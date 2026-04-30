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Politisch mächtiger denn je Daniel Lampart kündigt überraschend Abgang beim Gewerkschaftsbund an

SDA

30.4.2026 - 06:00

Chefökonom Daniel Lampart wird den SGB Ende 2026 verlassen. (Archivbild)
Chefökonom Daniel Lampart wird den SGB Ende 2026 verlassen. (Archivbild)
Bild: Keystone/Peter Schneider

Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds, tritt nach 20 Jahren ab. Er gilt als einer der einflussreichsten Arbeitnehmer von Bundesbern.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

30.04.2026, 06:00

30.04.2026, 06:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Daniel Lampart verlässt zum Ende des Jahres den Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB).
  • Als Chefökonom und später als Zentralsekretär hat er die Politik des SGB 20 Jahre lang wesentlich geprägt.
  • Lampart ist offenbar für das Präsidium des gewerkschaftnahen PK-Netzes nominiert.
Mehr anzeigen

Daniel Lampart wird den Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) nach 20 Jahren Tätigkeit per Ende 2026 verlassen. Dies kündigte der SGB-Chefökonom und Co-Sekretariatsleiter in einem Interview mit dem «Blick» an. «Es war eine wunderbare Zeit, in der wir einiges erreicht haben. Die Probleme bleiben aber weiterhin gross», sagte Lampart.

Lampart nannte als Beispiele für Probleme sich nicht ausreichend entwickelnde Löhne sowie die Abwertung der Lehre. Die Arbeit gehe weiter. «Man sollte den Stab aber übergeben, bevor man als Sesselkleber tituliert wird.»

Die Gewerkschaften seien politisch so mächtig wie schon lange nicht mehr, schrieb der «Blick». Die 13. AHV-Rente haben sie gewonnen, die Pensionskassen-Reform sei ihr Triumph. Nun stehe der Kampf gegen die Aufweichung des Arbeitsgesetzes bevor.

Lampart ist laut dem Bericht für das Präsidium des PK-Netzes nominiert. Der gewerkschaftsnahe Verein dient der Unterstützung von Arbeitnehmervertretern in der beruflichen Vorsorge. In dieser Rolle wolle er die Mitbestimmung der Arbeitnehmenden bei der Wahl der Vorsorgelösung stärken, so Lampart. Seine Kritik: «Während der Preisüberwacher bei jeder Güselsack-Gebühr überprüft, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, wird den kommerziellen Vorsorgeanbietern nicht auf die Finger geschaut.»

Kampf gegen «10-Millionen-Initiative»

Bis zu seinem Abgang beim SGB wolle er weiter gegen Verschlechterungen für Arbeitnehmende kämpfen, etwa gegen die «10-Millionen-Initiative» der SVP, sagte Lampart weiter. Diese würde aus seiner Sicht zu einem Bruch mit Europa sowie zu schlechteren Arbeitsbedingungen und negativen Folgen für Löhne und Renten führen.

Auch die Finanzierung der 13. AHV-Rente wird Lampart weiter beschäftigen. Es sei für ihn unverständlich, dass das Parlament noch keine Lösung gefunden habe. Falls keine zustande komme, müsse der Bund die Rente aus der Bundeskasse finanzieren. Den Vorschlag der Rechten, stattdessen das Rentenalter zu erhöhen, bezeichnete er als «sinnlose Zwängerei» und als nicht mehrheitsfähig.

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