Daniel Jositsch informiert über seine politische Zukunft – bleibt er der SP treu?

Bleibt Daniel Jositsch der SP treu – oder zieht er einen Schlussstrich? Am Donnerstagnachmittag gibt der Zürcher Ständerat bekannt, wie es für ihn politisch weitergeht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen SP-Politiker Daniel Jositsch informiert am Donnerstagnachmittag über seine politische Zukunft.

Seine Partei will ihn nicht mehr für die Ständeratswahlen 2027 nominieren.

blue News berichtet live von der Medienkonferenz. Mehr anzeigen

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13.55 Uhr Jositsch informiert gleich über seine politische Zukunft Daniel Jositsch hat Platz genommen. Und wartet stoisch darauf, dass die Uhr 14 Uhr anzeigt. Er hat ein gefaltetes A4-Blatt mitgenommen. Aus kurzer Distanz ist zu erkennen, dass er sich heute wohl kurz halten wird.

13.46 Uhr Daniel Jositsch trägt (passend zu Gerüchten) eine blaue Krawatte Der SP-Ständerat Daniel Jositsch ist soeben im kleinen Konferenzsaal angekommen. Es werden erste Fotos gemacht. Jositsch will gemäss Ankündigung erst um 14 Uhr sprechen. Davor bleibt Zeit, die Berichte anderer Medien zu lesen. Der «Tages-Anzeiger» spekulierte in einem Kommentar, dass Jositsch auch zur FDP-Gruppe wechseln könnte. Grund soll ein klandestines Gespräch mit dem ehemaligen FDP-Präsidenten Thierry Burkart sein. Unklar ist, wie hart diese Gerüchte sind. Jositsch führte heute früh auch Gespräche mit SP-Mitgliedern. Immerhin: Die blaue Krawatte würde zur FDP passen. Jositsch will gemäss Ankündigung erst um 14 Uhr sprechen. blue News

13:22 Uhr Teilweise Überraschung beim KV-Verband Der blue News Reporter ist vor wenigen Minuten am Hauptsitz des Kaufmännischen Verbands angekommen. Der Angestelltenverband befindet sich oberhalb des berühmten «Kaufleuten»-Gebäudes (oder umgekehrt: Im bekannten «Kaufleuten» wird unterhalb der Büroräumlichkeiten des Verbands an Wochenenden getanzt). Was überrascht: Nicht alle Angestellten hier scheinen im Bilde zu sein, welch wichtige Ankündigung ihr Präsident heute geben wird. Als der blue News Reporter durch die Gänge des Verbands geführt wird, ist aus einem Raum zu hören: «Habe ich richtig gehört, Pressekonferenz? Wieso und mit wem?» Daniel Jositsch ist der Präsident von KV Zürich. blue News Noch ist der Pressekonferenz mit Ausnahme eines weiteren Kameramanns der Nachrichtenagentur Keystone-SDA leer. Um 14 Uhr gibt es hier weitere News.

12.13 Uhr Pressekonferenz beginnt um 14 Uhr Daniel Jositschs Pressekonferenz wird um 14 Uhr am Hauptsitz des Kaufmännischem Verbands Schweiz stattfinden. blue News ist zurzeit auf dem Weg nach Zürich, um von der Pressekonferenz zu berichten. Mehr anzeigen

Der SP-Politiker Daniel Jositsch hat für den heutigen Donnerstag um 14 Uhr zu einer Medienkonferenz eingeladen. Er will die Öffentlichkeit über seine politische Zukunft informieren, nachdem seine Partei entschieden hat, ihn nicht mehr für die Ständeratswahlen 2027 zu nominieren. Jositsch selbst hatte diesen Entscheid über ein Jahr vor den Wahlen verlangt.

Bis kurz vor der Medienkonferenz blieb unklar, wie Jositschs politische Karriere weitergeht. Am Donnerstagmorgen nahm er noch an der Sitzung des Ständerats teil. Dort sass er neben dem Genfer SP-Urgestein Carlo Sommaruga, mit dem er einige Worte wechselte. Jositsch wirkte dabei zeitweise nachdenklich, zeitweise gut gelaunt.

Verlässt Daniel Jositsch (rechts) hier das letzte mal das Bundeshaus als SP-Mitglied? blue News

Denkbar ist, dass Jositsch – wie bereits andere frühere SP-Politiker – die Partei verlässt, für eine andere Partei kandidiert oder seine politische Arbeit ganz beendet.

Der Professor für Staatsrecht der Uni Zürich ist 61 Jahre alt und zog 2015 in den Ständerat ein. Würde er 2027 wiedergewählt, würde er in der folgenden Legislatur das Pensionsalter erreichen. Ein solches gibt es für Parlamentsmitglieder freilich nicht.

Als eher unwahrscheinlich gilt eine Kandidatur für die GLP. Die Zürcher Grünliberalen stellen mit Tiana Moser bereits eine Ständerätin. Dass beide Zürcher Ständeratssitze von derselben Partei besetzt werden, könnte spätestens bei den nächsten Wahlen zum Problem werden.

Klar ist: In Zürich lässt sich auch parteilos erfolgreich Majorzwahlen gewinnen. Das zeigt das Beispiel von Mario Fehr, der als Sozialdemokrat in den Regierungsrat gewählt wurde und die Partei mittlerweile verlassen hat. Fehr wollte sich nicht zur Frage äussern, ob er Jositsch kurz vor der Pressekonferenz heute beraten hat. Er richtet aber aus, dass es ihm sehr gut gehe.

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