni 2021 aus der SP ausgetreten. Er kam damit einem Entscheid der Parteileitung zuvor, die ihn den Delegierten nicht mehr zur Wiederwahl empfohlen hätte.

Als Grund für den Parteiaustritt nannte Fehr unüberbrückbare Differenzen mit der Führung der Zürcher SP. Seitdem amtiert der Sicherheitsdirektor als parteiloses Mitglied im Zürcher Regierungsrat.

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