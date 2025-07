Zürich besitzt mit die höchste Lebensqualität weltweit, aber eben auch die höchsten Preise. Archivbild: sda

Hohe Lebensqualität zum hohen Preis: Im Metropolenranking der Deutschen Bank fallen Zürich und Genf aus den Top 5. Zwar liegen sie in vielen Kategorien an der Spitze, sind aber viel teurer als andere Städte.

tmxh Maximilian Haase

In Städterankings findet man die Schweizer Metropolen meistens an der Spitze. Und wenn schon nicht ganz oben, dann doch wenigstens in den oberen drei oder fünf Rängen – so wie zuletzt im aktuellen «Global Liveability Index», der die lebenswerteste Stadt der Welt kürte.

Auch im neuen Metropolen-Vergleich der Deutschen Bank geht es um die Städte mit der höchsten Lebensqualität weltweit. Und auch hier landen Zürich und Genf in vielen Einzelkategorien auf den Spitzenrängen. Dennoch reicht es im aktuellen Ranking «Mapping the World’s Prices 2025» nicht mehr für einen Platz unter den Top 5 der lebenswertesten Städte.

Das liegt vor allem daran, dass die Lebenshaltungskosten - wie der Studientitel schon andeutet – im Mittelpunkt stehen. Und hier zeigt sich: Im globalen Vergleich findet man in den Schweizer Metropolen die höchsten Preise. Genf und Zürich gehören in fast allen Kategorien zu den teuersten Städten der Welt.

Deshalb zeigen sich im neuen Bericht des «Deutsche Bank Research Institute» bemerkenswerte Verschiebungen: Erstmals seit Beginn der Erhebung im Jahr 2012 spielen Zürich und Genf nicht mehr ganz oben mit. Angeführt wird die Liste nun von Luxemburg, gefolgt von Kopenhagen, Amsterdam, Wien und Helsinki. Genf rangiert auf Platz sechs, Zürich belegt Position acht.

Extrem hohe Lebenshaltungskosten

Zwar führen Zürich und Genf weiterhin das Gehaltsranking an, noch vor San Francisco, Luxemburg und Boston. Und das auch nach Steuern und Miete: Die Löhne sind in der Schweiz besonders viel wert, was auch an der langfristig stabilen Währung und niedrigen Inflationsrate liegt.

Dass Zürich und Genf dennoch aus den Top fünf der lebenswertesten Städte gefallen sind, liegt vor allem an ihren extrem hohen Lebenshaltungskosten.

Die Forscher der Deutschen Bank rechnen dabei mit einem umfassenden Warenkorb, der auch kleine Alltagskäufe beinhaltet: Cappuccino, Sommerkleid, Kinoticket, Restaurantbesuch, Benzin, Wohnkosten, aber auch Fitnessstudio, Jeans und der Preis für ein romantisches Date wurden verglichen.

Zürich vorn bei Cappuccino, Jeans und Kinobesuchen

Zürich führt gleich mehrere Preislisten an: Für einen Cappuccino zahlt man hier so viel wie nirgends sonst. Auch bei den Kosten für Jeans, Burger, Kinobesuche, Essen im Restaurant und einem «Cheap Date» liegt die grösste Schweizer Stadt ganz vorn. Genf ist bei vielen dieser Posten ebenfalls unter den Top 3 vertreten – und Spitzenreiter bei den Lebensmitteleinkäufen.

Nicht wirklich überraschend: Auch wer in Zürich oder Genf Wohneigentum will, muss tief in die Tasche greifen. Der Quadratmeterpreis beim Kauf einer Stadtwohnung gehört laut Studie zu den höchsten weltweit – nur Hongkong ist teurer. Und auch die Mietpreise in zentraler Lage bewegen sich im internationalen Spitzenfeld. Genf und Zürich zählen damit zu den Städten mit dem schlechtesten Verhältnis von Einkommen zu Wohnkosten – trotz der hohen Gehälter.

Auch der Weg zur Arbeit oder zum Freizeitvergnügen ist in der Schweiz kostspielig. Zürich verzeichnet mit fast fünf US-Dollar das teuerste Einzelticket für den öffentlichen Nahverkehr weltweit. Anders als etwa in Luxemburg, wo Busse und Bahnen komplett kostenlos sind, müssen Schweizerinnen und Schweizer für Mobilität in der Stadt kräftig bezahlen.

Wer in Zürich oder Genf ein Date plant, sollte ein gefülltes Portemonnaie mitbringen. In beiden Städten kostet ein Abend zu zweit – gerechnet mit Essen, Kino, Kleidung, Getränken und Transport – durchschnittlich über 450 US-Dollar. Damit führen sie das globale Ranking der teuersten Orte für Verabredungen an.

Preis-Leistungs-Verhältnis anderswo besser

Das Ranking macht eines klar: Die neuen Spitzenreiter Luxemburg, Amsterdam oder Helsinki schneiden beim Preis-Leistungs-Verhältnis besser ab. Besonders auffällig: Frankfurt am Main, lange als funktionale, aber wenig attraktive Finanzmetropole bekannt, klettert mit geringeren Wohnkosten und gestiegener Lebensqualität auf Rang sieben.

Dass Zürich und Genf dennoch so weit vorn im Gesamtranking verbleiben, liegt der neuen Studie zufolge an ihrer wirtschaftlichen Stabilität, hoher Sicherheit, guter Infrastruktur und kurzen Arbeitswegen.

«Seit unserer ersten Veröffentlichung waren die Schweizer Städte in den meisten unserer Kategorien immer ganz vorne mit dabei», heisst es in der Analyse der Deutschen Bank: «Sie verfügen über eine attraktive Mischung aus hoch bezahlten Branchen und hatten in den letzten Jahrzehnten eine der stabilsten Währungen und niedrigsten Inflationsraten in der Welt». Dies habe es ermöglicht, «die Kaufkraft zu erhalten und hat dazu beigetragen, dass sie Kapital und Menschen anziehen».